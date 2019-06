Vimbldonas neveiksmes sekas – salauztas piecas tenisa raketes

22 gadus vecais austrālietis Akira Santilans savas dusmas par neveiksmi paudis līdzīgi kā citi tenisisti – salaužot raketi, tikai šoreiz cieta piecas raketes.

Pasaules ranga 238. vietas īpašnieks Vimbldonas čempionāta kvalifikācijas pusfinālā dramatiskā cīņā ar 7-6 (7:5), 3-6, 10-12 zaudēja beļģim Rubenam Bemelmansam. Spēle ilga trīs stundas.

Pēc zaudējuma austrālietis aizgāja uz blakus esošo pļavu, izņēma no somas raketi un to salauza. Tad paņēma otro, trešo, ceturto un piekto raketi – tās piemeklēja tādas pats liktenis. Izlādējis dusmas, tenisists atstāja raketes pļavā un devās savās gaitās.

Ārzemju interneta mediji neziņo, cik raketes bija sportista somā un cik izdzīvoja. Ja austrālietim nav līguma ar sporta inventāra ražotāju, tad emocionālā izlāde varētu viņam krietni "iesist pa maciņu", ņemot vērā, ka šogad turnīros Santilans ieguvis tikai 2600 ASV dolārus.

