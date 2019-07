Vimbldonas 'sapņu komanda' Marejs/ Viljamsa gūst otro uzvaru

Vimbldonas tenisa čempionāta jaukto dubultspēļu trešajā kārtā otrdien, 9. jūlijā, iekļuva "sapņu komanda" Endijas Marejs/ Serēna Viljamsa, kuri kļuvuši par publikas mīluļiem.

Jaukto dubultspēļu otrās kārtas mačā Marejs/ Viljamsa centrālajā kortā ar 7-5, 6-3 pieveica Fabrīsu Martinu (Francija)/ Rakelu Atovo (ASV). Tagad cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā "sapņu komanda" tiksies ar Bruno Suarešu un Nikoli Meliharu, kuri izlikti ar pirmo numuru.

