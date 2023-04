'Visā pasaulē ir rusofobija' – tenisa zvaigžņu atbalsts Ukrainai izprovocē krievieti Kuzņecovu

Tenisa sabiedrība bijusi diezgan pielaidīga pret Krievijas un Baltkrievijas spēlētājiem, kuri Ukrainā notiekošā kara laikā var neitrālā statusā piedalīties turnīros. Aizvadītajās nedēļās sieviešu tenisa zvaigznes Iga Švjonteka un Petra Kvitova paudušas atbalstu Ukrainai, un tas izprovocēja bijušo Krievijas tenisisti un "Grand Slam" turnīru čempioni Svetlanu Kuzņecovu, kura visā pasaulē saskata rusofobiju.

Jau vēstīts, ka pasaules sieviešu tenisa ranga līdere Švjonteka no Polijas norādīja, ka tenisa sabiedrībai uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā varēja rīkoties labāk Krievijas un Baltkrievijas tenisistu statusa jautājumā. Savukārt Kvitova iepriekš pauda, ka tenisistus no Krievijas un Baltkrievijas arī šosezon nevajadzēja pielaist Vimbldonas tenisa čempionātam, kā arī viņi nedrīkstētu piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs. Čehiete uzsvēra, ka ir pret Krievijas iebrukumu Ukrainā un nostājās Ukrainas spēlētāju pusē, kuri pēdējā laikā saskārušies ar atbalsta trūkumu no WTA puses.

37 gadus vecā Kuzņecova savā karjerā uzvarējusi "French Open" un "US Open" vienspēļu turnīros, kā arī bijusi WTA ranga otrajā vietā. Šobrīd viņa noslēgusi savu profesionālo tenisistes karjeru, tomēr viņa nespēja ignorēt Kvitovas izteikumus. "Ir skaidrs, ka čehi ir ļoti pret Krievijas cilvēkiem. Tagad ir propaganda un rusofobija visā pasaulē."