Vismane piedzīvo zaudējumu ITF W-60 dubultspēļu finālā; Dekmeijerei ITF tituls

Latvijas tenisiste Daniela Vismane sestdien Meksikā piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Irapuato W-60 sērijas turnīra dubultspēļu sacensību finālā, kamēr Līga Dekmeijere uzvarēja W-15 dubultspēļu sacensībās ASV.

Vismane, spēlējot kopā ar Anastasiju Tihonovu, ar rezultātu 0-6, 2-6 piekāpās turnīra pirmajām raketēm Keitlinai Kristinai no ASV un Lidijai Morozovai.

Iekļūšana 60+H turnīra finālā Vismanei deva 60 WTA dubultspēļu ranga punktus. Aiznākamajā nedēļā Vismane, visticamāk, kļūs par Latvijas otro raketi dubultspēlēs. Šobrīd viņa reitingā ir 253.vietā.

Jau ziņots, ka pirmās kārtas spēlē Vismanei ar Tihonovu ar 6-1, 1-6, 12:10 izdevās uzvarēt ASV tenisisti Kvinu Glīsoni un meksikānieti Marselu Zakarijasu, bet otrajā kārtā ar 7-5, 5-7, 10:8 tika uzvarētas ar ceturto numuru izliktās Karolina Alvisa no Brazīlijas un Robina Andersone no ASV. Pusfinālā Vismane/Tihonova ar 3-6, 6-3, 10:8 uzvarēja ar otro numuru izliktās Valentini Grammatikopolu no Grieķijas un Janu Sizikovu.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā agresorvalsts Krievijas un tās līdzdalībnieces Baltkrievijas sportisti ITF tūrē startē zem neitrāla karoga.

Vienspēļu turnīrā Vismane (WTA 271.) zaudēja pirmajā kārtā.

Turnīrs notika uz cietā seguma laukumiem.

Tikmēr kādreizējā Latvijas pirmā rakete Dekmeijere sestdien Floridā uzvarēja Neipelsas W-15 sērijas turnīra dubultspēļu sacensībās. Dekmeijere, kura strādā par treneri un paralēli piedalās turnīros, ieguva savu pirmo ITF dubultspēļu titulu kopš 2011. gada un 20. ITF titulu karjerā.

Finālā Dekmeijeres un Marijas Kononovas duets ar 6-7 (0:7), 6-3, 19:17 pārspēja amerikānietes Keviju Lopesu un Medisonu Sīgu.

Par uzvaru turnīrā Dekmeijere nopelnījusi desmit WTA dubultspēļu ranga punktus. Fināla sasniegšanai bija nepieciešamas trīs uzvaras.

Vienspēlēs Dekmeijere (WTA 1342.) apstājās pirmajā kārtā.