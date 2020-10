Žabēra kļūst par pirmo Arābu valstu pārstāvi, kura sasniedz 'French Open' astotdaļfinālu

Tunisijas tenisiste Onsa Žabēra sestdien kļuva par pirmo Arābu valstu pārstāvi, kurai Francijas atklātajā čempionātā izdevies sasniegt astotdaļfinālu.

Turnīrā ar 30. numuru izliktā Žabēra (WTA 35.) trešajā kārtā ar 7-6 (9:7), 2-6, 6-3 negaidīti uzvarēja baltkrievieti Arinu Sabaļenku (12.), kurai bija piešķirts astotais numurs.

Žabēra šīs sezonas sākumā Austrālijas atklātajā čempionātā sasniedza ceturtdaļfinālu, bet Francijā viņai par iekļūšanu ceturtdaļfinālā būs jātiekas ar amerikānieti Danielu Kolinsu (57.).

"Cilvēki Tunisijā man patiesi jūt līdzi. Mediji - šaubos," pēc vēsturiskā panākuma teica Žabēra.

Viņas pretiniece Kolinsa negaidīti ar 7-5, 2-6, 6-4 uzvarēja spānieti Garvinji Mugurusu (15.), kura bija izlikta ar 11. numuru.

Tikmēr vieglu uzvaru sestdien svinēja turnīra ceturtais numurs un Austrālijas čempionāta uzvarētāja Sofija Kenina no ASV (6.). Kenina ar 6-2, 6-0 sagrāva rumānieti Irinu Baru (142.), kura iepriekš pārvarēja kvalifikāciju.

Kenina astotdaļfinālā tiksies ar Fionu Ferro no Francijas (49.). Viņa ar 7-6 (9:7), 4-6, 6-0 pārspēja Mariju Patrīciju Tigu no Rumānijas (58.).

Tāpat nākamo kārtu sasniedza arī čehiete Petra Kvitova (11.). Ar septīto numuru izliktā čehiete ar 7-5, 6-3 uzvarēja 18 gadus veco kanādieti Leilu Fernandesu (100.), kura pirmajā setā bija vadībā ar 5-1.

Kvitovai astotdaļfinālā būs jāspēkojas ar ķīnieti Šuaiu Džanu (40.), kura ar 7-6 (7:2), 7-5 pārspēja mājinieci un organizatoru īpašo ielūgumu ieguvušo Klāru Burelu (357.).

Džana sestdien kļuva par pirmo Ķīnas tenisisti kopš 2012.gada, kurai izdevies iekļūt "French Open" astotdaļfinālā. Iepriekš to paveica Li Na.

Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien piedzīvoja zaudējumu Francijas atklātā čempionāta trešajā kārtā.

Ranga 43. numurs Ostapenko astotdaļfinālā ar 4-6, 3-6 zaudēja spānietei Paulai Badosai Hibertai (WTA 87.).

Hiberta astotdaļfinālā tiksies ar Lauru Sīgemundi no Vācijas (WTA 66.), kura ar 6-7 (5:7), 6-3, 6-0 uzvarēja Horvātijas spēlētāju Petru Martiču (WTA 17.) Martičai bija piešķirts 13.numurs.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.