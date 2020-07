Aleksandrs Samoilovs: Jūrmala ir Austrumeiropas pludmales volejbola galvaspilsēta

Jau šajā nedēļas nogalē, no 17. līdz 19. jūlijam Jūrmalā notiks Latvijas čempionāta "ERGO Open 2020" otrais posms. Otrā posma vēstneši ir Aleksandrs Samoilovs un Tīna Graudiņa, kuri gatavojas startēt arī septembra otrajā pusē Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā, neslēpj, ka Jūrmala ir labākā vieta ne tikai pludmales volejbolam, bet arī atpūtai un brīvā laika pavadīšanai, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"ERGO Open" 2020. gada vasaras sezona tika ieskandināta Ventspilī, kur pirmajā Latvijas čempionāta posmā vīru konkurencē triumfēja Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš, bet starp dāmām labākās bija Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka. Jau šajā nedēļas nogalē sezona turpināsies ar posmu Jūrmalā, kur arī startēs gan vīru, gan dāmu dueti.

"Es sevi droši varu saukt par jūrmalnieci, visu savu dzīvi esmu pavadījusi šeit," teic Tīna Graudiņa, kura piekrīt viedoklim, ka 2017. gadā Jūrmalā notiekošais Eiropas čempionāts viņai ar Anastasiju Kravčenoku bijis kā izrāviena turnīrs nākotnes panākumiem, kas aizvadītajā vasarā vainagojās ar izcīnītu Eiropas čempioņu titulu.

"Jūrmalā man vienmēr paticis spēlēt, te turnīri paņem mazāk enerģijas. Es iesaku cilvēkiem, kuriem ir tādas iespējas, padzīvot Jūrmalā vairākas dienas, kaut nedēļas nogali, lai saprastu šīs pilsētas būtību – mieru, svaigo gaisu, pastaigas. Te valda īpašs dzīves stils," klāsta Graudiņa, kura ar Kravčenoku šosezon plāno startēt visos Latvijas čempionāta "ERGO Open 2020" posmos (sievietēm tādi kopskaitā būs četri).

Viņai piekrīt arī Aleksandrs Samoilovs, kurš savus pirmos soļus pludmales volejbolā spēris tieši Jūrmalas pludmalē.

"Es izbaudu brīžus, kad pludmalē nav cilvēku. Laiks, kad pilsētā valda tūristi, un salīdzinoši klusais laiks Jūrmalā ir divas dažādas lietas. Man patīk agrie pavasari vai vēlie rudeņi, kad skrienot gar jūru stundu, pusotru tu vari nesatikt gandrīz nevienu cilvēku. Tā ir laba iespēja sakārtot domas," stāsta “Karalis Lauva”, kurš pludmales volejbolam pievērsies padsmitnieka gados, kad viņu tam piesaistīja tēvs Genādijs Samoilovs. "Jūrmala ir Latvijas labākā pilsēta un Austrumeiropas pludmales volejbola galvaspilsēta – kādi vēl komentāri vajadzīgi," vaicājoši teic volejbolists.

Latvijas čempionāta "ERGO Open" organizatoriem rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami koronavīrusa Covid-19 izplatības risku mazināšanai, skatītāju vietu skaits klātienē būs ierobežots, un ierasti pilnas skatītāju tribīnes šoreiz nedrīkstēs būt.

Svētdienas spēles tiešraidēs būs pieejamas TV kanālos – LTV7 un "Sportacentrs.com TV". Pieteikšanās turnīram norisinās līdz 13. jūlijam, ieskaitot.

"ERGO OPEN 2020" Jūrmalas posma kalendārs:

17. jūlijs no 17.00 - kvalifikācijas spēles

18. jūlijs no 10.00 – pamatturnīra spēles (grupu turnīrs + izslēgšanas spēles)

19. jūlijs no 10.30 – 1/2 finālu spēles (tiešraide Sportacentrs.com TV), no 14.00 – spēles par medaļām (tiešraide LTV7)