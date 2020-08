Anastasija Kravčenoka: posms Daugavpilī dos iespēju vietējiem jauniešiem

Ceturtā Latvijas čempionāta "ERGO Open 2020" posma, kas no 7. līdz 9. augustam notiks Daugavpilī, vēstnese ir Eiropas čempione daugavpiliete Anastasija Kravčenoka. Viņa priecājas, ka Latvijas čempionāta posms ir sasniedzis arī Daugavpili, kur sacensības notiks skaistā vietā un dos iespējas sevi apliecināt talantīgajiem pilsētas volejbolistiem, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Šosezon koronavīrusa Covid-19 rediģētais starptautiskais kalendārs ļauj visus labākos Latvijas pludmales volejbolistus vērot Latvijas čempionāta "ERGO Open 2020" posmos. Izņēmums nebūs arī Daugavpils, kurā ar īpašu apņēmību pārī ar Tīnu Lauru Graudiņu laukumā dosies 2019. gada Eiropas čempione Anastasija Kravčenoka – šī ir viņas dzimtā pilsēta.

Pēdējoreiz Kravčenoka Daugavpilī, kā viņai palicis atmiņā, oficiālā cīņā piedalījās 2017. gada janvārī, kad spēlēja zāles volejbolu Baltijas līgā Daugavpils volejbola kluba "miLATss" rindās.

"Ļoti ceru, ka būs laba atmosfēra. Atnāks cilvēki, kas fano par mani un redz mūs spēlējam internetā vai televīzijā, bet nekad dzīvē nav mani redzējuši spēlējam klātienē," saka Daugavpils posma vēstnese.

"Esmu priecīga, ka posms būs Daugavpilī, jo tā būs iespēja arī vietējiem jauniešiem, kuri uz citām pilsētām spēlēt pludmales volejbolu nebrauc. Tā viņiem būs lieliska izdevība pārbaudīt savus spēkus un mācīties no labākajiem Latvijas spēlētājiem," viņa uzsver posma nozīmi vietējo volejbolistu vidū.

Nekāda satraukuma gan pirms Latvijas čempionāta posma, lai arī tas notiktu dzimtajā pilsētā, Anastasijai nav: "Tās ir sacensības, kas notiek diezgan bieži. Jau esam piedalījušās divos posmos, un satraukumam nav jābūt. Spēlētāji ir zināmi, atliek tikai spēlēt."

Sacensības notiks Stropu ezera centrālajā pludmalē, kur Kravčenoka jau no 13 gadu vecuma ir piedalījusies pilsētas atklātajā čempionātā pludmales volejbolā. "Tur ne tikai var spēlēt volejbolu,” saka daugavpiliete. "Tā ir arī populārākā Daugavpils iedzīvotāju atpūtas vieta vasarā. Blakus ir ezers, kurā ir gara laipa ar baseiniem gan pastaigām, gan ūdens izklaidēm."

Sagatavošanās posms līdz martam Anastasijai bijis saspringts – treniņnometnes, sparingspēles ar citu valstu sportistēm. "Bija ļoti interesanti, un gribējām sasniegt labāko rezultātu vasarā. Ļoti žēl, ka olimpiskās spēles nenotika…" Protams, sportisti grib spēlēt, un arī Anastasija nav izņēmums. "Bija arī asaras, taču domāju, ka šis gads varētu vairāk palīdzēt mūsu dueta izaugsmei, jo tas vairāk ietver darbu – sparingus, gatavošanos."

Kravčenokai ar Graudiņu vieta Tokijas spēlēs jau ir nodrošināta. "Gatavojamies, un, lai labāk sagatavotos, būs vairāk laika," bilst vienmēr optimistiskā volejboliste. Tagad galvenais mērķis ir Eiropas čempionāts Jūrmalā, kas notiks no 16. līdz 20. septembrim. "Latvijas čempionātā esam jau aizvadījušas divus posmus. Laiks rit ātri, un drīz vien būs arī septembris," saka sportiste.

Pirms tam atlicis vien "ERGO Open 2020" posms Daugavpilī, pēc tam fināls Cēsīs. Un pēc tā Tīna ar Anastasiju ir pieteikušās dalībai Nīderlandes pilsētā Utrehtā nedēļu pirms Eiropas čempionāta paredzētajā "King of the Court" pasākumā. Ja viņas netiks uzaicinātas uzreiz pamatturnīra dalībnieču vidū, duets ir ar mieru spēlēt arī kvalifikācijā.

Par vietām Eiropas čempionātā Kravčenoka negrib runāt, jo pagājušajā gadā Latvijas duets diezgan negaidīti uzvarēja, un atkārtot šo sasniegumu Eiropas spēcīgāko sportistu konkurencē būs grūti.

"Galvenais ir būt veselai un kvalitatīvi trenēties. Un augt tehniskā izpildījuma ziņā un psiholoģiskajā sagatavotībā," saka volejboliste.

Arī Daugavpilī vēl nedrīkstēs būt pilnas tribīnes, un Latvijas čempionāta "ERGO Open" organizatori, rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami Covid-19 izplatības risku mazināšanai, ierobežos skatītāju vietu skaitu klātienē. Tomēr čempionāta sponsors "ERGO" ir parūpējies par to, lai visos posmos sporta līdzjutējiem klātienē būtu nodrošināta pludmales apstākļos ērti lietojama roku dezinficēšanas iespēja.

Savukārt izšķirošās svētdienas spēles tiešraidē "ERGO Open 2020" Daugavpils posmā būs pieejamas LTV7.

Pieteikšanās turnīram ar balvu fondu 1700 eiro iespējama līdz 4. augustam ieskaitot.

"ERGO Open 2020" Daugavpils posma kalendārs:

7. augusts no 16.00 – kvalifikācijas turnīrs

8. augusts no 9.00 – kvalifikācijas turnīrs un pamatturnīra spēles

9. augusts no 9.30 – 1/4 finālu un 1/2 finālu spēles

9. augusts no 14.00 – spēles par godalgotajām vietām (tiešraide LTV7)