Atvars Ozoliņš nākamsezon spēlēs Francijas otrajā līgā

Viens no Latvijas volejbola izlases līderiem Atvars Ozoliņš Latvijas izlases galvenā trenera Avo Kēla vadīto Pērnavas vienību nākamsezon nomainīs pret Frežī klubu Francijas otrajā spēcīgākajā līgā, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Neviens no Latvijas trijotnes "Parnu VK" klubā šosezon apmierināts ar komandas sniegumu nevar būt, jo pie godalgām nevienā no trim turnīriem Baltijas valstu un Igaunijas mērogā tikt neizdevās, bet ceturtajā – CEV Izaicinājuma kausā – Covid-19 epidēmijas dēļ klubs pie spēlēm tā arī netika.

Frežī vienībai arī ir saistība ar Igauniju, jo Igaunijas vīriešu izlases trenera asistents Loiks Želers jau kopš 2013. gada ir Frežī kluba galvenais treneris. Viņš trenera karjeru Frežī klubā sāka vienlaicīgi ar savām pēdējām sezonām volejbolista ampluā.

Par sadarbību uz vienu sezonu volejbolists ar klubu vienojās jau aprīlī, turpmāko vasaras laiku rezervējot Latvijas izlasei.

"Spēlēšu Francijas "ProB" līgas klubā Frežī AMSL," jau pēc tikšanās un sarunas ar Želeru teica Ozoliņš. "Komanda mani pamatsastāvā redz kā vienu no līderiem. Būs iespēja sevi pamēģināt spēcīgākā čempionātā, plus iespēja iekrist acīs arī kādai no "ProA "komandām. Klubam arī pašam ir ambīcijas divu – triju gadu laikā iekļūt "ProA" līgā, un jau nākamsezon Frežī vienība "ProB" līgā cer būt labāko trijniekā."

Pēc dalības "Credit24" meistarlīgā Laura Iecelnieka vadītajā "OC Limbaži"/MSĢ komandā 2017./2018. gada sezonā Ozoliņš divas sezonas ir aizvadījis Kēla stūrētajā "Parnu VK", pa vidu uzspēlējot arī Itālijas 3. līgas turnīrā "Gibam Fano" rindās.