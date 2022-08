Atvars Ozoliņš: sabrukām kā tāds kāršu namiņš

Sabrukām kā tāds kāršu namiņš – pēc katastrofālās neveiksmes Somijā sarunā ar portālu "Delfi" atzina Latvijas volejbola izlases kapteinis Atvars Ozoliņš.

Latvijas volejbolisti trešdien Eiropas čempionāta kvalifikācijas priekšpēdējā spēlē izbraukumā Turku ar 0-3 (18:15, 17:25 15:15) zaudēja Somijai, praktiski atvadoties no cerībām uz finālturnīru. Latvijas volejbolistiem tagad pēdējā spēlē svētdien Jelgavā trīs vai četru setu cīņā jāuzvar Austrija, kā arī jācer uz ļoti labvēlīgām situācijām citās grupās.

"Esam spēlējuši slikti, bet, kamēr esmu izlasē, tik sliktu spēli neatceros. Kā no pirmā seta sāka kāršu namiņš brukt un jukt, tā arī nespējām to apstādināt. Somi sākumā palika mūs zem ūdens un tā arī noslīcināja stundas laikā. Nevaru izskaidrot, kādēļ tādas spēles ir, jo sagatavošanās posms bija labs, treniņi, nedēļu nost no spēlēm, varējām atpūsties, vairāk sagatavoties Somijas spēlei taktiski. Varbūt treneris var izskaidrot, bet varbūt neviens nevar izskaidrot," sacīja 23 gadus vecais volejbolists, kurš allaž bijis viens no komandas līderiem.

"Mums neizdevās svarīgākais – servēt agresīvi un dabūt viņus tālāk nost no tīkla. Viņi tika galā ar mūsu servēm diezgan vienkārši. Ar tām, kas vispār lidoja pāri tīklam. Bija daudz kļūdu. Neizdevās uzservēt. Ja uzservētu, tad būtu variantu, kur apturēt somus," uzskata Ozoliņš.

Komandas kapteinim piekrīt viens no pieredzes bagātākajiem komandas spēlētājiem Romāns Saušs. "Nebija serves un uzņemšanas, kas ir vissvarīgākais volejbolā. Nevienam nelidoja serve. Nu ir tādas dienas. Nezinu, kas bija. Jūtos fiziski labi, bet neaizlidoja serve, nācās to "pieturēt", bet tad viņiem uzreiz uzņemšana labāka. Pēc manis citiem arī serve neiet. Viņi uzņem labi. Kā gribam riskēt, tā gadās kļūda. Nezinu, cik tur beigās salasījās, bet katram (no vadošajiem Latvijas izlases volejbolistiem) bija 3-4 kļūdas servējot. Ja gribi apspēlēt jebkuru komandu, ne tikai Somiju, tev ir jāņem serve un pašam jāservē."

"Grūti atrast emocijas, ja neiet spēle. Viņiem vienā brīdī arī negāja, pamainīja cēlāju, un mēs bijām uz viļņa, bet tad mums serve nelidoja, uzņemšana kliboja, un atkal viss. Cepuri nost viņu aizsardzībai, ļoti labi nospēlēja. Nav jau tikai mums melnā diena, ir tādas dienas. Bet kādam ir jāiet spēlei, vairāk jāriskē, bet mēs uzservējam, kļūdāmies un tad "pieturam" servi," uz atslēgas momentiem norāda Saušs.

Somijas valstsvienībai šī bija ceturtā spēle 11 dienu laikā, tomēr mājinieku darbībā nebija manāms nogurums. Ozoliņš pieļāva, ka somiem palīdzēja līdzjutēji, dodot enerģiju ar savu atbalstu, bet aši volejbolisti laukumā izdarījuši savu darbu.

"Mums tagad atlicis vien cerēt, kā citi nospēlē, bet pašiem jāuzvar Austrija ar trīs punktiem. Vilciens vēl nav aizbraucis, bet brauc jau prom, bet mēs skrienam pakaļ no aizmugures," lakonisks ir Ozoliņš.

Saušs piebilst, ka Latvijas izlasei ar godu tagad jānoslēdz kvalifikācijas posms, ja pat neizdosies tikt pie ceļazīmes uz finālturnīru. "Jāaizmirst spēle. Pēc Austrijas uzvaras spēli aizmirsām un fokusējāmies (pirmajai spēlei pret) Somiju Valmierā. Nospēlējām pret somiem un aizmirsām, gatavojamies otrajai spēlei pret somiem. Pēdējā spēle kvalifikācijā, nav kur atkāpties. Savās mājās jāizbauda spēle un cerams, ka šāda diena vairs neatkārtosies."