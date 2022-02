Baltijas volejbola līgā sievietēm Latvijas komandas pārbrauc mājās ar četrām uzvarām

Pagājušās nedēļas nogalē “Optibet” Baltijas volejbola līgā sievietēm no desmit spēlēm izbraukumā mājās pārvestas četras uzvaras, portālu “Delfi” informēja organizētāji.

Nedēļas cīņas iesāka RSU/MVS, aizvadot izbraukuma spēles Igaunijā. Rīdziniecēm bija jāstājas pretī Audentes SG/NK komandai, kur rīdzinieces piecu setu spēlē guva uzvaru pār mājiniecēm. Anija Jurdža spēlē sakrāja 20 punktus, no kuriem 6 "eisi" un 3 blokā. Labu spēli aizvadīja arī Megija Dambrehte, gūstot 17 punktus – 2 "eisi" un 2 bloki. No pretiniecēm izcēlās Liisa Eva Kuivonena ar 17 gūtiem punktiem, no kuriem viens ar netveramu servi un 3 ar bloku.

Nedēļas nogalē RSU/MVS meitenēm negāja tik raiti - sākumā piedzīvojot zaudējumu pret mājiniecēm TU/"Bigbank" ar 3-0 (29:23, 25:12, 25:18) un pēc tam piekāpjoties arī "Barrus/Võru" VK. RSU/MVS mājās atgriezās ar divām uzvarām četrās spēlēs, no kurām viena tehniskā.

Jelgavas komanda nedēļu viesos iesāka ar uzvaru, ar rezultātu 3-2 (25:19, 23:25, 25:23, 16:25, 15:13) spēlē pret Tallina/Ulikol/Kikas meitenēm, bet uzvaru neizdevās atkārtot pret Audentes SG/NK un nācās piekāpties, zaudējot spēli ar 3-2 (21:25, 23:25, 25:16, 25:19, 15:13).

Šajās divās cīņās Līga Petuhova sakrāja 32 punktus (5 ar bloku) un komandas līdere punktu ziņā bija Liene Šimkuse, kas Jelgavas komandai guva 35 punktus, no kuriem 3 ar "eisu" un 8 ar bloku.

Dažas dienas vēlāk atbildes cīņā pret Tallina/Ulikol/Kikas komandu, igaunietes reabilitējās un VK Jelgavas meitenēm izdevās atņemt tikai vienu setu un spēle nooslēdzās ar 3-1 (25:15, 25:18, 20:25, 25:22)

RVS/LU un SuFA/DU komandas aizvadīja pa divām spēlēm katra. RVS/LU brīvdienās aizvadīja divas spēlēs Igaunijā. Pirmo spēli pret Barrus/Võru VK aizvadīja pārliecinoši, mājiniecēm atļaujot atņemt tikai vienu setu, un ar rezultātu 3-1 (25:15, 20:25, 25:23, 25:21), svinēja uzvaru. Dienu vēlāk spēlē pret TÜ/"Bigbank" mūsējas piedzīvoja zaudējumu, uzvarot tikai vienu setu. No RVS/LU meitenēm jāizceļ Līva Ēbere, spēlē sakrāja 17 punktus, no kuriem 2 ar "eisu" un Kristīne Kramēna ar 16 punktiem – viens ar servi, 3 ar bloku.

Daugavpils meitenes no SuFA/DU aizvadītajās brīvdienās stājās pretī TK Kaunas – VDU komandai. Ar rezultātu 0-3 (18:25, 17:25, 13:25) nācās atzīt pretinieču pārākumu, šajā spēlē no daugavpilietēm visvairāk punktus sakrāja Anastasija Ivanova – 10 punkti, no pretiniecēm – Egle Makauskaite guva 8 punktus, no kuriem 2 ar netveramu servi. Dienu vēlāk neizdevās realizēt uzvaru arī pret Alytaus "Prekyba-Parama" ar rezultātu 0-3 (19:25, 23:25, 15:25) daugavpilietēm nācās braukt mājās tukšā un ar to arī noslēdzās komandas sezona Baltijas līgā.

Šobrīd tabulā pirmo vietu ieņem Lietuvas komanda TK Kaunas-VDU, Igaunijas komandas TÜ/"Bigbank" un Tallinna Ülikool/Kikas attiecīgi otro un trešo vietu.

No Latvijas komandām VK "Jelgava" ar 44 punktiem 20 spēles ieņem ceturto vietu, RVS/LU ieņem sesto vietu ar 39 punktiem 22 spēlēs. RSU/MVS ar 24 punktiem 22 spēlēs atrodas 8 vietā. Pirmspēdējo vietu tabulā ieņem SuFA/DU - nospēlētas 22 spēles, gūti 7 punkti, kas nozīmē, ka komanda nekvalificējas play-off spēlēm.