'Beach Pro Tour' turnīram Jūrmalā pieteikušies sportisti no 37 valstīm

Pludmales volejbola pasaules līmeņa turnīram "Beach Pro Tour Challenge Jūrmala" pieteikušies sportisti no 37 valstīm, ziņo Jūrmalas pašvaldība.

No 15.jūnija līdz 18.jūnijam Majoru pludmalē notiks pludmales volejbola pasaules līmeņa turnīrs "Beach Pro Tour Challenge Jūrmala". Pasaules un Latvijas labākie sportistu dueti sacensībās Jūrmalā spēkiem mērosies jau devīto reizi.

Turklāt zināms, ka Latviju pārstāvēs arī Edgars Točs/ Olivers Bulgačs, tādējādi sacensībās startēs vismaz sešas mūsu komandas.

Tā kā Mārtiņam Pļaviņam/ Mihailam Samoilovam ir pietiekoši daudz punktu, lai iekļūtu kvalifikācijas turnīrā, iespēju izmantot vienu no Latvijas "Wild Card" ir ieguvuši Edgars Točs/ Olivers Bulgačs. Tādēļ no 15.jūnija līdz 18.jūnijam uz četriem turnīra laukumiem Jūrmalā redzēsim vismaz sešas Latvijas komandas - trīs vīriešu un trīs sieviešu. Kā jau iepriekš minēts turnīrā vīriešu konkurencē startēs arī Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš, kuri sacensības uzsāks no pamatturnīra.

Savukārt sieviešu konkurencē Latviju pārstāvēs labākais mūsu pāris Anastasija Samoilova/ Tīna Laura Graudiņa, kuras jau izcīnījušas vietu pamatturnīrā, Anete Namiķe/ Varvara Brailko, kuras arī startēs pamatturnīra sacensībām, izmantojot Latvijai piešķirto "Wild Card". Savukārt turnīru no kvalifikācijas kārtas uzsāks Līva Ēbere/ Deniela Konstantinova. Pilnīga skaidrība par Latvijas komandu skaitu turnīrā būs vien 14.jūnijā, kad visas komandas būs ieradušās turnīra norises vietā.

Līdz ar to jau šobrīd ir zināms, ka 15.jūnijā, ceturtdien, kvalifikācijas spēles aizvadīs vismaz trīs mūsu komandas. Piektdien, 16.jūnijā, kas ir pamatturnīra pirmā diena, piedalīsies vismaz trīs Latvijas komandas, aizvadot sešas grupu spēles. Turnīra pirmās dienas būs piesātinātas un aizraujošas dienas, kurās organizatori aicina visus interesentus nepalaist garām un atbalstīt Latvijas komandas klātienē ceļā uz izslēgšanas spēlēm un finālspēlēm, kas noritēs nedēļas nogalē.

Šobrīd aktīvi turpinās turnīra sagatavošanās darbi un Jūrmalā, Majoru pludmalē uzsākta stadiona celtniecība.

"Beach Pro Tour" turnīri jau otro sezonu norisinās visā pasaulē un viens no tiem notiek Jūrmalā. Latvija iekļauta kalendārā kā "Challenge" sacensību norises vieta. Šis sacensību formāts nodrošina Latvijas komandām lielāku iespēju cīnīties par medaļām un ļauj skatītājiem redzēt gan pašmāju, gan pasaules labākos pārus tepat Latvijā. Biļetes uz atsevišķām dienām, nedēļas nogali vai visām spēlēm četru dienu garumā var iegādāties bezrindas.lv. Ar Jūrmalas iedzīvotāja karti biļetēm 20% atlaide. Ar atlaidi var iegādāties vienu biļeti un pie ieejas tā būs jāuzrāda kopā ar iedzīvotāju karti. Bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem pieejamas biļetes ar 30% atlaidi, turnīru bez maksas var apmeklēt bērni līdz 6 gadu vecumam kopā ar vecākiem, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.