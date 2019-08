Bija ļoti svarīgi parādīt labu rezultātu, saka Samoilovs

Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš ir gandarīti par uzvaru Pasaules tūres četru zvaigžņu posmā, pēc panākuma pauda Latvijas sportisti.

Jau ziņots, ka Samoilovs/Šmēdiņš svētdien Maskavā triumfēja Pasaules tūres četru zvaigžņu turnīrā, tiekot pie sava pirmā titula šajā sezonā.

Turnīrā ar 18.numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš finālā ar 2-0 (21:12, 21:16) guva virsroku pār spēcīgajiem brazīliešiem - olimpisko čempionu Alisonu Seruti un Alvaru Filju, kuri turnīrā izlikti ar otro numuru.

Latvijas duets turnīrā ieguva 800 ranga punktus, kas nākamnedēļ ļaus veikt kāpumu 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas reitingā.

"Esam ļoti laimīgi, jo īpaši tādēļ, ka šosezon cīnāmies ar neveiksmīgiem rezultātiem. Bija ļoti svarīgi Maskavā parādīt labu rezultātu. Šī mums ir veiksmīga vieta un cerams, tā būs arī nākotnē," pauda Samoilovs.

"Pusfinālā nedaudz savainojumu plecu, tāpēc nebija skaidrības, vai vispār šodien varēšu spēlēt. Taču pēc tam, kad Brazīlijas duets atteicās no bronzas medaļas mača, man teica, ka vajag spēlēt uz 100%, neskatoties uz to, kādas ir sajūtas. Uzsmērēju pretsāpju līdzekli un spēlēju. Viss ko darījām, izdevās. Bija labs saidauts (punktu gūšana pie pretinieka servēm). Savās servēs riskējām nedaudz vairāk nekā to darīja brazīlieši, kas deva rezultātu. Viņiem bija problēmas ar serves uzņemšanu," stāstīja Samoilovs.

Alisons un Filju pretī stājās arī apakšgrupā, kur brazīlieši bija pārāki divos setos.

"Uzvarēt pirmo reizi ir vieglāk, nekā aizstāvēt titulu. Bija sīva cīņa arī iepriekšējā savstarpējā spēlē. Aizvadījām vienu savām labākajām spēlēm un pieļāvām maz kļūdu. Ar servēm un spēli blokā izdarījām spiedienu uz Alisonu. Domāju, ka būs sarežģītāk, nekā bija. Parādījām tīri labu spēli," pauda Šmēdiņš, kurš tika atzīts par šī turnīra labāko aizsardzības spēlētāju.

Samoilovs/Šmēdiņš turnīrā Maskavā uzvarēja arī pērn un 2013.gadā. 2018.gadā izcīnītā uzvara latviešiem bija līdz šim pēdējā Pasaules tūrē, kur šogad tiek aizvadīta salīdzinoši neveiksmīga sezona.

Jau ziņots, ka Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka apstājās izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā un posmu noslēdza dalītā 17.vietā.

Traumas dēļ šajā posmā nestartēja vadošais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs. Trešdien šī turnīra kvalifikācijā zaudējumu cieta Mihails Samoilovs/Aleksandrs Solovejs.