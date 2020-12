Buividam 23 punkti Šveicē pret savu iepriekšējo klubu

Latvijas volejbolisti turpina sezonu leģionāra gaitās, un piekto uzvaru pēc kārtas Čehijā svinēja Toms Vanags, pa rezultatīvai spēlei Šveicē un Francijas otrajā līgā aizvadīja attiecīgi Edvarts Buivids un Reinis Pekmans, Kiprā vēsturiskā mačā zaudējumu cieta APOEL ar Jāni Jansonu ierindā, divi panākumi Austrijā Zalcburgas komandai ar Indgrīdu Šveigeri un Inesi Raciņu ierindā, viens Čehijā – Elvitai Dolotovai, bet atļauju atsākt treniņus beidzot saņēma "grieķis" Hermans Egleskalns, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Čehijā piekto panākumu pēc kārtas aizvadītajā nedēļā izcīnīja Toma Vanaga pārstāvētā "Odolena Voda", kas mājās ar 3-0 (25:16, 25:20, 31:29) pieveica Zlīnas "Fatra". Uzvaru sērija pārtrūka nākamajā mačā izbraukumā, kad ar 1-3 (23:25, 13:25, 25:15, 23:25) nācās piekāpties vienai no līdervienībām Karlovi Varu ČEZ. Vanags pirmajā mačā guva 8 punktus, tai skaitā vienu ar bloku, bet otrajā – 10 punktus, no kuriem viens Tomam tika ar netveramu servi. Ar 17 punktiem 10 mačos Odolena Vodas komanda pakāpusies uz 6. vietu 12 komandu vidū.

Krievijā Denisa Petrova pārstāvētā Ņižņijnovgorodas ASK aizvadītajā nedēļā nespēlēja, Somijas čempionātā spēles Covid-19 ierobežojumu dēļ atceltas līdz pat jaunajam gadam, bet Grieķijā ar lēmumu naktī no sestdienas uz svētdienu valsts virslīgas klubiem beidzot atļauti treniņi. Lai tos uzsāktu, visiem komandas dalībniekiem jāiziet Covid-19 testi. Par spēļu atsākšanu lēmums vēl nav pieņemts.

Šveices čempionātā Edvarta Buivida pārstāvētā "Lindaren Volley Amriswil I" aizvadītajā nedēļā vispirms zaudēja pirmo punktu turnīra tabulā, plaši variējot ar sastāvu un mājās ar 3-2 (25:15, 25:20, 23:25, 24:26, 18:16) pieveicot Edvarta iepriekšējo klubu "Lindaren Volley Luzern", bet pēc tam piedzīvoja pirmo zaudējumu sezonā, viesos ar 2-3 (23:25, 25:18, 29:27, 15:25, 13:15) piekāpjoties "Lausanne UC I". Buivids pret savu bijušo klubu kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju, gūstot 23 punktus, no kuriem trīs tika gūti blokā un viens – ar servi. Spēlē Lozannā viņš spēlēja pirmajā setā, vēlāk laukumā dodoties epizodiski un gūstot trīs punktus uzbrukumā. Ar 24 punktiem deviņas cīņās Amrisvilas komanda ieņem pirmo ailīti turnīra tabulā 8 komandu sacensībās.

Francijas otrajā spēcīgākajā līgā "ProB" septiņu zaudējumu sēriju pārtrauca Reiņa Pekmana pārstāvētā "Martigues Volley-Ball", kas viesos ar 3-1 (25:22, 28:26, 21:25, 25:22) pārspēja "Mende Volley Lozere". Pekmans ar 20 punktiem kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju, pa diviem punktiem gūdams ar servi un bloku, kā arī uzbrukdams ar 50% efektivitāti. Ar 9 punktiem 9 spēlēs Martigas komanda pakāpās par divām vietām turnīra tabulā, apsteidzot arī savus sestdienas spēles pretiniekus, ieņemot septīto vietu 9 komandu konkurencē.

Kipras čempionātā zaudējumu vēsturiskā mačā viesos piedzīvoja cēlāja Jāņa Jansona pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas ar 1-3 (23:25, 25:16, 16:25, 26:28) piekāpās Derinejas "Anagennisi". Mājiniekiem tā bija pirmā spēle jaunuzceltajā zālē, kas tapusi par godu komandas 100 gadu jubilejai. Jansons bija komandas pamatsastāvā. APOEL ar 7 punktiem 9 spēlēs ieņem septīto vietu deviņu komandu konkurencē.

Sievietes

Čehijā uzvara tika Latvijas izlases cēlājas Elvitas Dolotovas pārstāvētajai Brno "VK Kralovo Pole", kas savā laukumā ar 3-2 (21:25, 22:25, 25:14, 28:26, 15:12) pieveica Šternberkas "TJ Sokol". Dolotova spēlēja pirmajos divos setos, gūdama punktu vienīgajā uzbrukumā. Ar 14 punktiem 7 spēlēs "VK Kralovo Pole" ieņem sesto vietu 10 komandu konkurencē.

Austrijas čempionātā Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg" "trieciennedēļā" savā laukumā izcīnīja divas uzvaras trijos mačos. Vispirms ar 3-0 (25:21, 25:19, 25:17) tika apspēlēta "SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz", tad ar 0-3 (17:25, 22:25, 8:25) piedzīvota sagrāve pret "SG VB NOE Sokol/Post", bet pēdējā spēlē ar 3-0 (25:19, 25:21, 25:23) tika pieveikta "TSV Sparkasse Hartberg"

Šveigere pirmajā mačā guva septiņus punktus, no kuriem trīs sakrāti blokā, otrajā spēlē viņai pieci punkti uzbrukumā, bet trešajā viņai tika septiņi punkti, no kuriem viens gūts ar servi. Raciņa pirmajā cīņā nespēlēja, otrajā laukumā epizodiski devās otrajā un trešajā setā, bet trešajā uz maiņu devās laukumā otrajā setā, kad rezultāts bija 20:16 mājinieču labā, un spēlēja arī trešo setu, nevienā no spēlēm punktus negūstot. Zalcburgas vienība ar 26 punktiem 11 spēlēs turnīra tabulā pakāpusies uz trešo vietu 10 komandu vidū.

Francijas otrajā līgā otro zaudējumu pēc kārtas cieta Enijas Bidzānes pārstāvētā Vilžuifas "Union Sportive De Villejuif", kas mājās ar 0-3 (22:25, 15:25, 18:25) piekāpās "UGS Bordeaux Merignac Volley". Latvijas volejboliste spēlēja visu maču. Ar trim punktiem septiņās cīņās Vilžuifas klubs B apakšgrupā ieņem devīto vietu desmit komandu vidū.