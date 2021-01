Četri '3-0' Latvijas klubu labā 'Credit24' meistarlīgā

"Credit24" meistarlīgā pa divām spēlēm savā laukumā pret Igaunijas klubiem nedēļas nogalē vinnēja SK "Jēkabpils Lūši" un "RTU Robežsardze"/"Jūrmala".

Sestdien un svētdien Latvijā viesojās Latvijas izlases galvenā trenera Avo Kēla vadītā "Parnu VK" ar trim latviešiem – Tomu Švanu, Atvaru Ozoliņu un Kristapu Plataču – savās rindās. Pērnavieši uz Latviju atbrauca labā noskaņojumā, jo gads bija sākts ar uzvaru, Tallinā pirms nedēļas apspēlējot "TalTech" – 3-2 (25:23, 21:25, 27:25, 17:25, 15:13).

Viesu rindās teicama spēle padevās Kristapam Platačam, kurš guva 24 punktus, pa diviem sakrādams arī ar servi un bloku. Latvijas izlases kapteinis Toms Švans izcēlās ar 16 punktiem, divus no tiem "atrazdams" blokā un uzbrukdams ar 74% precizitāti, bet Atvars Ozoliņš gadu sāka ar 14 punktiem, no tiem pa vienam savākdams blokā un no serves līnijas.

Abi pretinieki šīs nedēļas nogalē posās uz Latviju. Sestdien uzvaru sēriju Jēkabpilī pērnaviešiem neizdevās turpināt, tāpat kā neizdevās revanšēties par sāpīgo zaudējumu piecos setos savā laukumā pirmā riņķa spēlē. SK "Jēkabpils Lūši" volejbolisti, kuru rindās atrodas arī daudzi Latvijas valstsvienības kandidāti, bija pārliecinoši pārāki ar 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

Rezultatīvākais mājiniekiem ar 18 punktiem bija Kristaps Šmits, kuram izdevās pa trim punktiem gūt blokā un ar servi, kā arī uzbrukt ar teicamu 63% efektivitāti. 15 punkti Pāvelam Jemeļjanovam, četrus no tiem gūstot blokā, bet astoņi punkti Jānim Medenim, kurš šoreiz laukumā darbojās otrā tempa uzbrucēja postenī un pa punktam guva servējot un blokā.

Viesu rindās atkal rezultatīvākais ar 10 punktiem bija Platačs, kurš divus punktus guva blokā un vienu – ar servi. Švanam septiņi punkti, bet Ozoliņš sakrāja četrus punktus, no kuriem viens gūts blokā, taču uzbrukumā līdz grīdai izdevās dabūt vien katru ceturto bumbu.

Otrā sestdienas mačā "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" savā laukumā arī otro reizi sezonā pārspēja "TalTech" volejbolistus trijos setos, sagraujot viņus ar 3-0 (25:11, 25:16, 25:13).

Uzvarētājiem 21 punkts Renāra Paula Jansona kontā, kurš darbojās diagonālā uzbrucēja postenī. Viņam četri sekmīgi bloki un viens "eiss". Spēlējot bez otra uzbrukuma līdera Aleksandra Avdejeva, 18 punkti tika Patrikam Pinkam, kurš uzbruka ar 68% precizitāti un guva divus punktus blokā, kā arī vienu – ar netveramu servi. 8 punktus guva Edgars Šimanskis, izceļoties ar trim "eisiem", kas bija labākais rādītājs mačā, un vienu punktu blokā.

Pretiniekiem 11 punktus guva Valentīns Kordass.

Uzvaru trijos setos Latvijas klubi svinēja arī svētdien, ievērojami uzlabojot situāciju arī turnīra tabulā. Jūrmalnieki ar 3-0 (25:22, 25:19, 25:23) pieveica "Parnu VK".

Pa 13 punktiem mājinieku rindās guva Jansons un Pinka, bet 12 punkti tika Aivim Āboliņam, kurš guva divus punktus blokā, kā arī vienu – ar netveramu servi. Viesiem latviešu rēķinā 15 punkti Ozoliņam, 11 – Švanam, tai skaitā divi "eisi", bet Platačam šoreiz mazāk veiksmīga cīņa – pieci punkti un nomainīšana otrajā setā.

"Gatavojāmies tieši šīm spēlēm, jo tās bija svarīgas arī no turnīra tabulas viedokļa –visi esam blakus. Ja 3-0 bija Tallinā pret "TalTech", mājās gribējām ne sliktāk. Arī Pērnavā pirmo setu uzvarējām un apstājāmies, kaut gan uzskatu, varējām uzvarēt. Šoreiz nospēlējām pārliecinošāk," pēc spēlēm teica Jūrmalas kluba treneris Klāvs Zaļkalns.

"Aivis šodien aizvadīja, manuprāt, savu sezonas labāko spēli. Patriks labi aizvietoja Avdejevu, un labi nospēlēja arī citi jaunie – Jansons, Šimanskis un Dzenis, kuri strauji progresē," piebilst treneris. "Priecē, ka, kādam izkrītot no pamatsastāva, kāds cits stājas viņa vietā, un ir vēlamais rezultāts."

"Lūši" pēc uzvaras pār pērnaviešiem apspēlēja arī "TalTech" – 3-0 (25:22, 27:25, 25:12).

Uzreiz trīs volejbolisti mājinieku rindās guva pa 11 punktiem: Šmits, Kristers Dardzāns un Vladislavs Blumbergs. Dardzāns un Blumbergs divus no tiem guva blokā, bet Vladislavam tāpat kā cēlājam Edvīnam Skrūderam vēl arī divas netveramas serves.

Viesiem rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Tamurs Vīdaleps.

Turnīra tabulā pirmā ar 29 punktiem 12 cīņās ir "Saaremaa VK" vienība. "Jēkabpils Lūši" ar 24 punktiem 13 mačos pakāpušies uz trešo vietu, bet "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" ar 12 spēlēs gūtiem 23 punktiem – uz ceturto vietu. Sesto vietu ar 19 punktiem 14 cīņās ieņem Ozoliņa, Švana un Platača pārstāvētā "Parnu VK", astotā ar 5 punktiem 10 mačos ir VK "Biolars"/"Jelgava", devītā ar 2 gūtajiem punktiem 6 cīņās 10 komandu konkurencē ir "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme".