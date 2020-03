'Covid-19': atceļ Baltijas volejbola meistarlīgas finālturnīru

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" straujo izplatību atcelts "Credit24" Baltijas volejbola meistarlīgas finālturnīrs, kuram bija jānotiek Sāremā salā, informē Latvijas Volejbola federācija.

"Ir saņemta informācija no Igaunijas Volejbola federācijas, ka viens no Sāremā salā saslimušajiem ir tieši saistīts ar "Saaremaa" volejbola klubu. Veicot visus piesardzības pasākumus turnīrs atcelts ne tikai tā sākotnējā norises vietā – Kuresāres Sporta hallē, bet atcelts līdz tālākas informācijas izziņošanai," teiks LVF paziņojumā.

"Credit24" meistarlīgas izšķirošajām spēlēm bija jānorisinās 13. un 14. martā Igaunijas lielākajā salā Sāremā. "Final Four" sacensībām kvalificējusies viena komanda no Latvijas – SK "Jēkabpils Lūši". Pārējās trīs komandas ir no Igaunijas – "Saaremaa" VK, Tartu "Bigbank", Tallinas "Selver".

Latvijas Florbola savienība paziņojusi, ka "Covid-19" dēļ atceltas Latvijas vīriešu čempionāta pirmās līgas ceturtdaļfināla spēles, kurām šajā nedēļas nogalē bija jānotiek Tartu. Pirmās līgas B grupas ceturtdaļfinālā sērijā līdz trīs uzvarām tiekas Igaunijas vienība "EMU SK/Tartu" un "Talsu NSS/Zerorisk".

LFV norāda, ka pārējie Latvijas čempionāta mači tiks aizvadīti kā plānots.

Arī Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) informē, ka saistībā ar "Covid–19" LVS valde ir izdevusi rīkojumu atcelt visus LVS organizētos pasākumus martā.

Līdz ar to atcelti Latvijas čempionāti ziemas čempionāts šķēpa mešanā, ziemas čempionāts vesera mešanā, Latvijas U-14 čempionāts daudzcīņā telpās un Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā.