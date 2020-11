'Credit24' meistarlīgas līderu cīņā Sāmsalā tiksies Jēkabpils un Kuresāres komandas

Šonedēļ "Credit24" meistarlīgā notiks divas spēles Kuresārē, uz kurieni ciemos (un pēc punktiem turnīra tabulā) dosies gan turnīra vicelīderi no SK "Jēkabpils Lūši", gan "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme", informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).

"Credit24" meistarlīgā notiks tikai divas spēles, jo vadošajām Latvijas un Igaunijas komandām bija paredzēti Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Izaicinājuma kausa mači, kuras Covid-19 ierobežojumu dēļ nenotiks.

Nespēlēs ne tikai "Jēkabpils Lūši", bet arī "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" un divas Igaunijas komandas – Avo Kēla vadītā un Toma Švana, Atvara Ozoliņa un Kristapa Platača pārstāvētā "Parnu VK" un "Saaremaa VK". Abas Igaunijas komandas jau iekļuvušas Izaicinājuma kausa astotdaļfinālā, jo viņu pretinieki, attiecīgi Kokolas "Tiikerit" no Somijas un Lozannas vienība no Šveices, izstājušies no sacensībām.

Tāpēc uz Sāmsalu brauks gan "lūši", kuru pretinieki no Milānas "Allianz Powervolley" atteicās braukt uz Latviju, gan daugavpilieši, kuri Eiropas kausos nestartē.

Jau ceturtdien Sāmsalā pie līgas līderiem viesosies "Jēkabpils Lūši". "Saaremaa VK" ar 23 punktiem astoņās spēlēs ieņem pirmo vietu līgā, bet "lūši" ar 13 punktiem 5 mačos ir otrie. Abas komandas šosezon vēl nav zaudējušas nevienā līgas spēlē, jēkabpiliešiem gan Covid-19 ierobežojumu dēļ aizvadot spēles tikai Latvijas robežās.

Pēdējās divās savstarpējās spēlēs uzvarējusi Sāmsalas komanda, kura iepriekšējā sezonā bija pārāka savā laukumā piecos, bet izbraukumā – četros setos, kamēr sezonas pirmajā cīņā Jēkabpilī mājinieki uzvarēja ar rezultātu 3-2. Abām vienībām vajadzēja tikties arī līgas pusfinālā, taču sezona palika nepabeigta Covid-19 pandēmijas dēļ.

DU/"Ezerzeme" volejbolisti dosies uz Kuresāri svētdien. Šī būs divu turnīra tabulas pretējos polos esošu komandu tikšanās, jo līdzšinējās trijās spēlēs daugavpilieši pie punktiem vēl nav tikuši. Divās iepriekšējās tikšanās reizēs ar 3-0 pārāki ir bijuši Sāmsalas volejbolisti.

Sāmsaliešu rindās šosezon vairs nespēlē Artis Caics, taču bez latviešiem klubs nav palicis, jo kā trešais treneris pieteikts fizioterapeits Artūrs Tinte.

Spēles tiešraidē internetā translēs tīmekļa vietne "Postimees.ee".

Kalendārs

"Credit24" meistarlīga

05.11. 19:00 "Saaremaa VK" – SK "Jēkabpils Lūši"

08.11. 15:00 " Saaremaa VK" – DU/"Ezerzeme"