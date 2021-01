Daugavpils un Jelgavas volejbola klubi šosezon neturpinās sacensības meistarlīgā

Latvijas volejbola klubi VK "Biolars"/"Jelgava" un DU/"Ezerzeme" klubi Covid-19 ierobežojumu dēļ pieņēmuši lēmumu šosezon sacensības Baltijas mērogā neturpināt, bet "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" un SK "Jēkabpils Lūši" ieplānotās cīņas pārceltas uz nākamās nedēļas nogali.

DU/"Ezerzeme" šobrīd Covid-19 epidēmijas dēļ ir izspēlējusi sešas no 18 plānotajām "Credit24" meistarlīgas spēlēm. Vispirms mačus aizvadīt liedza Daugavpilī noteiktie Covid-19 ierobežojumi, pēc tam ierobežojumi, kas tika piemēroti visā Latvijā.

Kā noteikusi Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB), valstu nacionālajiem čempionātiem jābeidzas līdz 18. aprīlim. Tas nozīmē, ka līdz šim datumam daugavpiliešiem būtu jānospēlē atlikušās 12 spēles Baltijas valstu līgā, iespējamās "play-off" cīņas un Latvijas čempionāta mači.

"Kad noteica ierobežojumus Daugavpilī, varējām, protams, spēles aizvadīt, piemēram, Jēkabpilī, taču gribējām to darīt savā pilsētā savu līdzjutēju priekšā," stāsta DU/"Ezerzeme" galvenais treneris Guntis Atars. "Tagad aizvadīt visas paredzētās spēles laikā puišiem, kuri nav pieraduši spēlēt tik saspringtā režīmā, būtu kā NBA režīms basketbolā."

"Turklāt mums uz ārvalstīm braukt un pēc tam pašizolācijā atrasties var tikai seši volejbolisti. Pārējiem būtu jāiet prom no darba. Tas padara neiespējamu došanos uz Igauniju un Lietuvu, bet citu valstu komandas tādā gadījumā ne visai labprāt grib braukt pie mums," piebilst Atars, kurš kopā ar Latvijas izlasi septembrī iekļuva Eiropas čempionāta finālturnīrā. "Šajā gadījumā mūsu klubam būtu jānodrošina Covid-19 testi viesu komandām, kas vienā no laboratorijām maksā 53 eiro cilvēkam. Ar tādiem izdevumiem šā gada budžetā neesam rēķinājušies."

Latvijas čempionātā komanda ir gatava piedalīties, jo te nav nepieciešama pašizolācija pēc spēlēm. Šobrīd daugavpilieši gatavojas Latvijas čempionātam.

Līdzīga situācija ir VK "Biolars"/"Jelgava" klubā, kur vairāki volejbolisti iztiku pelna ārpus volejbola.

"Galvenais izstāšanās iemesls ir tas, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ ilgu laiku neesam trenējušies. Negribas riskēt ar puišu veselību, jo tādā kondīcijā ļoti ātri var dabūt traumas," skaidro VK "Biolars"/"Jelgava" menedžeris Andrejs Jamrovskis. "Turklāt, dodoties uz ārzemēm, mums būtu jāievēro pašizolācija, kas ne visiem strādājošiem ir iespējama."

"Galīgi punktu startam šīs sezonas "Credit24" meistarlīgā pielika pienākums apmaksāt viesu komandām Covid-19 testus, kas ir apmēram tūkstotis eiro uz spēli. Mums atlikušas sešas mājas spēles, un tādas naudas mūsu budžetā nav," izšķirošo iemeslu min Jamrovskis, apstiprinot, ka volejbolisti ir gatavi atsākt treniņus un Latvijas čempionātā komanda spēlēs.

"Centāmies mūsu komandas atstāt pilnā sastāvā "Credit24" meistarlīgā. Sasaucām Baltijas līgas žūriju kopā ar Jelgavas un Daugavpils klubu pārstāvjiem, kurā visi kopā mēģinājām saprast kā mēs to varētu paveikt. Diemžēl, saprotot visus variantus, kopīgi nonācām pie šāda lēmuma. LVF bija gatavi segt daļu izmaksu par Covid-19 testiem, bet ar to diemžēl nepietika. Saprotu komandas, jo sezonas sākumā viņas pieteicās uz plānoto līgu ar paredzamiem tēriņiem, zinot tos no iepriekšējiem gadiem." situāciju komentē LVF ģenerālsekretāre Gunta Aizporiete.

Tikmēr par nedēļu drošības iemeslu dēļ pārceltas arī Jēkabpils un Jūrmalas klubu cīņas savā laukumā ar Igaunijas grandiem "Bigbank Tartu" un "Saaremaa VK".

Arī Baltijas Sieviešu volejbola līgā spēles šonedēļ nenotiks.

Tāpat no dalības Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) trešās prestižākās Eiropas klubu trofejas CEV Izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālā nolēmusi atteikties Latvijas izlases galvenā trenera Avo Kēla vadītā un triju izlases dalībnieku – Toma Švana, Atvara Ozoliņa un Kristapa Platača – pārstāvētā "Credit24" meistarlīgas komanda "Parnu VK".

Vienība ceturtdaļfinālā Covid-19 ierobežojumu dēļ iekļuva bez spēlēm. Ceturtdaļfinālam "burbuļa" ietvaros decembrī bija jānotiek Turcijā, taču pandēmijas dēļ spēle ar Gundara Celitāna savulaik pārstāvēto klubu Ankaras "Ziraat Bankasi" atcelta uz februāri. Tiešo reisu no Igaunijas uz Ankaru, kur notiks spēles, nav, un ceļošana šādā veidā ir dārga un sarežģīta. Turklāt pēc atgriešanās mājās komandai būtu jāievēro pašizlozācija, kas traucētu aizvadīt Baltijas līgas un Igaunijas čempionāta spēles.