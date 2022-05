'Depo Open 2022' pirmajā posmā piedalīsies vairāki vadošie Latvijas bīča dueti

Kā jau Latvijas pludmales volejbola čempionātā ierasts, pirmo reizi sezonā pludmales smiltis no 27.-29. maijam tiks iekustinātas Ventspilī, pludmales volejbola stadionā Zilā karoga pludmalē, kur arī pirmo reizi trīs dienu garumā tiks izdaudzināts jaunais čempionāta nosaukums "DEPO Open 2022".

Šajā posmā piedalīsies gan vīriešu, gan sieviešu dueti. Dalībnieku vidū būs trīs no sešiem Latvijas duetiem, kuri jūnija sākumā spēlēs "Beach Pro Tour – Elite 16" posmā Jūrmalā.

Vīriešu konkurencē pieteikti 38, bet sieviešu – 16 pāri. Vīriešiem ierindā būs divi Latvijas labāko trijnieka dueti Ardis Daniels Bedrītis/Artūrs Rinkevičs un Edgars Točs/Kristiāns Fokerots, kā arī Mārtiņa Pļaviņa pārinieks Mihails Samoilovs, kurš spēlēs kopā ar Aivaru Svikli, un viens no aizvadītās sezonas labākajiem Latvijas čempionāta zāles volejbolistiem Matīss Gabdulļins, kura pārinieks būs Mārcis Jirgensons. No sieviešu duetiem ierindā būs Jūrmalas "Elite 16" sacensību kvalifikācijas dalībnieces Varvara Brailko un Deniela Konstantinova, kā arī Anete Namiķe, kura apvienojusi spēkus ar zāles volejbolisti Līvu Ēberi. Ciemos tiek gaidīti arī dueti no Lietuvas un Igaunijas.

Sacensības piektdien no 16.30 sāksies ar kvalifikācijas turnīru vīriešu komandām. Sestdien jau no paša rīta turpināsies ar grupu spēlēm gan vīriešu, gan sieviešu duetiem un pirmo izslēgšanas turnīra kārtu. Svētdien diena tiks sākta ar ¼ fināliem, kuriem sekos ½ fināli, un noslēgumā tiks noskaidroti uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē.

"DEPO Open 2022" sezona triju mēnešu garumā ir pludmales volejbola svētki ar labāko Latvijas sportistu līdzdalību. Šosezon Latvijas čempionātā "DEPO Open 2022" pludmales volejbolisti sacenšas piecos posmos un finālā. Visi posmi tiek rīkoti ārpus Rīgas, turpinot aptvert Latvijas reģionus, un visos posmos piedalās kā vīrieši, tā sievietes. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, visos posmos, izņemot finālu, kā viesi aicināti piedalīties arī spēlētāji no citām valstīm.

Ieeja uz visām "DEPO Open 2022" spēlēm ir bez maksas. Tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Aizraujošākās svētdienas spēles tiks translētas arī TV kanālos "Best4Sport" un LTV7, kā arī portālā "Delfi".

Programma:

Piektdien, 27.maijā: no 16.30 – kvalifikācijas turnīrs

Sestdien, 28. maijā: no 9.00 – pamatturnīra spēles

Svētdien, 29. maijā:

no 10.00 – ¼ fināli un ½ fināli

14:00 – spēle par 3. vietu sievietēm

15:00 – spēle par 3. vietu vīriešiem

16:00 – fināls sievietēm

17:00 – fināls vīriešiem