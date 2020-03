Egleskalna pārstāvētā volejbola komanda Francijā klasificēta kā pirmā; otrā līga gaida lēmumu

Francijas spēcīgākajā vīriešu volejbola līgā Pro A sezona ir beigusies, Hermana Egleskalna pārstāvētajam "Tours Volley-Ball" klubam nodrošinot vietu prestižākajā no Eiropas kausiem Čempionu līgā arī nākamgad, vietu spēcīgāko sabiedrībā saglabāja Romāna Sauša pārstāvētā "Arago de Sete V.B" vienība, bet pēc spēka otrajā Pro B līgā abu latviešu pārstāvētās komandas sēž uz koferiem, gaidot paziņojumu par sacensību atsākšanu vai beigām, sestdien ziņoja Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Francijas spēcīgākajā līgā sezona ir beigusies. Čempiona gods Egleskalna pārstāvētajai "Tours Volley-Ball", kas sacensību pārtraukšanas brīdī atradās pirmajā vietā, gan nav piespriests, taču pirmās divas Francijas čempionāta vienības ieguva tiesības nākamsezon startēt spēcīgākajā Eiropas kausu izcīņā - Čempionu līgā.

Čempionāts tika apturēts divas kārtas pirms pamatturnīra beigām, Tūras klubam ar 49 punktiem 24 kārtās saglabājot pirmo vietu turnīra tabulā par spīti trim zaudējumiem pēdējos trijos mačos. Monpeljē klubs atpalika par vienu punktu un Rennas vienība, kas ilgu laiku bija turnīra tabulas līdere, - par diviem punktiem.

Savukārt Sauša pārstāvētā "Arago de Sete V.B", kura sacensības pabeidza ar divām uzvarām, ar 31 punktu ierindojās 11.vietā 14 komandu vidū, nosargājot vietu spēcīgāko divīzijā.

"Sezona ir beigusies. Čempiona nav, ir tikai vietu sadalījums, kas tika noteikts pēc pamatturnīra 24 kārtām. Pirmās divas komandas ieguva ceļazīmi uz Čempionu līgu, bet pēdējai komandai no Nicas it kā vajadzētu krist ārā no līgas. Tomēr Pro B šā brīža pirmā komanda "Cambrai Volley Elan du Cambresis" jau sezonas vidū paziņoja, ka Pro A nākamsezon nespēlēs finansiālu iemeslu dēļ, pat ja izcīnīs pirmo vietu. Tāpēc iespējams, ka spēcīgākajā līgā paliks tās pašas komandas, kas tur spēlēja šosezon," notikumus Francijā apkopo Latvijas izlases otrā tempa spēlētājs Saušs.

Viņš joprojām ir Francijā, kaut gan Setas klubs bija viens no pirmajiem, ja ne pirmais, kurš saviem ārvalstu spēlētājiem ļāva doties uz mājām, pirms vēl bija atskanējis līgas oficiālais paziņojums par sezonas beigām.

"Mums pašiem sezona bija kā pa viļņiem," atceras volejbolists. "Ieņēmām 11.vietu, bet Francijā ir ļoti līdzīgi spēku samēri. Sesto vietu no 12.vietas atdalīja vien četri punkti. Sezonu sākām ar četrām uzvarām piecās spēlēs, bijām pirmajā vietā līgā, bet tad nenoticējām saviem spēkiem. Kad pussezonā nomainījās treneris un komandai pievienojās vēl viens spēlētājs, atkal sākām spēlēt labi. Ja tā būtu aizvadījuši visu sezonu, būtu labāko pieciniekā."

Līguma nākamajai sezonai Saušam vēl nav. Viņš saka, ka labprāt paliktu, bet koronavīrusa un ceļošanas tāluma dēļ Saušs droši vien izvēlētos kādu valsti, kas ir tuvāka Latvijai, - Vāciju vai Poliju.

Kaut arī vieta turnīra tabulā ir sliktākā visā volejbolista karjerā, spēles ziņā Francijā bija jūtams progress. "Francijā volejbolisti labi servē. Tāpēc esmu progresējis gan servē, gan servju uzņemšanā. Arī jaunais treneris, kurš atnāca uz klubu un kurš prasa labu servju uzņemšanu, bija priecīgs par manu sniegumu," stāsta Saušs.

Pagaidām Latvijas volejbolists ir Setā. Klubs viņu visādi atbalsta, un mājās ar savu automašīnu Saušs dosies, kad Polija atvērs robežas.

Divi latvieši šosezon spēlē arī otrajā spēcīgākajā Francijas līgā - Pro B. Šeit gan pagaidām par sezonas beigām nekādas skaidrības nav, jo sacensības ir tikai apturētas. Vai būs turpinājums, klubi un sportisti nezina.

"Esmu mājās, bet gaidu ziņas no Francijas, jo vēl nekas nav beidzies," par otrās līgas turnīru saka "Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique" pirmā tempa uzbrucējs Toms Švans. "Mājās atlaida visus spēlētājus, arī francūžus. Sākumā bija doma, ka turpinām trenēties, taču tad Francijas valdība izziņoja, ka visiem sporta centriem jābūt slēgtiem. Tagad mājās gaidām, vai varēsim spēlēt."

Mājupceļš sanāca garš, turklāt vispirms Toms sazinājās ar Latvijas konsulātu, uzzinot, kā var nokļūt mājās. Te viņam patīk labāk. Francijā uz ielas var uzprasīt dokumentus un noskaidrot, vai pilsonis tāpat bez vajadzības nestaigā apkārt.

Līdz koronavīrusa epidēmijai Švanam, bez kura pašreizējā Latvijas izlase nav iedomājama, veicās labi. "Mums ir forša komanda, forši puiši," saka volejbolists. Tagad grūti izvērtēt, kā mums klātos izslēgšanas spēlēs un vai mēs tiktu Pro A līgā. Ar pirmajā vietā esošo Kambrē klubu spēlējām reizi sezonas sākumā un uzvarējām. Otrajā vietā esošajai Nansī vienībai divreiz trijos setos zaudējām. Gribējās spēku samērus noskaidrot "play-off" spēlēs, kur droši vien ar Nansī arī nāktos tikties, bet tagad varam tikai minēt, kāds varētu būt bijis rezultāts."

Vēl Latvijas izlases balsts tīkla vidū piebilst, ka čempionāts sanāca interesants. Vieglu uzvaru nebija, un arī ar turnīra tabulas lejasgala komandām izbraukumā nācies krietni pamocīties.

Tāpat kā Pro A līgā arī otrajā pēc spēka Francijas līgā pamatturnīrā palika neaizvadītas divas spēļu kārtas. "Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique" pagaidām pēc 16 kārtām ar 33 punktiem ierindojas stabilā trešajā vietā, bet vēl viena Latvijas valstsvienības kandidāta Reiņa Pekmana pārstāvētā "Martigues Volley-Ball" ar 22 punktiem ir septītā 10 komandu konkurencē.