Egleskalnam 22 punkti uzvarā pirmajā Francijas volejbola čempionāta spēlē

Ar uzvaru un gūtiem 22 punktiem sezonu Francijā aizvadītajā nedēļā uzsāka Latvijas izlases uzbrukuma līderis Hermans Egleskalns, zaudējumu debijā Polijas spēcīgākajā līgā piedzīvoja Uģa Krastiņa trenētā "Barkom-Kažani" vienība, rezultatīvs Čehijā bija Kristaps Platačs, Somijā – Kristers Dardzāns un Aivars Petruševics, NCAA čempionātā – Marta Levinska, bet Rumānijas Superkausa finālā zaudējumu cieta Kristapa Šmita pārstāvētā vienība.

Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi" dalību Polijas čempionāta spēcīgākajā līgā sākusi ar 0-3 (18:25, 21:25, 17:25) neveiksmi viesos pret Gdaņskas "Trefl".

Francijas ProA līgas čempionātu ar gūtiem 22 punktiem un uzvaru sācis Hermana Egleskalna pārstāvētais "Cambrai" klubs, kas savā laukumā ar 3-1 (27:25, 25:22, 21:25, 28:26) pārspēja "Toulouse". Egleskalns sakrāja 22 punktus, divus no tiem gūstot ar bloku un vienu – ar servi, un kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju.

Francijas ProB līgā Vladislavs Blumbergs un "Lyon" mājās ar 3-0 (25:20, 25:23, 25:17) pārspēja "Martigues" ar Romānu Saušu sastāvā. Blumbergs guva septiņus punktus, no kuriem četri tika gūti blokā, kā arī realizēti visi trīs uzbrukumi. Piecus punktus pirmajā spēlē guva Saušs, pa vienam punktam sakrājot ar servi un bloku.

Zaudējumu izbraukumā cieta Gustava Freimaņa pārstāvētā "Ajaccio", kas ar 0-3 (17:25, 22:25, 21:25) piekāpās "Grand Nancy". Latvijas volejbolists ar astoņiem gūtajiem punktiem bija otrs rezultatīvākais komandā. Divus punktus viņš guva blokā.

Čehijas čempionātā no latviešu pārstāvētajiem klubiem labāk aizvadītajās trijās spēlēs ir veicies Kristapa Platača pārstāvētajai "Kladno", kas svinējusi trīs uzvaras. Kladno vienība pirmajā cīņā mājās ar 3-2 (24:26, 21:25, 25:18, 25:20, 15:9) apspēlēja "Usti nad Labem", tad viesos ar 3-0 (25:21, 25:21, 25:12) sagrāva "Brno" un savā laukumā ar 3-2 (22:25, 22:25, 25:21, 27:25, 15:13) pieveica "Odolena Vodas Aero". Platačs pirmajā cīņā guva 22 punktus, pa diviem sakrājot ar servi un bloku, kā arī uzbruka ar 58% efektivitāti un kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku. Arī otrajā cīņā viņš ar 14 punktiem, divus no tiem gūdams ar servi un uzbrukdams ar 75% efektivitāti, bija rezultatīvākais vīrs laukumā, bet trešajā spēlēja pirmos trīs setus, gūdams deviņus punktus, no kuriem divus – ar servi.

Pāvels Jemeļjanovs un Libereces "Dukla" čempionātu sāka ar 3-2 (25:22, 24:26, 19:25, 36:34, 15:10) panākumu viesos cīņā ar "Benatky nad Jizerou", turpināja ar 2:3 (18:25, 26:28, 25:12, 25:23, 11:15) piekāpšanos savā laukumā "ČEZ Karlovarsko" un noslēdza ar viesos gūtu panākumu, ar 3-1 (25:18, 25:19, 22:25, 31:29) pieveicot Fridekmistekas "Black Volley Beskydy". Pāvels visos mačos laukumā gāja uz maiņu. Pirmajā cīņā viņš guva četrus punktus, otrajā – vienu punktu ar "eisu", bet trešajā "diagonāle" guva sešus punktus ar 60% efektivitāti.

Ar 7 punktiem Kladno klubs ieņem trešo vietu, bet Liberecas vienība ar sešiem punktiem – piekto vietu 13 klubu vidū.

Somijas čempionātu ar zaudējumu uzsāka Kristera Dardzāna pārstāvētā Loimā "Hurrikaani", kas mājās ar 2:3 (22:25, 25:22, 25:21, 20:25, 8:15) atzina Sīlinjervi "Savo Volley" pārākumu. Dardzāns guva 19 punktus, trīsreiz ieservēdams "eisus" un dalīdams komandas rezultatīvākā spēlētāja laurus.

Tikmēr Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" vispirms mājās ar 0-3 (23:25, 20:25, 20:25) piekāpās "Akaa", bet pēc tam izbraukumā ar 3-0 (25:21, 25:23, 25:23) pieveica Kokolas "Tiikerit". Petruševics pirmajā cīņā guva 11 punktus, tai skaitā četrus – ar servi, bet otrajā ar 16 punktiem viņš bija rezultatīvākais komandā, vienu punktu gūstot ar servi.

Rumānijā Superkausa finālā zaudējumu cieta Kristapa Šmita pārstāvētā "Galacas Arcada". Pusfinālā Galacas vienība ar 3-2 (18:25, 20:25, 25:11, 25:21, 15:11) pārspēja Krajovas SCMU, bet finālā ar 2-3 (23:25, 25:23, 25:27, 28:26, 15:17) piekāpās Bukarestes "Dinamo". Šmits pirmajā spēlē laukumā pirmajā setā aizvadīja epizodi, gūstot vienu punktu trijos uzbrukumos, bet otrajā, spēle iesaistoties uz maiņu, viņa kontā 13 punkti, no kuriem pa punktam sakrāts ar servi un bloku, kā arī uzbrukts ar 65% efektivitāti, kļūstot par trešo rezultatīvāko savā komandā.

Savukārt Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid" cieta zaudējumu Rumānijas kausa pirmajā kārtā, savā laukumā ar 1-3 (21:25, 22:25, 25:19, 13:25) piekāpjoties "Zalau". Edvīns spēlēja trīs pēdējos setus, trīs uzbrukumos gūdams divus punktus, kā arī vienu nopelnot par bloku.

Sievietes

Somijas čempionātā Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" čempionātu savā laukumā uzsāka ar 0-3 (19:25, 17:25, 23:25) zaudējumu "Kangasala". Paula, pavadot laukumā pirmos divus setus, guva piecus punktus.

Zviedrijas čempionātu ar zaudējumu uzsākusi arī Paulas māsa Petra Ņečiporuka, kuras pārstāvētā "Gislaved" izbraukumā ar 0-3 (23:25, 17:25, 17:25) atzina "Linkopings" pārākumu. Ņečiporuka ar 17 punktiem, trīs no tiem sakrājot ar servi, bija otra rezultatīvākā spēlētāja viešņu rindās.

Savukārt NCAA čempionātā ASV Martas Levinskas pārstāvētā Arizonas Štata universitātes vienība viesos vispirms ar 0-3 (17:25, 15:25, 12:25) piekāpās Oregonas Universitātei, bet pēc tam ar 3-2 (23:25, 25:18, 25:17, 22:25, 15:12) pārspēja Oregonas Štata universitāti.

Latvijas spēlētāja pirmajā spēlē guva 11,5 punktus, no kuriem deviņus – ar uzbrukumu, vienu – ar servi un pusotru – blokā, kļūstot par rezultatīvāko savā komandā. NCAA punktu par sekmīgu bloku dod tikai tad, ja spēlētāja to paveikusi vienatnē, ja nē, punkti tiek dalīti. Otrajā cīņā Levinska guva 21,5 punktus – 21 – uzbrukumā, vienu – ar servi un pusotru – blokā. 16 cīņās Sun Devils izcīnījušas astoņas uzvaras.