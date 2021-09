Egleskalns: par Kēla lēmumu uzzināju tikai no medijiem

Viens no Latvijas volejbola izlases vadošajiem spēlētājiem Hermans Egleskalns vien no medijiem uzzinājis, ka valstsvienības galvenais treneris Avo Kēls darbu ar vienību neturpinās, sarunā ar portālu "Sportacentrs.com" atklāja sportists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka pēc Avo Kēla līguma beigām Latvijas Volejbola federācija (LVF) sākusi viņa pēcteča meklējumus.

Lai gan jau turnīra gaitā LVF ģenerālsekretāra amata pildītājs Kaspars Timermanis raidījumā "Spried ar Delfi" atklāti stāstīja, ka Kēls noguruma dēļ amatu, visticamāk, nesaglabās, Hermanam Egleskalnam ziņas par Kēla nomaiņu bijušas pārsteigums.

"Kēls īsti no mums neatvadījās," medijam "Sportacentrs.com" stāsta Egleskalns. "Pēc Eiropas čempionāta noslēguma bija sapulce, kurā visi pateicāmies par šo laiku izlasē, arī iedzērām pa glāzei. Pats Kēls neteica, ka ies prom – to uzzināju tikai no medijiem. Tas bija neliels pārsteigums, bet patiesība tajā visā kaut kur ir – arī viņam vajag kaut ko mainīt un doties tālāk. Kēls savu darbu ir izdarījis. Respekts pret viņu."

30 gadus vecais sportists uzsvēris, ka igaunis ir labs treneris, kurš palīdzēja sasniegt izlases mērķus. Kēls izlasi vadīja kopš 2017. gada, tai pirmo reizi kopš 1995. gada iekļūstot Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Pats Egleskalns nav slēpis, ka palicis rūgtums par neizmantotajām iespējām spēlēs pret Horvātijas un Slovākijas izlasēm, taču iekļūšana nākamajā kārtā tāpat vērtējama kā liels solis. Sportists arī atklājis iemeslus, kāpēc praktiski nespēlēja pret Vācijas un Francijas izlasēm – viņu nomākušas sāpes ceļgalā.

"Spēlē pret Vāciju vēl varējām pacīnīties – jā, šajā mačā man ceļgals sāpēja, tāpēc izlēmām man iedot mazliet brīvāku režīmu. Pret Franciju bija grūti kaut ko izdarīt, varbūt no manis tur īsti jēgas nebija. Tobrīd vairāk domājām par "play-off" spēli, bet pret Itāliju arī īsti negāja," skaidrojis Egleskalns.

Volejbolists gan saglabā optimismu par gaidāmo sezonu. Viņš uzsvēris, ka Pirejas "Olympiacos" klubā ir pietiekami labi medicīnas darbinieki, kā arī klubu sezonas laikā nav jāsaskaras ar tik intensīvu grafiku kā Eiropas čempionātā.

Par izlases nākotni pēc čempionāta pozitīvi izteicās pats Kēls. No valstsvienības sekmīgu sniegumu sagaida arī Egleskalns.

"Ir vēl mazliet jāpiestrādā, jo Eiropas čempionātā tikām pirmo reizi 26 gadu laikā. Redzēsim, kā visiem būs ar veselību, kā turpmāk strādāsim un kā progresēs jaunie volejbolisti. Domāju, nekas nav mainījies – mums joprojām būs jācīnās par vietu finālturnīros," portāls "Sportacentrs.com" citē volejbolistu.