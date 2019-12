Egleskalns pirms starta Čempionu līgā rezultatīvākais komandā

Latvijas izlases volejbolista Hermana Egleskalna pārstāvētā Tūras komanda pakāpusies uz trešo vietu Francijas čempionātā, turklāt tai būs jācīnās divās frontēs, jo šonedēļ klubam sākas arī CEV Čempionu līgas grupu turnīra sacensības, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Francijas spēcīgākajā līgā Egleskalna pārstāvētā "Tours Volley-Ball" svinēja ceturto uzvaru pēc kārtas, viesos ar 3-1 (25:20, 23:25, 25:22, 25:19) apspēlējot "Nantes Reze Metropole Volley". Egleskalns ar 22 gūtajiem punktiem, no kuriem pa vienam punktam gūts ar servi un bloku, kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. Zaudējumu savā laukumā gan cieta Romāna Sauša pārstāvētā "Arago de Sete V.B", kas ar 1-3 (20:25, 25:14, 22:25, 21:25) piekāpās Ažaksjo "GFCA Volley-Ball". Saušs guva septiņus punktus.

Pēc desmit kārtām turnīra tabulā "Tours Volley-Ball" ar 19 punktiem pakāpusies uz trešo vietu līgā, bet Setas komanda ar 13 punktiem ieņem desmito vietu 14 komandu vidū.

Tūras klubs šonedēļ uzsāks sacensības CEV Čempionu līgas grupas turnīrā. Šogad Francijas klubs būs vienīgais, kurā prestižākajā Eiropas klubu turnīrā piedalīsies Latvijas volejbolists. Grupā Tūras komanda ielozēta kopā ar Perudžas "Sir Sicoma Monini" no Itālijas, Varšavas "Verva Orlen Paliwa" un Lisabonas "Benfica".

Savukārt Krievijas superlīgas vienība Ņižņijnovgorodas ASK ar Denisu Petrovu ierindā divās izbraukuma spēlēs aizvadītajā nedēļā izcīnīja vienu panākumu. ASK vispirms ar 3-2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:18, 15:13) atspēlējās Surgutā pret "Gazprom-Jugra" vienību, bet Krasnojarskā nospēlēja 1-3 (31:33, 18:25, 25:21, 21:25) ar "Jeņisei". Petrovs abos mačos spēlēja no zvana līdz zvanam un guva attiecīgi divus un vienu punktu uzbrukumā. Ņižņijnovgorodas klubs ar pieciem punktiem deviņās spēlēs ieņem 13. vietu 14 komandu konkurencē.

Šveices augstākajā līgā "LINDAREN Volley Luzern" komanda sestdien guva panākumu viesos pār turnīra pastarīšiem "Lutry-Lavaux Volleyball I". Edvarts Buivids aizvadīja vēl vienu lielisku spēli, 3-1 (26:24, 25:19, 25:23, 25:18) panākumā kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju ar 24 punktiem. No tiem trīs gūti ar netveramām servēm un trīs – blokā. Turnīra tabulas kopvērtējumā ar astoņās spēlēs izcīnītiem 12 punktiem klubs pakāpies uz piekto vietu deviņu komandu vidū.

Ukrainas čempionātā Uģa Krastiņa trenētais Ļvivas klubs "Barkom-Kažaņi" Čerņigivā divreiz pārliecinoši uzvarēja "Burevisņik"-ŠVSM – 3-0 (25:20, 25:23, 25:16) un 3-0 (25:11, 25:17, 25:10). "Barkom-Kažaņi" ieņem turnīra tabulas pirmo vietu ar 25 punktiem desmit spēlēs.