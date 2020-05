Egleskalnu iekļauj Dienvidkorejas volejbola līgas drafta sarakstā

Latvijas volejbola izlases diagonālais uzbrucējs Hermans Egleskalns šonedēļ tika iekļauts Dienvidkorejas volejbola līgas drafta dalībnieku sarakstā. Vai viņš nākamo sezonu aizvadīs šajā Tālo Austrumu zemē, uzzināsim pēc nedēļas.

Šobrīd Hermans ar ģimeni joprojām atrodas Francijā. Tūras kluba apartamentos viņš var palikt līdz līguma beigām jūnija nogalē, taču vēlas pēc iespējas ātrāk atgriezties Latvijā. Laiku Francijas vienības uzbrukuma līderis izmanto, lai uzturētu sevi sportiskajā formā, pildot arī Latvijas izlases fiziskās sagatavotības trenera igauņu speciālista Tarmo Tītsa treniņu plānus.

Ceturtdien tika paziņots to 40 volejbolistu saraksts, kuri pretendē uz "leģionāru" statusu Dienvidkorejas komandās nākamajā sezonā, un to vidū ir arī Francijas čempionāta spēcīgākās vienības "Tours Volley-Ball" pārstāvis no Latvijas.

"Draftam vajadzēja pieteikties līdz aprīļa beigām. Ar aģentu aprunājāmies un nolēmām pieteikties," par pieteikšanās procesu stāsta volejbolists. "Uz iekļūšanu labāko sarakstā pretendēja apmēram 100 volejbolistu, un vakar (saruna notika piektdien. - LVF) tika atlasīti 40 labākie, kuri var tikt draftēti. Līgā ir septiņas komandas, un katrā drīkst spēlēt tikai viens ārzemju spēlētājs. Uz šīm septiņām vietām pretendēs 40 draftam izvirzītie sportisti un septiņi pagājušā gada "leģionāri"".

Sekmes draftā var noteikt Latvijas volejbolista gaitas nākamajā sezonā. Ja viņu kāda komanda izvēlēsies, darbavieta 2020./2021. gada sezonai jau būs. Maksā Dienvidkorejas līgā labi, grūtāk ir tajā iekļūt.

"Drafts notiks 15. maijā," stāsta Hermans. "Līgā iekļūt ir ļoti grūti. Pagaidām nav ko sapņot. Jāskatās, kāda būs komandu izvēle 15. datumā. Ja mani neizvēlēsies, ar aģentu meklēsim citus variantus. Aģents strādā visos virzienos."

Konkurenti Egleskalnam ir spēcīgi. Gandrīz vesela komanda pretendentu sanāk no Kubas. Vairāki volejbolisti pārstāv Brazīliju, Serbiju, Poliju. Ir arī ASV, Argentīnas, Slovēnijas, Vācijas, Nīderlandes, Horvātijas, Čehijas, Portugāles, Irānas, Austrālijas un citu valstu sportisti.

Latvijas valstsvienības uzbrukuma līderis uzsver, ka Dienvidkorejas variants ir tikai viens no variantiem nākamajai sezonai, kurā pēc pašreizējās neskaidrības ar koronavīrusa izplatības sekām galvenais būs "spēlēt labā čempionātā un uzturēt sportisko formu".

Dienvidkorejas čempionātā savulaik nepilnu sezonu aizvadīja cits teicams Latvijas volejbolists Gundars Celitāns. Viņš pārstāvēja austrumu valsts galvaspilsētās Seulas vienību "Seoul Wooricard Wibee".