Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā: sacensību rīta spēles atceltas

Eiropas pludmales volejbola čempionāta ceturtdienas rīta spēles Majoru pludmalē Jūrmalā ir atceltas nepiemērotu laika apstākļu un drošības apsvērumu dēļ, ceturtdien, 17. septembrī, intormē Latvijas Volejbola federācija.

Ceturtdien rīta sesijā bija plānots aizvadīt vīriešu turnīra apakšgrupu otrās spēles. Tomēr laika apstākļi nebija labvēlīgi spēļu norisei.

Ziemeļrietumu vēja brāzmas Latvijā piekrastes rajonos sasniegs pat 25-27 m/s.

Nākamais paziņojums no turnīra organizatoriem sekos plkst. 12.00.

Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka jau sasniegušas izslēgšanas spēļu otro kārtu, bet dalību izslēgšanas spēlēs nodrošinājuši arī Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš. Vīriešiem gan vēl ceturtdien paredzētas otrās kārtas spēles apakšgrupu turnīrā, kurā piedalīsies vēl trīs Latvijas dueti.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.