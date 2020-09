Eiropas čempionātu četru duetu vietā uzsāks seši Latvijas vīru pāri

Trešdien Majoru pludmalē Jūrmalā Eiropas čempionāta grupu turnīru uzsāks arī Latvijas pludmales volejbolisti, bet pievakarē volejbolistes noslēgs cīņas grupās, Eiropas čempionēm Tīnai Graudiņai un Anastasijai Kravčenokai cīnoties par uzvaru grupā.

Rīta pusē pirmās cīņas šajā čempionātā Jūrmalā aizvadīs vīriešu dueti, bet vakarā grupu turnīru pabeigs volejbolistes.

Neatbraucot dažiem pieteiktajiem pāriem, pie teikšanas tikuši vairāk nekā izlozi pieredzējušie četri Latvijas dueti.

Plkst.10 kā pirmie centrālajā laukumā B grupas spēlē dosies Ardis Bedrītis un Arnis Reliņš, kuri turnīrā izlikti ar 31.numuru un kuriem jātiekas ar pasaules čempioniem – Krievijas volejbolistiem Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovski (turnīra otrie numuri).

Bedrītis un Reliņš nedēļas nogalē finišēja dalītā piektajā vietā Pasaules tūres vienas zvaigznes posmā Viļņā.

Plkst.11 Bedrītim un Reliņam pirmajā laukumā C grupas spēlē sekos Mihails Samoilovs un Aleksandrs Solovejs (30.), kuri tiksies ar pasaules vicečempioniem no Vācijas – Jūliusu Toli un Klemensu Vikleru (3.).

Vācieši ir teicamā sportiskajā formā, ko apliecina iekļūšana finālā nedēļas nogalē Nīderlandes pilsētā notikušajā "King of the Court" turnīrā.

Plkst.12 laukumā vienlaicīgi dosies uzreiz divi pašmāju pāri. Pirmajā laukumā A grupā spēlēs Eiropas eksčempioni Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs (16.), kuri tiksies ar ziemeļu kaimiņiem no Igaunijas – Kusti Nelvaku un Martu Tīsāru (17.).

Samoilovs/Šmēdiņš Utrehtā pārvarēja pirmo grupu turnīra kārtu, bet igauņi nedēļas nogalē uzvarēja Viļņas turnīrā.

Tajā pašā laikā trešajā laukumā cīņā dosies Mārcis Jirgensons un Rinalds Aišpurs (27.), kuriem pretī stāsies pasaules eksčempioni – nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens (6.).

Jirgensons un Aišpurs Latvijas čempionāta fināla posmā ieņēma sesto vietu. Tas notika cīņā par 5.-8. vietu, kas speciāli vienīgo reizi sezonā Latvijas čempionāta posmā tika izcīnītas, lai noskaidrotu iespējamos dalībniekus Eiropas meistarsacīkstēs.

Nīderlandieši Utrehtā tāpat kā šī brīža labākais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs iekļuva pusfinālā.

Turnīrā ar ceturto numuru izliktais duets Pļaviņš/Točs D grupā pirmajā laukumā dosies plkst.13, tiekoties ar tikko lieliski Utrehtā nospēlējušajiem Beļģijas volejbolistiem Drīsu Kokelkorenu un Tomu van Valli (29.), kuri Utrehtā pusfinālā latviešus atstāja aiz muguras, finālā izcīnot ceturto vietu.

Tajā pašā laikā pret vēl vienām Eiropas volejbola leģendām – Eiropas eksčempioniem spāņiem Pablo Ereru un Adrianu Gaviru (9.) – ceturtajā laukumā dosies Matīss Gabdulļins, kurš ceļazīmi uz sacensībām nopelnīja ar piekto vietu Latvijas čempionātā pārī ar Atvaru Vildi. Jūrmalā Gabdulļins spēlēs kopā Artūru Rinkeviču, kurš Eiropas U-20 čempionātā iepriekšējā nedēļā pārī ar Rūdolfu Stankeviču ieņēma sesto vietu. Latvijas volejbolisti izsēti ar 24.numuru.

Spāņu duets Utrehtā iekļuva pusfinālā.

Pēcpusdienā attiecību skaidrošanu turpinās sieviešu dueti, noslēdzot grupu turnīra fāzi.

Plkst.16 kā pirmās cīņā par trešo vietu centrālajā laukumā dosies Marta Ozoliņa un Luīze Skrastiņa (31.) B grupā, kuru pretinieces būs krievietes Jekaterina Birlova un Jevgeņija Ukolova (15.).

Uzvarētājas turpinās cīņu par medaļām izslēgšanas spēlēs, zaudētājām turnīrs būs beidzies. Tādi paši nosacījumi būs vēl diviem Latvijas duetiem.

Plkst.17 centrālajā laukumā G grupā dosies Krista Paegle un Kristīne Briede (26.), kuras tiksies ar Vācijas duetu Kima Bērensa/Sinja Tilmane, kuras izsētas ar desmito numuru.

Plkst.18 cīņā par trešo vietu F grupā Eiropas U-20 čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko (27.) tiksies ar Francijas duetu Aleksandra Župitē/Alina Šamero, kurš izsēts ar 22. numuru.

Visbeidzot plkst.19 centrālajā laukumā spēli sāks Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras izliktas ar piekto numuru. Viņas cīņā par pirmo vietu spēlēs ar Krievijas sportistēm – Kseniju Dabižu un Darju Rudihu (21.).

Šoreiz grupu turnīrā katra komanda nespēlē ar katru. Pirmās spēles uzvarētāji noskaidro uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūst izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji – "lieko" komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20. septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16. martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.