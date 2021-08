Eiropas U-18 čempionātā pludmales volejbolā Latviju pārstāvēs divi dueti

Divi Latvijas pludmales volejbola dueti ceturtdien, 2. septembrī, Ļubļanā sāks dalību Eiropas U-18 čempionātā. Sacensībās Slovēnijas galvaspilsētā Latviju pārstāvēs Kristians Fokerots/Gustavs Auziņš un Zaiga Kalvāne/Daniela Konstantinova.

Izloze pagaidām nav notikusi, un pretinieki nav zināmi, taču ir cerības, ka puiši arī šogad varētu būt labāko vidū, prognozē Latvijas Volejbola federācija. Vismaz iekļūšana ar citiem pāriniekiem Latvijas pieaugušo čempionāta ceturtdaļfinālā liecina jauniešiem par labu. Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš (MSĢ) Ļubļanā startēs Latvijas izlases trenera Laura Iecelnieka vadībā.

"Ar jauniešiem ir kā ar bitēm, tomēr domāju, ka abi ir gatavi labam sniegumam. Cik labs tas būs, redzēsim 5. septembrī," lūgts izteikt savas domas par viņa rokās esošo materiālu turnīrā Slovēnijā, saka Iecelnieks.

Ideja par šādu pāri viņam radās jau pagājušajā gadā, kad kļuva zināms, ka Kārlis Ābelītis šogad U-18 sacensībās vairs nevarēs spēlēt.

Ir papētīti arī pretinieki, un treneris bilst, ka visticamāk atkal vadošo vidū būs sporta veida lielvalstis, vismaz viens no pagājušā gada čempioniem zviedriem, bet ka arī no citām valstīm var sagaidīt pārsteigumus, jo gandrīz vienmēr uzrodas kāds labs duets no "nevolejbola valstīm".

Tikmēr Latvijas sieviešu duets Kalvāne/Konstantinova šovasar sevi paspēja skaļi pieteikt gan jaunatnes čempionātā, gan pieaugušo konkurencē, kur Konstantinova pārī ar Varvaru Brailko izcīnīja sudraba medaļas. Arī Zaiga ar citu pārinieci iekļuva izslēgšanas spēlēs, taču jau pirmajā kārtā bija spiestas atzīt vēlāko bronzas medaļnieču – Kristīnes Briedes un Luīzes Skrastiņas – pārākumu.

Treneris Rihards Finsters par savām "Beach Box Gepardi" kluba spēlētājām saka, ka vēl pavasarī viņš būtu skeptiski skatījies uz šo meiteņu iespējām pārstāvēt valsti Eiropas U-18 čempionātā.

"Meitenes var nospēlēt ļoti labi, atsevišķu maču aizvadot pat labāk par Aneti Namiķi un Varvaru Brailko. Taču Anetei un Varvarai bija lielāka pieredze, kamēr šīm meitenēm šis būs pirmais turnīrs ārzemēs. Jau Latvijas čempionātā bija satraukuma epizodes," izredzes Slovēnijā ieskicē Finsters, apsolot, ka darīs visu, lai mazinātu spēlētāju stresu, bet "fiziski un tehniski viņas var izdarīt lielas lietas".

Ceturtdien un piektdien notiks trīs grupu turnīra spēles, sestdien sāksies "play-off" etaps, bet svētdien notiks pusfināli un fināli.

Pagājušogad Eiropas U-18 meistarsacīkstēs Turcijas pilsētā Izmirā vislabāk veicās Fokerotam pārī ar Kārli Ābelīti, kļūstot par vicečempioniem.