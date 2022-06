Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā startēs trīs Latvijas dueti

No 9. līdz 12. jūnijam Nīderlandē norisināsies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā U-22 vecuma grupas jauniešiem, kur Latviju pārstāvēs trīs pludmales volejbola dueti, informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Sieviešu konkurencē no Latvijas pieteiktas divas komandas – Anete Namiķe pārī ar Varvaru Brailko, kuras grupu turnīrā izliktas ar augsto otro numuru, kā arī Deniela Konstantinova, kas Eiropas čempionātā spēlēs kopā ar Amandu Reguti, kuras izliktas ar 32. kārtas numuru.

Arī 2021. gada Eiropas čempionātā sieviešu konkurencē Latviju pārstāvēja Namiķe/Brailko, kurām izdevās iekļūt sacensību finālā, taču atzīstot Ukrainas dueta pārākumu un ierindojoties godpilnajā ceturtajā vietā.

Savukārt vīriešu konkurencē šajā gadā Latviju pārstāvēs viens duets, kurā apvienojušies Kristians Fokerots, kurš ir Edgara Toča pārinieks, un Artūrs Rinkevičs, kurš ikdienā pludmales volejbola sacensības aizvada kopā ar Ardi Danielu Bedrīti. Latvijas duets sacensību pamatturnīru uzsāks ar otro kārtas numuru.

Jāpiemin, ka 2021. gada Eiropas čempionātu Latvijas vīriešu duets Bedrītis/Rinkevičs aizvadīja ļoti veiksmīgi, iekļūstot sacensību finālā un cīnoties par zelta medaļām, taču fināla mačā tomēr atzīstot somu pārākumu.

Vēsturiski Latvijas duetiem U-22 sacensības vēl veiksmīgākas bijušas 2018. gadā, kad vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Mihails Samoilovs pārī ar Kristapu Šmitu. Turpretī meitenēm 2021. gada olimpisko spēļu dalībnieces Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa izcīnīja sudraba medaļas.

Sacensību kalendārs:

09.06.

11:50 Konstantinova/Regute LAT [32] VS Piersma B./Bekhuis NED [1]

13:30 Namike/Brailko LAT [2] VS Everaert/Poiesz NED [31]

14:20 Fokerots/Rinkevics LAT [2] VS Herrebout/de Hoogh NED [31]

19:00 Konstantinova/Regute LAT [32] VS Rabitsch Mag./Trailovic AUT [16]

20:00 Fokerots/Rinkevics LAT [2] VS Donela/Palubinskas LTU [18] [Q]

21:00 Namike/Brailko LAT [2] VS Terze/Rasic CRO [18]