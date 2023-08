Ēras noslēgums: Samoilovs/Šmēdiņš šonedēļ Jūrmalā aizvadīs pēdējo kopējo turnīru Latvijā

Latvijas titulētākais pludmales volejbola pāris Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš šajā nedēļas nogalē Jūrmalā aizvadīs savu, visticamāk, noslēdzošo kopējo turnīru Latvijā, vēsta komanda.

Latvijas čempioni 25. un 26.augustā piedalīsies Latvijas čempionāta finālā Majoru pludmalē Jūrmalā, kur lūkos aizstāvēt pirms gada izcīnītās zelta medaļas.

"Šis ir bijis skaists ceļojums 11 sezonu garumā, taču visam labajam reiz pienāk beigas," paziņojumā norādīja Samoilovs. "Pludmales volejbols ir mana dzīve, un bija liels prieks tik ilgus gadus spēlēt visaugstākajā līmenī. Liels paldies manam ilggadējam pāriniekam Jānim Šmēdiņam par lielisku kopdarbu un manis paciešanu. Liels paldies arī mūsu sponsoriem un atbalstītājiem par sadarbību, bez kuriem mūsu panākumi nebūtu iespējami."

"Paldies arī Sašam par manis izturēšanu 11 gadu garumā. No sievas pieredzes zinu, ka tas nav viegli," ar smaidu sacīja Šmēdiņš.

"Vecums nenāk viens arī man. Gribētos spēlēt vēl un vēl, bet sports ir nežēlīgs, un šajā vecumā vispirms visu nosaka ķermenis un fiziskā sagatavotība. Volejbolā esmu izdarījis gandrīz visu un, lai arī kā negribētos, pienācis laiks likt punktu nopietnai profesionālajai karjerai. Pludmales volejbols paliek aizvien garāks un atlētiskāks, un ar mūsu augumiem ir grūti konkurēt, kad vairs neesam savā fiziskajā pīķī. Turklāt esošais starptautisko sacensību formāts apgrūtina iespēju kvalificēties augstākā līmeņa turnīriem. Medaļas esmu izcīnījis visa līmeņa turnīros, izņemot pasaules čempionātu, tāpēc godam varu noslēgt karjeru," akcentēja sportists.

“Aicinām visus esošos un bijušos sadarbības partnerus, atbalstītājus, līdzjutējus uz mūsu noslēdzošo turnīru Latvijā. Pēc turnīra visi varēs ar mums nofotografēties un tikt pie autogrāfiem, būs arī īpaši fanu krekli, kas atspoguļos mūsu karjeras lielākos panākumus,” noslēgumā atklāja Samoilovs.

Pēc Latvijas čempionāta fināla Samoilovs/Šmēdiņš plāno piedalīties arī "King of the Court Royal Championships" turnīrā Roterdamā no 5. līdz 10.septembrim, taču Latvijā titulēto duetu kopā spēlējām, visticamāk, vairāk nevarēs redzēt.

Samoilovs/Šmēdiņš trīs reizes uzvarējuši Pasaules tūrē, gūstot panākumus 13 turnīros. Tāpat viņi kopā 2015.gadā uzvarēja Eiropas čempionātā, bet vēl četrās meistarsacīkstēs izcīnīja četras sudraba godalgas. Šmēdiņš kopā ar Mārtiņu Pļaviņu 2012.gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzu.