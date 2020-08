'ERGO Open 2020' čempioni kļūs zināmi Cēsīs

"ERGO Open 2020" fināla posms notiks Cēsīs. Tajā piedalīsies gan vīriešu, gan sieviešu dueti. Šī ir izcila sezona Latvijas līdzjutējiem, jo visi spēcīgākie Latvijas pludmales volejbolisti, tostarp arī divi olimpiskie pāri, to aizvada Latvijā, piedaloties Latvijas čempionāta sacensībās. Pludmales volejbola vēstneši piektajā posmā ir Mārtiņš Pļaviņš un Marta Ozoliņa. Līdztekus aizraujošu spēļu vērošanai skatītājiem būs iespēja konkursos iegūt atbalstītāju sagādātās balvas, informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Sacensībām Cēsīs pieteikti 27 vīriešu un 17 sieviešu dueti.

Vīriešu turnīra pamatsacensībās jau iekļautas 12 komandas, bet pārējās kvalifikācijas turnīrā cīnīsies par četrām vakantajām vietām. Cēsīs spēlēs visi labākie Latvijas pludmales volejbolisti.

Cēsīs būs abi spēcīgākie Latvijas šī brīža dueti, kuri sadalīja zeltu pirmajos trijos čempionāta posmos, – posma vēstnieks Mārtiņš Pļaviņš ar Edgaru Toču un Aleksandrs Samoilovs ar Jāni Šmēdiņu. Par augstām vietām solās cīnīties arī Daugavpils posma finālisti Aleksandrs Solovejs un Mihails Samoilovs.

Ierindā būs arī Daugavpils posma bronzas laureāts Matīss Gabdulļins (spēlējot pārī ar Pļaviņu), kurš šoreiz startēs kopā ar Atvaru Vildi un cīnīsies par maksimāli augstu vietu, jo līdz pat sešiem labākajiem pāriem Cēsīs var tikt arī pie starta Eiropas meistarsacīkstēs. Tādēļ sacensību pēdējā dienā paralēli labāko četru pāru sacensībām gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē tiks sadalītas arī vietas no piektās līdz astotajai.

Eiropas čempionātā Jūrmalā noteikti gribēs spēlēt arī divi šāda mēroga mačus piedzīvojuši volejbolisti Toms Šmēdiņš un Haralds Regža, kā arī Londonas olimpietis Ruslans Sorokins un Rihards Finsters. Turklāt netrūkst arī citu pāru ar godkārīgiem nolūkiem.

Sieviešu duetiem arī 12 pāri jau ir pamatturnīrā, kamēr pārējie kvalifikācijā cīnīsies par atlikušajām četrām vietām. Galvenās favorītes ir Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, bet otro numuru Latvijā šobrīd nopelnījušas Anete Namiķe un Varvara Brailko, kurām Eiropas čempionāta Jūrmalā biļete jau ir kabatā.

Savi plāni cīņā par medaļām noteikti būs gan Kristīnes Briedei ar Kristu Paegli, gan divkārtējai Latvijas čempionei un šī posma vēstnesei Martai Ozoliņai pārī ar Luīzi Skrastiņu, bet īpašu interesi izraisa 2009. gada Eiropas čempiones pludmales volejbolā Ineses Jursones un Lienes Šimkuses izveidotais duets.

Pagājušogad par Latvijas čempioniem spēcīgāko pāru prombūtnē vīriešiem kļuva Solovejs un M. Samoilovs, sudrabu iegūstot Rinaldam Aišpuram ar Arni Reliņu un bronzu – Sandrim Andrejevam ar Atvaru Vildi.

Sievietēm triumfēja Graudiņa un Kravčenoka, aiz sevis atstājot Namiķi un Brailko un Jursones duetu ar Paegli.

Ārvalstu dueti Latvijas čempionāta fināla posmā nepiedalīsies.

Sacensības piektdien, plkst. 17:00, sāksies ar kvalifikācijas turnīru. Sestdien no plkst. 10:00 noritēs grupu turnīra spēles. Svētdien, plkst. 09:00, sāksies ceturtdaļfināli, bet plkst. 15:00 paredzēts turnīra fināls.

Tāpat kā visā valstī, veselības situācijas dēļ būs ierobežojumi arī skatītājiem, taču tieši tāpēc viņu atbalsts ir īpaši nepieciešams visiem spēlētājiem, kuri pēc koronavīrusa Covid-19 izraisītās pauzes ir izsalkuši pēc volejbola un emocijām.

Ieeja uz visām "ERGO Open 2020" spēlēm ir BEZ MAKSAS, tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Tomēr skatītāju vietu skaits klātienē būs ierobežots valstī noteikto ar pandēmiju saistīto drošības pasākumu dēļ, un ierasti pilnas skatītāju tribīnes šogad nedrīkstēs būt. Ilggadējais čempionāta sponsors "ERGO" ir parūpējies arī par to, lai visos posmos sporta līdzjutējiem klātienē būtu nodrošināta pludmales apstākļos ērti lietojama roku dezinficēšanas iespēja. Šogad ikvienam pludmales volejbola līdzjutējam būs iespēja sekot līdzi saviem favorītiem televīzijā, vērojot fināla dienas spēles.

"ERGO Open 2020" Cēsu posma kalendārs:

14. augusts no 17.00 – kvalifikācijas spēles

15. augusts no 10.00 – pamatturnīra spēles

16. augusts no 09.00 – 1/4 fināli

no 12:20 – 1/2 finālu spēles (tiešraide Sportacentrs.com TV)

15:00 spēle par 3.vietu sievietēm (tiešraide LTV7)

16:00 spēle par 3.vietu vīriešiem (tiešraide LTV7)

17:00 FINĀLS sievietēm (tiešraide LTV7)

18:00 FINĀLS vīriešiem (tiešraide LTV7)

"ERGO Open 2020" kalendārs:

1. posms: 3.-5. jūlijs, Ventspils (vīriešiem/sievietēm)

2. posms: 17.-19. jūlijs, Jūrmala (vīriešiem/sievietēm)

3. posms: 23.-25. jūlijs, Saulkrasti (vīriešiem)

4. posms: 8.-9. augusts, Daugavpils (vīriešiem/sievietēm)

5. FINĀLS: 14.-16. augusts, Cēsis (vīriešiem/sievietēm)