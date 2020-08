'ERGO Open 2020' fināla Cēsīs vēstnieki – Marta Ozoliņa un Mārtiņš Pļaviņš

"ERGO Open 2020" Latvijas čempionāta fināla posma, kas no 14. līdz 16. augustam notiks Cēsīs, vēstneši ir Marta Ozoliņa un Mārtiņš Pļaviņš, kuri abi vairākkārt ir bijuši Latvijas čempionu godā.

"ERGO Open 2020" Latvijas čempionātā atlicis tikai viens svarīgākais fināla posms, kurā tiks dalītas ne vien medaļas, bet arī kāda ceļazīme uz mēnesi vēlāk Jūrmalā notiekošo Eiropas čempionātu.

Pirmoreiz "ERGO Open" posms Cēsīs notika 2018. gada 14.–15. jūlijā. Tajā tikās vien vīriešu dueti, uzvarot Tomam Šmēdiņam ar Haraldu Regžu, bet pagājušogad vīriešiem panākumu svinēja Mihails Samoilovs un Aleksandrs Solovejs vīriešu un viešņas no Igaunijas Helēne Hollasa un Līsa Sometsa sieviešu sacensībās.

Abiem Cēsu posma vēstniekiem ir vismaz divas kopīgas lietas. Abi dažādu iemeslu dēļ ne reizi Latvijas čempionāta posmā šeit nav spēlējuši, un abi ir sākuši spēlēt pludmales volejbola turnīros tieši Cēsīs.

"Cēsis man saistās ar pirmajiem turnīriem," atceras Mārtiņš Pļaviņš, minot, ka tas bija kādu 15–16 gadu vecumā. "Sestdienās notika tautas klases turnīri, kuros piedalījos es, bet svētdienas bija profesionāļu sacensības. Toreiz tas bija ļoti populārs sacensību seriāls, kas notika ja ne katru nedēļu, tad katru otro. Kāpu autobusā un braucu uz Cēsīm."

Tāpat no trim "ERGO Open" posmiem, kas notikuši un nedēļas nogalē vēl notiks Cēsīs, šis Mārtiņam būs pirmais.

"Iepriekšējos gados Cēsu posms pārklājās ar Pasaules tūres posmiem. Sākumā mēs vēl mēģinājām pēc kādām sacensībām ārpus Latvijas paspēt uz Latvijas čempionāta posmiem, bet tad sapratām, ka otrā turnīrā nedēļas laikā nevaram labi spēlēt, jo nepaspējam uzlādēt baterijas," skaidro volejbolists. "Toties šogad tur piedalīsimies ar lielāko prieku. Ir bijis tik daudz treniņu, un tagad gribas spēlēt. Priecājos, ka sestdienās un svētdienās var kaut kur aizbraukt un uzspēlēt."

Vaicāts par sportisko formu un potenciālajiem uzvarētājiem, Mārtiņš domīgi nosaka, ka šogad labāko formu nez vai sasniegs pat uz Eiropas čempionātu, jo jau astoņas nedēļas ir spēlēts, bet... Arī treneris Genadijs Samoilovs sagatavošanās posmā Ēģiptē teicis, ka šogad var izpūst gaisu un mierīgi gatavoties nākamajam gadam, kad vajadzēs cīnīties uz pilnu klapi.

Savukārt par fināla dalībniekiem Pļaviņš vien nosmaida, ka gan jau tur vajadzētu būt abiem Latvijas ranga pirmajiem numuriem. Viņš min, ka "paši interesantākie mači šoreiz varētu būt ceturtdaļfināli, jo tajos lielāk mērā izšķirsies, kuri no pāriem tiks pieteikti Eiropas čempionātam." Uzvarētāji jau gandrīz būs nodrošinājuši startu septembra vidū Jūrmalā, bet ceturtdaļfināla zaudētāji vēl svētdien sadalīs vietas no piektās līdz astotajai, kur piektā un sestā vieta arī var dot vietu Eiropas meistarsacīkstēs.

"Latvijas čempiona tituls arī ir svarīgs, bet tikšana uz Eiropas čempionātu ir daudz nozīmīgāka," intrigu risina trīskārtējais Latvijas čempions. "Protams, mēs ar Edgaru gribam vinnēt, taču īstā "odziņa" būs ceturtdaļfināli. Šoreiz svētdienas rītā būs jābrauc jau uz tiem."

Par Latvijas čempionu Mārtiņš pārī ar Aleksandru Samoilovu kļuva 2006. un 2007. gadā, bet 2017. gadā uzvarēja kopā ar Haraldu Regžu.

Marta Ozoliņa ir divkārtēja Latvijas čempione. 2014. un 2016. gadā viņai izdevās triumfēt kopā ar Alisi Leci. Šoreiz galvenās konkurentes uz zeltu ir Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, taču Ozoliņa saka, ka ir arī citi medaļu komplekti.

Ozoliņa sevi var saukt par "gandrīz cēsinieci". Viņa ir uzaugusi Līgatnē, kur pavadīja vasaras un brīvdienas, bet omīte strādāja Cēsīs ziedu salonā, uz kurieni Marta devās ciemos. Līgatnē joprojām mīt gan vecmamma, gan brālis, un nav brīnums, ka pirmajās pludmales volejbola sacensībās sportiste piedalījās tieši Cēsīs.

"Ļoti skaista pilsēta, viena no skaistākajām Vidzemē. Personīgi es gribētu dzīvot Cēsīs," saka Ozoliņa, kura ikdienā dzīvo Piņķos pie Rīgas. "Ceru, "ERGO Open" posms būs grūdiens volejbolam, it īpaši pludmales volejbolam, šajā reģionā, jo cilvēki grib spēlēt."

Šī Martai būs debija Latvijas čempionāta Cēsu posmā. Tikai pagājušogad pirmoreiz "ERGO Open" ietvaros notika posms sievietēm, bet tas pagāja bez Ozoliņas. "Es pat nezinu, kurā vietā Cēsīs notiks sacensības," smejas "cēsiniece".

Uz Cēsīm viņa dosies ar savu jauno pārinieci Luīzi Skrastiņu, ar kuru kopā sākts spēlēt tikai šosezon.

"Līdz šim Latvijas čempionāta posmos ar igauņu un lietuviešu sportistu līdzdalību esam dalījušas piekto līdz astoto vietu, arī pēdējā posmā Daugavpilī. Tagad varam mērķēt uz medaļām," apņēmības pilna ir Ozoliņa.

Viņa lēš, ka ar Tīnu un Anastasiju šobrīd ir grūti sacensties, jo pašas vēl tik stabili nespēlē, bet ar pārējām var pacīnīties, arī ar šā brīža Latvijas otro numuru– Aneti Namiķi un Varvaru Brailko.

Cēsīs duetam Ozoliņa/Skrastiņa vajadzētu būt arī skatītāju atbalstam, jo Marta gan pati ir aicinājusi līdzjutējus, gan viņi ir pieteikušies paši – no Cēsīm, no Siguldas, no Valmieras… Turklāt viņas "indīgās" serves un spēles aizsardzībā dēļ līdzjutēji volejbolistei rodas katrās sacensībās uz vietas.

Pēc Latvijas čempionāta fināla ir doma aizbraukt uz vienas zvaigznes turnīru Lietuvā. Protams, sapnis ir vēlreiz spēlēt Eiropas čempionātā, kur 2017. gadā sportiste Jūrmalā startēja kopā ar Alisi Leci. Pēc tam plānots divu zvaigžņu turnīrs Kiprā, bet kopumā Marta ar Luīzi spēlēs visur, kur varēs.

Arī Cēsīs vēl nedrīkstēs būt pilnas tribīnes, un Latvijas čempionāta "ERGO Open" organizatori, rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami Covid-19 izplatības risku mazināšanai, ierobežos skatītāju vietu skaitu klātienē.