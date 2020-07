'Ergo' Open 2020' posmā Saulkrastos startēs 39 vīriešu dueti

Latvijas pludmales volejbola čempionāta "Ergo Open 2020" trešais posms notiks Saulkrastos – "Ergo Open Saulkrastu kokteilis". Sacensībām pieteikušies 39 vīriešu dueti.

Vīriešu turnīra pamatsacensībās jau iekļautas 12 komandas, bet 24 komandas kvalifikācijas turnīrā cīnīsies par četrām vakantajām vietām pamatturnīrā. Atlikušās trīs komandas ir iekļautas rezerves sarakstā, ja kāda komanda atteiksies no dalības turnīrā, līdz kvalifikācijas kalendāra publicēšanai, tad attiecīgi pēc reitinga augstākā komanda no rezerves saraksta tiks iekļauta kvalifikācijas turnīrā.

Saulkrastos būs abi spēcīgākie Latvijas šī brīža dueti, kuri sadalīja zeltu iepriekšējā posmā Jūrmalā, kur Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš finālā pieveica ar pirmo numuru izliktos Mārtiņu Pļaviņu un Edgaru Toču. Šmēdiņam ar Samoilovu pagaidām ir simtprocentīga bilance, jo viņi uzvarēja arī pirmajā "Ergo Open 2020" posmā Ventspilī.

Par šosezon vīriešiem lielāko "Ergo Open 2020" balvu fondu 5000 eiro apmērā cīnīsies arī Ventspils posma pusfinālisti Aleksandrs Solovejs un Mihails Samoilovs, četrkārtējais "Saulkrastu kokteiļa" uzvarētājs Toms Šmēdiņš pārī ar 2017. gada uzvarētāju Haraldu Regžu, zāles volejbola specs Matīss Gabdulļins un Arnis Tunte, kā arī citi godkārīgi dueti.

Šoreiz nepiedalīsies pēc ranga trešais pāris Latvijas čempionātā – Igaunijas spēcīgākais duets Kusti Nolvaks un Marts Tīsārs. Toties būs cits Igaunijas duets Dmitrijs Korotkovs un Timo Lehmuss, kā arī trīs Lietuvas dueti ar Jūrmalas posma trešās vietas ieguvējiem Patriku Stankevičus un Audrju Knašu priekšgalā. Bez ierastajiem viesiem Andrim Vanagam parasti izdodas atvilināt arī kādus Latvijā neredzētus spēlētājus. Arī šoreiz Saulkrastos pirmoreiz ieradīsies somi Piri Topio un Peka Pīpo.

Savukārt 23 gadus vecais čehs Vāclavs Berčiks debijā "kokteiļa" medībās dosies kopā ar vistālāk braukušo sportistu – 35 gadus veco DĀR pludmales volejbolistu Leo Viljamsu. Viljamss 2013. gada beigās piedalījās tajā Pasaules tūres pēdējā posmā DĀR pilsētā Durbanā, kurā par uzvarētājiem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, vienlaicīgi nodrošinot pirmo tūres kopvērtējuma uzvarētāju titulu. Toreiz ar latviešiem gan vinš netikās. Viljamsa kontā kopā ar dažādiem pāriniekiem ir divi pasaules čempionāti – 2015. gadā Hāgā un divus gadus vēlāk Vīnē. Uzvaras gan tur gūt neizdevās. Ir Viljamsa kontā kopā ar Grantu Goldšmitu arī uzvara pār latviešiem, 2014. gada turnīrā DĀR pilsētā Mangaungā trijos setos apspēlējot Tomu Šmēdiņu un Mārtiņu Dauburu. Tomēr ir arī divi zaudējumi pret Pļaviņu, kurš vienreiz spēlēja ar Aleksandru Soloveju, otru – ar Aleksandru Samoilovu.

Sava īpašā formāta dēļ Saulkrastos vienmēr ir daudz pārsteigumu. Tā bija arī pagājušajā gadā. Uzvarēja J. Šmēdiņš un A. Samoilovs, finālā pārspējot ciemiņus no Krievijas – Aleksandru Ļihoļetovu un Ruslanu Bikanovu. Krievu duetam pusfinālā zaudēja Pļaviņš un Točs, kuri cīņā par trešo vietu piekāpās arī lietuviešiem Arnam Rumševičum un Lukam Každailim. Plaviņš/Točs šogad Ventspilī bija trešie, Jūrmalā – otrie.

Sacensības ceturtdien, plkst. 13:00, sāksies ar kvalifikācijas turnīru. Piektdien no plkst. 10:00 noritēs grupu turnīra spēles, sestdien, plkst. 11:00, sāksies ceturtdaļfināli, bet plkst. 22:30 paredzēts turnīra fināls.

Tāpat kā visā valstī, veselības situācijas dēļ būs ierobežojumi arī skatītājiem, taču tieši tāpēc viņu atbalsts ir īpaši nepieciešams visiem spēlētājiem, kuri pēc koronavīrusa izraisītās pauzes ir izsalkuši pēc volejbola un emocijām. Turklāt skatītājiem dažādas balvas ir sarūpējis čempionāta ģenerālsponsors – apdrošināšanas sabiedrība "Ergo".

Ieeja uz visām "Egro Open 2020" spēlēm ir bez maksas , tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Tomēr skatītāju vietu skaits klātienē būs ierobežots valstī noteikto ar pandēmiju saistīto drošības pasākumu dēļ, un ierasti pilnas skatītāju tribīnes šogad nedrīkstēs būt.

"ERGO Open 2020" Saulkrastu posma kalendārs:

23. jūlijs no 13.00 – kvalifikācijas spēles

24. jūlijs no 10.00 – pamatturnīra spēles

25. jūlijs no 11.00 – 1/4 fināli

18:00 – 1/2 finālu spēle (tiešraide LTV7)

19:00– 1/2 finālu spēle (tiešraide LTV7)

21:30 spēle par 3.vietu (tiešraide LTV7)

22:30 FINĀLS (tiešraide LTV7)

"ERGO Open 2020" kalendārs:

1. posms: 3.-5. jūlijs Ventspils (vīriešiem/sievietēm)

2. posms: 17.-19. jūlijs Jūrmala (vīriešiem/sievietēm)

3. posms: 23.-25. jūlijs Saulkrasti (vīriešiem)

4. posms: 8.-9. augusts Daugavpils (vīriešiem/sievietēm)

5. FINĀLS: 14.-16. augusts Cēsis (vīriešiem/sievietēm)