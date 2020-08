'ERGO Open' pludmales volejbola tūre debitēs Daugavpilī

No 7. līdz 9. augustam Daugavpilī, Stropu ezera pludmalē norisināsies Latvijas pludmales volejbola čempionāta ERGO Open ceturtais posms, informē Latvijas Volejbola federācija.

Vīru turnīrā līdz šim aizvadīti jau trīs posmi. Ventspilī un Jūrmalā par uzvarētājiem tika kronēti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, bet līdz šim naudīgākajās šīs vasaras sacensībās "ERGO Open Saulkrastu Kokteilī" triumfēja viņu principiālākie pretinieki Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs.

Daugavpilī, kur "ERGO Open" tūre iegriezīsies pirmo reizi, abi Latvijas vadošie pāri tiks pārstāvēti tikai daļēji, kas dod lielākas iespējas par uzvaru posmā cīnīties citiem. Pļaviņš devis atelpu savam ierastajam pāriniekam Točam un Daugavpilī spēlēs kopā ar pludmales volejbola saimē labi zināmo milzi Matīsu Gabdulļinu. Aleksandrs Samoilovs tikmēr cīnīsies vienā tīkla pusē ar savu trenera Riharda Finstera audzēkni Artūru Rinkeviču. Ar attiecīgi trešo un ceturto numuru Daugavpilī izsēti būs Mihails Samoilovs / Aleksandrs Solovejs un lietuvieši Patrikas Stankevičus un Audrisu Knašas. Visas četras augstākminētās komandas visticamāk dalīs godalgotās vietas Daugavpilī, taču jūtams, ka intrigas Daugavpilī būs krietni vairāk nekā līdzšinējā "ERGO Open" sezonā. Skatītāju interesi Daugavpils smiltīs noteikti piesaistīs Londonas olimpisko spēļu dalībnieks Ruslans Sorokins, kurš ilgāku laiku Latvijas čempionātā nav spēlējis, bet nu nolēmis izmēģināt spēkus kopā ar Uģi Puķīti. Šim duetam organizatori piešķīruši tā saukto "wild card", un tam kvalifikācijas sacensībās jāstartē nebūs, kamēr 22 citām komandām par tiesībām spēlēt pamatsacensībās vēl būs jāpacīnās – jau piektdien no plkst. 16.00.

Daugavpils turnīra vēstnese ir Anastasija Kravčenoka, kura neslēpj gandarījumu, ka turnīrs šoreiz notiek viņas dzimtajā pilsētā. "Ļoti ceru, ka būs laba atmosfēra. Atnāks cilvēki, kas fano par mani un redz mūs spēlējam internetā vai televīzijā, bet nekad dzīvē nav mani redzējuši spēlējam klātienē," saka Daugavpils posma vēstnese. "Esmu priecīga, ka posms būs Daugavpilī, jo tā būs iespēja arī vietējiem jauniešiem, kuri uz citām pilsētām spēlēt pludmales volejbolu nebrauc. Tā viņiem būs lieliska izdevība pārbaudīt savus spēkus un mācīties no labākajiem Latvijas spēlētājiem," viņa uzsver posma nozīmi vietējo volejbolistu vidū.

Kravčenoka kopā ar savu ierasto pārinieci Tīnu Graudiņu nupat atgriezušās no Polijas, kur aizvadīja desmit dienu treniņnometni. Malā nav sēdējušas arī Anete Namiķe un Varvara Brailko, kuras aizvadītajā nedēļā ierindojās ceturtajā vietā Pasaules kausa vienas zvaigznes posmā Ļubļanā (Slovēnija). Līdzšinējā sezonā Graudiņas/Kravčenokas un Brailko/Namiķes duelis tika izspēlēts vien Ventspilī, bet Jūrmalā tajā iejaucās lietuvietes. Arī Daugavpilī konkurenci abiem vadošajiem Latvijas duetiem centīsies sastādīt dueti no Lietuvas – Ieva Dumbauskaite / Gerda Grudzinskaite un Karole Virbickaite / Vitene Vitkauskaite. Abi šie pāri izsēti ar attiecīgi trešo un piekto numuru, bet ceturtais ticis divām Latvijas pludmales volejbola izlases kandidātēm – Kristīnei Briedei un Kristai Paeglei. "Wild card" uz pamatturnīru dāmu sacensībās saņēmušas divas Latvijas klasiskā volejbola izlases dalībnieces Inese Jursone (viņa arī 2009. gada Eiropas čempione pludmales volejbolā) un Liene Šimkuse.

Arī Daugavpilī nedrīkstēs būt pilnas tribīnes, un Latvijas čempionāta "ERGO Open" organizatori, rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami "Covid-19" izplatības risku mazināšanai, ierobežos skatītāju vietu skaitu klātienē. Tomēr čempionāta sponsors ERGO ir parūpējies par to, lai visos posmos sporta līdzjutējiem klātienē būtu nodrošināta pludmales apstākļos ērti lietojama roku dezinficēšanas iespēja.

"ERGO Open 2020" Daugavpils posma kalendārs:

7. augusts no 16.00 – kvalifikācijas turnīrs vīriešu duetiem

8. augusts no 9.00 – kvalifikācijas turnīrs sievietēm un pamatturnīra spēles vīriešu un sieviešu duetiem

9. augusts no 9.30 – 1/4 finālu un 1/2 finālu spēles

9. augusts no 14.00 – spēles par godalgotajām vietām