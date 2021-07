'Ergo Open' posmā Cēsīs favorītu lomā sagaidīs Samoilovs un Šmēdiņš

16. jūlijā Cēsu Olimpiskā centra laukumos sāksies "ERGO Open" Latvijas čempionāta trešais posms pludmales volejbolā. Latvijas olimpiešu prombūtnes laikā izteikti favorīti būs Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, bet tradicionālo viesu lomā būs Lietuvas un Igaunijas sportisti, kā arī vīriešu dueti no pasaules čempionu zemes Krievijas, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Šis būs jau otrais posms šovasar, kurā sacentīsies gan vīrieši, gan sievietes. 16.-18. jūlija posmam kopumā pieteiktas 70 komandas, tostarp 10 no ārvalstīm.

Uz Tokijas olimpiskajām spēlēm gan jau būs devies Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs, kuri uzvarēja abos pirmajos posmos. Tāpēc galvenie favorīti būs viņu sīvākie konkurenti Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš. Ierindā būs arī otrs Kontinentālā kausa sacensību pāris Latvijas izlasē Artūrs Rinkevičs/Ardis Daniels Bedrītis – šī gada U-22 Eiropas vicečempioni. Tāpat mačiem gatavojas tādi pāri kā Mihails Samoilovs/Rinalds Aišpurs, Arnis Reliņš/Mārcis Jirgensons, Sandris Andrejevs/Toms Benjavs, kā arī divi dueti no Krievijas un viena – no Lietuvas. Vīriešu turnīram pieteikts rekordskaits komandu – 46 pāri, no kuriem 24 piedalīsies pamatsacensībās.

Neprognozējamas solās būt sieviešu sacensības, kurās pēc Ventspils posma uzvarētāju Tīnas Graudiņas un Anastasijas Kravčenokas došanās uz Tokiju pagājušā gada U-20 Eiropas čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko spēlēs katra savā duetā. Namiķe pārī ņēmusi Martu Ozoliņu, bet Brailko – Luīzi Skrastiņu. Ierindā būs Kristīne Briede/Krista Paegle, talantīgās jaunietes Kate Vasiļjeva un Elīza Dreimane, kā arī vairāki labi Lietuvas dueti, kopā seši, un viens duets no Igaunijas. Sieviešu turnīrā pieteiktas 24 komandas, no kurām 16 spēlēs pamatturnīrā.

16. jūlijā plkst. 16.00 Cēsu posms sāksies ar kvalifikācijas cīņām, nākamajā dienā norisināsies grupu turnīrs un izslēgšanas spēļu pirmā kārta, savukārt izšķirošos mačus 18. jūlijā būs iespēja vērot arī televīzijas tiešraidēs. "ERGO Open" posma balvu fonds ir 1500 eiro gan sievietēm, gan vīriešiem.