Garklāvs, Adamovičs, Voroņko un Melnis – Baltijas meistarlīgas trešā apļa labākie

"Credit24" Baltijas volejbola meistarlīgā par trešā apļa labākajiem spēlētājiem Latvijas komandās atzīti trīs SK "Jēkabpils Lūši" spēlētāji – Zigurds Adamovičs, Ēriks Voroņko un Dāvis Melnis, kā arī RTU/"Robežsardze" diagonālais spēlētājs Gatis Garklāvs.

Otro reizi pēc kārtas "Credit24" Meistarlīgas labākā uzbrucēja balva tika RTU/"Robežsardzes" diagonālajam spēlētājam Gatim Garklāvam.

Viņš 3. apļa astoņās spēlēs izcēlās ar 103 gūtajiem punktiem. Rīgas vienības galvenais uzbrukuma spēks Garklāvs palīdzēja savai komandai 3. aplī izcīnīt četras uzvaras un gūt 10 punktus turnīra tabulā.

Tāpat labākā bloķētāja titulu otro reizi pēc kārtas ieguvis SK "Jēkabpils Lūši" pirmā tempa spēlētājs Zigurds Adamovičs.

Volejbolists cementēja "lūšu" bloku, šādā veidā trešajā aplī astoņu maču laikā savākdams 23 punktus. Komanda trešajā riņķī uzvarēja divreiz, sakrādama astoņus punktus turnīra tabulā.

Tieši tāpat par labāko libero otro riņķi pēc kārtas kļuva SK "Jēkabpils Lūši" volejbolists Dāvis Melnis. Viņš trešajā aplī ir aizvadījis visas astoņas spēles un to laikā no 216 uzņemtajām servēm to paveicis labi ir 54,4% gadījumu, bet lieliski – 22,1% reižu.

Salīdzinot ar otro riņķi, mainījies ir labākais servju uzņēmējs. Jelgavas kluba vecmeistaru Ruslanu Sorokinu šajā postenī ir nomainījis vēl viens "lūšu" spēlētājs otrā tempa uzbrucējs Ēriks Voroņko.

Ēriks trešajā aplī astoņās spēlēs servi ir uzņēmis 124 reizes, no kurām 50,3% gadījumos servju uzņemšana novērtēta kā laba, bet 23,3% uzņemto servju – kā lieliska.