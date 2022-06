Graudiņa nolikusi malā NCAA apbalvojumus un tēmē uz uzvarām profesionāļos

2021./2022. mācību gads ļāva Latvijas pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai pabeigt mācības Dienvidkalifornijas Universitātē (USC), bet tagad atsākti pilnvērtīgi treniņi un sacensības kopā ar savu pastāvīgo pārinieci Anastasiju Kravčenoku, tēmējot uz augstām vietām gan "Beach Pro Tour" posmos, gan pasaules čempionātā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Graudiņa savā pēdējā sezonā ASV studentu čempionātā (NCAA) kļuva par pirmo spēlētāju konferencē, kura trešo reizi tika atzīta par vadošās "Pac-12" konferences labāko spēlētāju, kā arī kopā ar Heiliju Hārvardu izpelnījās labākā dueta nosaukumu. Arī šo panākumu viņa izcīnīja jau trešo reizi, turklāt katru reizi ar citu partneri – 2019. gadā ar Abrilu Bustamanti un iepriekšējā sezonā ar Meganu Kraftu.

Tāpat Graudiņa tika iebalsota konferences "Visu zvaigžņu" pirmajā izlasē, kļūstot par pirmo spēlētāju, kurai tas izdevies četras reizes.

2019. gadā sportisti treneru vērtējumā atzina par labāko NCAA čempionāta pludmales volejbolisti, bet pēdējās divās sezonās latviete kopā ar Dienvidkalifornijas Universitātes vienību "Trojans" kļuva par NCAA čempioni.

Graudiņa šosezon kopā ar Hārvardu piedalījās 32 spēlēs un izcīnīja 31 uzvaru, sezonu noslēdzot ar 30 panākumiem pēc kārtas, kas ir otra garākā sērija universitātes pludmales volejbola vēsturē.

"Man pašai vērtīgākais ir atzinums, kur mēs ar Heiliju Hārvardu tikām atzītas par gada labāko pāri visu komandu vidū, jo tā mūs ir novērtējusi Amerikas Volejbola treneru asociācija. Un arī individuālais labākās spēlētājas nosaukums, manuprāt, ir ļoti vērtīgs," intervijā Latvijas Volejbola federācijai teica Graudiņa.

Viņa atzina, ka pēdējos divos gados izcīnītais NCAA čempionu tituls ir prestižākais, jo individuāli var dabūt novērtējumus, bet tas, ka kā komanda viņas bija labākās, Graudiņai šķiet ir visnozīmīgākais. "Man liekas, ka maz kurš atcerēsies, kurš bija individuāli labākais, bet visi atcerēsies, kurš gada beigās ieguva titulu," sacīja Graudiņa.

Īpaša atzinība ir universitātes Latvijas sportistei piešķirtā "Dimanta balva", atzīstot viņu par savu labāko sportisti 2021./2022. gada sezonā.

"USC ir daudz olimpiešu un ir ļoti spēcīga sporta skola. Tas, ka tieši man to piešķīra, bija ļoti liels gods," viņa norādīja.

Laika gaitā Graudiņai un viņas pāriniecei izdevās izveidot harmonisku sadarbību, kas ļāva kļūt par vienu no dominējošākajiem duetiem NCAA.

"Man šķiet, ka lielākā atšķirība bija tā, ka mums pēdējos divos gados bija ļoti stipras meitenes komandā, jo Covid-19 dēļ daudzas meitenes universitātēs varēja spēlēt vēl vienu – ekstra gadu. Uz mūsu universitāti tādas bija atnākušas divas – vecākas un pieredzējušākas. Un tam volejbolā ir milzīga nozīme," skaidroja Graudiņa. "Otrkārt, mums komandā bija izcila saskaņa un harmonija, jo pirmajā un otrajā gadā bieži bija drāmas un personīgās ambīcijas. Dažas meitenes gribēja spēlēt augstākā pārī, nekā viņas ielika. Bija neapmierinātība ar partneriem vai ar pozīciju komandā, bet šogad, neskatoties uz to, ka mums bija liela iekšējā konkurence, visas meitenes ļoti labi apzinājāmies, ka galu galā visas esam vienā komandā un ejam uz vienu mērķi. Bija saskaņa, un katrs darīja savu darbu savā pozīcijā, cerot, ka tas palīdzēs mums tikt līdz titulam.

Šobrīd Graudiņa oficiāli sevi drīkst par profesionālu sportisti, pirms tam šādu statusu uzturēt liedza NCAA noteikumi. "Vairs nav ierobežojumu, jo koledžas sportu esmu pabeigusi. Ierobežojumi ir tikai sporta, ne mācību dēļ. Tā kā mani četri gadi ASV sportā ir izsmelti, tagad esmu brīva sportiste," viņa turpināja. "Bakalaura programmu beidzu jau decembrī, bet universitātē noteikti ir jāmācās, lai pārstāvētu komandu, un man vajadzēja uzsākt maģistra studijas. Pirmo semestri jau esmu beigusi. Vēl ir palikuši trīs."

"Profesionālā sporta dzīvesstilu es piekopju jau piecus gadus, jo it kā neprofesionālais ir tikai termiņš, un nekas nav mainījies, jo tāpat uz turnīriem braukāju. Vienmēr esmu to darījusi, un turpinu arī mācīties, kā vienmēr to esmu darījusi. Līdz ar to atšķirības gandrīz nav," Graudiņa skaidroja.

Tagad Graudiņa pilnībā fokusējusies " Beach Pro Tour" sērijas turnīriem: "Plānots ir piedalīties visās sacensībās, kādas vien ir, un mērķis noteikti ir labi nospēlēt Beach Pro Tour turnīros un pasaules čempionātā Romā, kas ir nākamajā nedēļā pēc Jūrmalas. Un tad pēc garākas pauzes augusta vidū Minhenē ir Eiropas meistarsacīkstes. Ļoti svarīgas ir šīs divas nedēļas. Protams, gribam uzvarēt, taču vietas iet roku rokā ar sniegumu. Ja mēs labi un kvalitatīvi spēlēsim, vietas būs blakusefekts, kas nāk līdzi."