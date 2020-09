Graudiņa/Kravčenoka Eiropas čempionu titula aizstāvēšanu Jūrmalā sāk ar uzvaru

2019. gada Eiropas čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka 2020. gada Eiropas čempionātu Majoru pludmalē Jūrmalā otrdien iesāka ar uzvaru, veiksmīgi sākot savu titula aizstāvēšanu.

Ar piekto numuru izliktās Graudiņa/Kravčenoka ar rezultātu 2-0 (21:14, 21:14) pārspēja somietes Rīku Lehtonenu un Nīnu Ahtiainenu (28.).

Pirmajā setā Graudiņa/Kravčenoka spēlēja ļoti jaudīgi un dominēja Majoru smiltīs, izvirzoties vadībā ar 15:4. Nākamos četrus guva somietes, un arī turpinājumā viņas spēlēja pietiekami veiksmīgi, lai deficītu samazinātu līdz 13:17. Tomēr latvietes setu noslēdza droši un nepieļāva pretinieču atspēlēšanos – 21:14.

Otrais sets iesākās līdzīgā cīņā un pēc pirmajām izspēlēm rezultāts bija 6:6, taču turpinājumā latvietes ieguva piecu punktu pārsvaru (13:8). Spēli turpinājumā izdevās novest līdz drošai uzvarai.

Turnīra turpinājumā latvietes cīnīsies par pirmo vietu apakšgrupā un izslēgšanas spēļu otro kārtu.

Jau vēstīts, ka Graudiņas/Kravčenokas dalība šajā turnīrā nebija skaidra, jo Graudiņai bija pozitīvs Covid-19 tests. Nākamie testi viņai bija negatīvi un pēc pārrunām viņas saņēma Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) atļauju piedalīties turnīrā. Graudiņa un Kravčenoka šī iemesla dēļ desmit dienas nevarēja trenēties, bet pirmajā mačā tas problēmas nesagādāja.

Pirms tam dienas pirmajās spēlēs Latvijas pludmales volejbolistes Marta Ozoliņa / Luīze Skrastiņa, Krista Paegle / Kristīne Briede un Anete Namiķe / Varvara Brailko piedzīvoja zaudējumus.

Pirmās no latvietēm kortā devās ar 31. numuru izsētās Ozoliņa un Skrastiņa. Viņas ar rezultātu 0-2 (7-21, 16-21) atzina Lauras Ludvigas un Margaretas Kozuhas pārākumu. Vācietes čempionātā izsētas ar otro numuru. Viešņām uzvaras izcīnīšanai bija nepieciešamas 29 minūtes.

Cīņu par izkļūšanu no B apakšgrupas latvietes trešdien aizvadīs pret Krievijas volejbolistēm Jeakterinu Birlovu un Jevgeņiju Ukolovu (15.).

Vēlāk otrdienas gaitā laukumā devās 18 gadus vecās Paegle un Briede (26.), kuras ar rezultātu 0-2 (13:21, 17:21) piekāpās pieredzējušajām Sannai Keizerei un Madeleinai Mepelinkai no Nīderlandes (7.). Mačs ilga nedaudz vairāk par pusstundu.

Cīņā par vietu izslēgšanas spēlēs Briede/Paegle spēkosies ar 10. numuru izliktajām vācietēm Kimu Berensu un Cinju Tillmani.

Turnīra turpinājumā aizvadītajā nedēļas nogalē kronētās Eiropas U-20 čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko (27.) ar rezultātu 0-2 (16:21,16:21) zaudēja pieredzējušajām un titulētajām čehietēm Marketai Slukovai un Barborai Hermanovai (6.)

Pirmā seta pirmajā pusē jaunās latvietes turējās pāris punktu atstatumā no Slukovas/Hermanovas, taču tad pēc vairākām kļūdām servēs viņas nonāca iedzinējos ar 18:13. Latvijas duets turpināja cīņu, taču tuvāk tā arī netika.

Otro setu Namiķe iesāka ar skaistu gūtu punktu, ar zemo piespēli izpildot apvedošo sitienu tuvu tīklam. Tad čehietes veica izrāvienu un iekrāja piecu punktu pārsvaru. Ar deficīta samazināšanu latvietēm neveicās.

Cīņā par vietu nākamajā kārtā Namiķe/Brailko tiksies ar francūzietēm Aleksandru Jupiteri un Alīnu Šamero (22.)

Savukārt vīru sacensības tiks uzsāktas trešdien.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiks no 15. līdz 20. septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlēs pārī ar Margaretu Kozuhu, nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.