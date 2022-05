Iļja Miņins kļūst par Latvijas otro starptautiskās kategorijas tiesnesi volejbolā

Eiropas Volejbola konfederācijas Eiropas Tiesnešu komisija pieņēma lēmumu par starptautiskās kategorijas tiesneša kvalifikācijas piešķiršanu Latvijas volejbola tiesnesim Iļjam Miņinam, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceļš līdz starptautiskās kategorijas tiesnesim Miņinam bija ilgāks, nekā tas notiek parasti, jo iejaucās Covid-19. Starptautisko tiesnešu kandidātu kursi notika 2019. gada decembrī Ankarā. Tajos Miņins kopā ar pārējiem kandidātiem tika pārbaudīts gan teorijā, gan praktiskajā darbībā, kur nācās pabūt gan pirmā un otrā tiesneša, gan sekretāra, gan līnijtiesneša lomā.

Viņš lieliski tika galā ar uzdevumiem, un atlika vien savākt trīs parakstus par labi aizvadītām spēlēm starptautiskajā mērogā, kad iejaucās Covid-19 pandēmija.

"Bija paredzēts braukt uz spēli Somijā, taču Covid-19 dēļ sacensības tika atceltas. Gads pagāja bez starptautiskajām sacensībām. Tikai pagājušā gada maijā tiku pie divu Eiropas U-16 sieviešu čempionāta atlases otrās kārtas maču Sofijā tiesāšanas," stāsta Miņins, kurš šajās sacensības dabūja divus no trim parakstiem.

"Trešo parakstu dabūju 17. novembrī Itālijā CEV Izaicinājuma kausa spēlē sievietēm. Divas dienas pēc kārtas sacentās Itālijas un Grieķijas klubi. Pirmajā mačā biju pirmais, otrajā – otrais tiesnesis. Mani vērtēja tiesnešu delegāts no Itālijas. Izstāstīja knifiņus, atklāja plusiņus un mīnusiņus. Piektdien, 13. maijā, man paziņoja, ka no kandidāta esmu kļuvis par starptautisko tiesnesi," procesu apraksta Miņins, kurš ir kļuvis par šobrīd tikai otro šīs kategorijas tiesnesi Latvijā.

Pirms viņa Latvijā bija tikai viens šī kaluma tiesnesis – liepājnieks Salvis Kurtišs. Bez Kurtiša un Miņina par starptautiskās kategorijas tiesneša kandidātu aizvadītā gada nogalē kļuva Rolands Piševs.

Pirmā spēle jaunajā statusā Miņinam gaidāma otrā tiesneša lomā Eiropas Zelta līgas mačā 1. jūnijā Liepājā, kad Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Čehiju. Pēc tam 10. augustā Rumānijas pilsētā Galati viņš vadīs Rumānijas un Bosnijas un Hercegovinas spēli Eiropas meistarsacīkšu atlases turnīrā vīriešiem.

"Pašam tas ir pašapliecinājums. Viss dzīvē ir sasniedzams, tikai mērķi jāizvirza. Savukārt Latvijai tā ir zīme starptautiskajā arēnā, ka mēs mākam tiesāt un ka esam novērtēti," vaicāts par viņam piešķirtā tiesneša ranga nozīmi, saka Miņins, kura tiesneša stāžs ir jau vairāk nekā 20 gadus ilgs.

"Katra tiesneša mērķis ir olimpiskās spēles. Fināls olimpiskajās spēlēs. Visi uz to tiecas. Nez, vai kādam no Latvijas tāds gods tiks, taču galvenais ir nospraust mērķi un uz to virzīties," ar saviem sapņiem volejbolā dalās Miņins.