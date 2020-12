Izvēlies simpātiju un nobalso par Latvijas gada volejbolistiem

Otrdien tīmekļa vietnē volejbols.lv un portālā "Delfi" piecās kategorijās sācies balsojums par 2020. gada Latvijas Gada volejbolistiem un pludmales volejbolistiem. Vēl četru balvu ieguvējus noteiks Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Piecās kategorijās uzvarētāju noteiks balsojums, kas sastāvēs no līdzjutēju, sporta žurnālistu un LVF izvēlēm, lielāko daļu – 40% - veidojot fanu balsojumam LVF mājas lapā. Piecas kategorijas, kurās labākie tiks noteikti ar balsojuma palīdzību, ir gada volejboliste, gada volejbolists, gada volejbola komanda, gada pludmales volejbola komanda un gada uzlecošā zvaigzne.

Līdzjutēju balsojums norisināsies no 1. līdz 17. decembrim.

Tradicionāli balvas tiek pasniegtas Latvijas kausa fināla laikā, tomēr ņemot vērā šī brīža neskaidro situāciju informācija par balvu pasniegšanas laiku un formātu tiks precizēta.

Gada treneri volejbolā un pludmales volejbolā, kā arī gada tiesnesi volejbolā un pludmales volejbolā noteikts LVF.

Gada volejbolistes balvai izvirzītas:

- Elvita Dolotova – Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteine, VK Jelgava sastāvā 2019./2020. gada sezonā izcīnījusi 1. vietu Latvijas čempionāta regulārajā turnīrā, šobrīd spēlē Brno VK Kralovo Pole (Čehija);

- Kristīne Kramēna - Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja, pārstāv Rīgas Volejbola skola/ Latvijas Universitāte komandu, Latvijas kauss 2019 ieguvēja, izcīnījusi Baltijas līgas čempiones titulu un Latvijas čempionāta regulārajā turnīrā 2. vietu 2019./2020. gada sezonā;

- Marta Kamēlija Levinska - Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja, Latvijas kauss 2019 ieguvēja, Baltijas līgas čempiones un "MVP" titula ieguvēja, kā arī Latvijas čempionāta regulārajā turnīrā 2. vietas ieguvēja 2019./2020., šobrīd pārstāv Arizonas Universitāti (ASV);

- Elza Reknere - Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja, pārstāv Rīgas Volejbola skola/ Latvijas Universitāte komandu, Latvijas kauss 2019 ieguvēja, izcīnījusi Baltijas līgas čempiones titulu un Latvijas čempionāta regulārajā turnīrā 2. vietu 2019./2020. gada sezonā;

- Liene Šimkuse - Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja, pagājušo sezonu pārstāvēja SC Mārupe, šobrīd pārstāv VK Jelgava klubu.

Gada volejbolista balvai izvirzīti:

- Hermans Egleskalns – Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs, Latvijas izlases sastāvā izcīnīja vēsturisku ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, pagājušajā sezonā Tours Volley-ball sastāvā Francijas "Pro A" līgā izcīnīta 1. vieta, šobrīd pārstāv Pirejas Olympiacos (Grieķija);

- Ingars Ivanovs - Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs, Latvijas izlases sastāvā izcīnīja vēsturisku ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, Latvijas kauss 2019 ieguvējs, šobrīd pārstāv RTU Robežsardze/ Jūrmala komandu;

- Atvars Ozoliņš - Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs, Latvijas izlases sastāvā izcīnīja vēsturisku ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs EČ kvalifikācijas turnīrā, šobrīd pārstāv VK Parnu (Igaunija);

- Deniss Petrovs - Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs, Latvijas izlases sastāvā izcīnīja vēsturisku ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, šogad kļuva par spēlēm bagātāko Latvijas izlases spēlētāju vēsturē (kopā 68 spēles), šobrīd pārstāv ASK Nizhniy Novgorod (Krievija);

- Toms Švans - Latvijas vīriešu volejbola izlases kapteinis, Latvijas izlases sastāvā izcīnīja vēsturisku ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, pagājušajā sezonā Saint-Nazaire Volley-ball sastāvā Francijas "Pro B" līgā izcīnīja 3. vietu, šobrīd pārstāv VK Parnu (Igaunija).

Gada volejbola komanda:

- VK Ezerzeme/ Daugavpils Universitāte - pasludināta par Latvijas regulārā čempionāta 1. vietas ieguvēju Nacionālajā līgā 2019./2020. gada sezonā;

- SK Jēkabpils Lūši – komanda iekļuvusi Credit 24 meistarlīgas ''Final Four'' komandu vidū, kurš tika pārtraukts ārkārtas situācijas ieviešanas dēļ un pasludināta par Latvijas regulārā čempionāta 1. vietas ieguvēju 2019./2020. gada sezonā;

- RTU Robežsardze/ Jūrmala - komanda izcīnījusi Latvijas kausu 2019;

- Rīgas Volejbola skola/ Latvijas Universitāte – komanda ieguvusi Latvijas kauss 2019, Baltijas līgas čempiones titulu 2019./2020. sezonā un piedalījusies CEV Izaicinājuma kausa spēlēs 2020./2021. gada sezonā.

Gada pludmales volejbola komanda:

- Varvara Brailko/ Anete Namiķe - izcīnījušas zelta medaļas Eiropas U-20 čempionātā, izcīnījušas 4. vietu Pasaules 1 zvaigznes turnīrā Ļubļanā, kā arī ieguvušas 5. vietu Eiropas U-22 čempionātā 2020. gadā;

- Kristians Fokerots/ Kārlis Ābelītis – izcīnījuši sudraba medaļas Eiropas U-18 čempionātā, ieguvuši bronzas medaļas Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempionāta finālā U-20 vecuma grupā un sudraba medaļas U-18 vecuma grupā;

- Anastasija Kravčenoka/ Tīna Graudiņa – izcīnījušas uzvaru visos Ergo Open 2020 Latvijas čempionāta posmos, iegūstot Latvijas čempioņu titulu 2020. gadā, pārstāvējušas Latviju Eiropas čempionātā 2020, izcīnot 9. vietu;

- Mārtiņš Pļaviņš/ Edgars Točs - izcīnījuši uzvaru divos Ergo Open 2020 Latvijas čempionāta posmos, tai skaitā Ergo Open Saulkrastu kokteilī, piedalījušies King of the Court turnīrā Nīderlandē, izcīnot 5.-8. vietu, ieguvuši 9. vietu Eiropas čempionātā 2020.

- A. Samoilovs/J. Šmēdiņš - izcīnījuši uzvaru trijos Ergo Open 2020 Latvijas čempionāta posmos iegūstot arī Latvijas čempionu titulu 2020. gadā, izcīnījuši 9. vietu Eiropas čempionātā 2020, ieguvuši 9. vietu Pasaules 4 zvaigžņu turnīrā Dohā.

Savukārt gada uzlecošās zvaigznes titulam nominēti:

- Varvara Brailko - izcīnījusi zelta medaļu Eiropas U-20 čempionātā pludmales volejbolā, izcīnījusi 4. vietu Pasaules 1 zvaigznes turnīrā Ļubļanā, kā arī ieguvusi 5. vietu Eiropas U-22 čempionātā, rādot teicamu sniegumu aizsardzībā;

- Kristiāns Fokerots - izcīnījis sudraba medaļu Eiropas U-18 čempionātā pludmales volejbolā, ieguvis arī 3. vietu Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempionātā un sudraba medaļu U-20 vecuma grupā kopā ar Kārli Ābelīti. Kā arī pārī ar Gustavu Auziņu zelta medaļas U-16 vecuma grupā Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempionātā. Latvijas klasiskā volejbola U-18 un U-16 zēnu izlases spēlētājs;

- Renārs Pauls Jansons – klasiskā volejbola spēlētājs, veiksmīgi debitējis Latvijas vīriešu volejbola izlasē, izcīnot ceļazīmi uz Eiropas čempionāta Finālturnīru, pārstāv RTU Robežsardze/ Jūrmala komandu.



