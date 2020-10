'Jēkabpils Lūši' otro reizi sezonā apspēlē RTU/'Robežsardze'/'Jūrmala'

"Jēkabpils Lūši" sestdien savā laukumā otro reizi sezonā "Credit24" meistarlīgā apspēlēja RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala" volejbolistus.

"Jēkabpils Lūši" jau otro reizi sezonā pieveica RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala" piecos setos, šoreiz ar 3-2 (25:22, 25:21, 25:27, 23:25, 15:12).

Mājiniekiem laba spēle Kristapam Šmitam, kurš no 27 punktiem piecus sakrāja blokā un divus - ar servi. 13 punktus guva Pāvels Jemeļjanovs, trīs no tiem sakrājot blokā, 12 punktus - Armands Āboliņš, kuram pa diviem punktiem ar servi un bloku, bet desmit punkti, no kuriem divi - blokā, Zigurdam Adamovičam.

Rīdziniekiem ar 24 punktiem atbildēja Aleksandrs Avdejevs, bet 22 punktus guva Gatis Garklāvs, abi pa pieciem punktiem gūstot blokā.

Daugavpilieši no Daugavpils Universitāte/"Ezerzeme" komandas abās nedēļas nogales spēlēs nepiedalās, jo pēc Covid-19 uzliesmojuma Daugavpilī nedrīkst uzņemt mājas spēles.

Oktobrī Covid-19 pandēmijas apstākļos Latvijas klubi "Credit24" meistarlīgā tiekas vien savā starpā. Par turpmākajām spēlēm tiks lemts valstu volejbola federāciju pārstāvju sapulcē.

Svētdien "Jēkabpils Lūši" uzņems "Biolars"/"Jelgava" komandu.

Vīriešu konkurencē šogad "Credit24" Meistarlīgā piedalās desmit komandas - piecas no Igaunijas (Tartu "Bigbank", "Parnu", "Saaremaa", Tallinas "Selver" un "TalTech"), četras no Latvijas (Daugavpils Universitāte/"Ezerzeme", RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala", "Jēkabpils Lūši" un "Biolars"/"Jelgava"), un dalībnieku vidū atkal ir Lietuvas pārstāvji - Klaipēdas "Amber Volley".

Šī gada marta beigās turnīra rīkotāji Covid-19 izplatības dēļ pieņēma lēmumu neizspēlēt "Final four" turnīru, kā rezultātā čempioni netika kronēti.

Pusfinālā 13.martā "Lūšiem" bija jāspēlē ar Arta Caica pārstāvēto "Saaremaa", bet Tartu "Bigbank" - ar Tallinas "Selver".