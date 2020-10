Jēkabpils 'Lūši' pēc strīdiem ar Milānas klubu izstājas no eirokausiem

Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Izaicinājuma kausā vīriešiem "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" abus mačus ar Prāgas VK "Lvi" aizvadīs Jūrmalā. Apstākļu sakritības dēļ SK "Jēkabpils Lūši" atsauc savu dalību no CEV Izaicinājuma kausa, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Covid-19 uzliesmojuma pārņemtajā Čehijā rodami divi Latvijas klubu pretinieki CEV Izaicinājuma kausa pirmajā kārtā – "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" tiksies ar Prāgas "lauvām", bet sieviešu turnīrā RVS/LU – ar "TJ Ostrava". Ja sieviešu klubiem līdz spēlēm vēl ir gandrīz mēnesis, vīriešiem jāspēlē jau nākamnedēļ. Tā kā Čehijā šobrīd pat komandu treniņi nav atļauti, VK "Lvi" abas cīņas piekritis aizvadīt Latvijā.

Čehi ielido Latvijā jau sestdien pusnaktī, ierodoties Latvijā nedēļu garā vizītē. Spēles ieplānotas 5. un 6. novembrī, un jau nākamajā dienā viesi dosies mājup.

"Šobrīd zinām tikai pretinieku sastāvu. Mums vēl nedēļas nogalē ir jānospēlē divi mači "Credit24" meistarlīgā [viesos ar Tallinas "TalTech" un ar "Parnu VK". – LVF Preses dienests], kuriem ir jāsagatavojas," par laiku pirms CEV Izaicinājuma kausa spēlēm saka jūrmalnieku galvenais treneris Raimonds Vilde. "Plānots arī Tomam Vanagam piezvanīt, kurš Čehijā spēlē, un paprasīt viņa viedokli. Domāju, ka video mēs dabūsim, un nākamnedēļ tieši kausa spēlēm gatavosimies."

Vilde saka, ka, neredzot pretinieku, šobrīd ir grūti prognozēt, kurš ir spēļu favorīts. Zināms, ka čehi šobrīd netrenējas, un labi ir tas, ka abas spēles notiks savā laukumā, jo atkritīs braukšana uz spēli viesos. "Gatavosimies, jo mums ir daudz pie kā piestrādāt," saka Jūrmalas komandas treneris. "Protams, arī pretinieku izpētīsim, taču vairāk ir jāfokusējas uz savu spēli. Gribētu lielāku atdevi laukumā arī no daža "vecā" spēlētāja. Gribu redzēt cīņu, lai arī cik labi mēs spēlētu un kā mums veiktos. Epizodiski tas izdodas labi, bet pietrūkst stabilitātes – gan snieguma, gan psiholoģiskās."

Ir cerības, ka uz abiem mačiem ar Čehijas klubu ierindā būs arī diagonālais spēlētājs Matīss Gabdulļins. Formalitātes vēl tiek kārtotas. "Nešaubos, ka viņš ir labā fiziskajā kondīcijā, bet redzēs, kā viņš izskatīsies laukumā, jo mums pievienoties viņam plānots tikai 3.–4. novembrī," gan priecīgs par iespēju dažādot spēli, gan piesardzīgs par Gabdulļina iekļaušanos spēles modelī tik īsā laikā ir Vilde.

Visas nedēļas garumā neskaidrība bija jēkabpiliešiem, tomēr piektdienas vakarā ir pieņemts lēmums atsaukt komandas dalību sacensībās. Gan viņi, gan Milānas klubs pretiniekiem piedāvāja abas spēles aizvadīt viesos. Neviens no klubiem nebija gatavs piekāpties šādam scenārijam, jo tad viesu komandas līdzjutējiem pati spēle ietu gar degunu. Turklāt latviešu gadījumā nebūtu iespēja to redzēt televīzijā vai kādā no interneta platformām. Līdz ar to SK "Jēkabpils Lūši" bija jāpieņem sportiski nepopulārs lēmums, tomēr tai pašā laikā saimnieciski pamatots un veselībai drošāks.

Covid-19 rādītāji visur pasaulē aug, un ne tikai Latvijā epidemiologi aicina cilvēkus rīkoties piesardzīgi. Šobrīd klubs Itālijas čempionātā ar piecām uzvarām septiņās spēlēs ieņem trešo vietu. Jēkabpils klubs bija izpētījuši, ka Itālijas vienība ir galvas tiesu augstāk par viņiem, tādēļ varbūtība, ka uzvara tiktu izcīnīta Milānā bija ļoti neliela.

Pēdējā pārrunu fāzē SK "Jēkabpils Lūši" pat piekrita spēlēt abas spēles Milānā ar nosacījumu, ka skatītājiem no Latvijas būs iespēja to redzēt, bet itāļi tam nepiekrita. Riskēt ar veselību, apdalīt savus skatītājus un esošajā situācijā vēl bez garantijām iztērēt lielus finanšu līdzekļus, no tā neko neiegūstot pretim, mudināja klubu atsaukt dalību no CEV kausa pilnībā, uzsver Latvijas Volejbola federācija.

"Kopumā esam pārsteigti par šādu "Allianz Powervolley Milano" kluba rīcību," komentēja kluba SK "Jēkabpils Lūši" menedžeris Māris Trušelis. "Žēl, ka viņi ignorēja mūsu skatītāju volejbola svētkus. Uzskatu, ka šāda komunikācija nav A sērijas kluba cienīga."

Ieeja skatītājiem Jūrmalas komandas Izaicinājuma kausa spēlēs būs ar ielūgumiem.

Izaicinājuma kausa sacensībās vīriešiem šosezon piedalās 32 komandas.