Jūrmalas turnīrā startēs deviņi Latvijas pludmales volejbola dueti

No 1. līdz 5. jūnijam Majoru pludmales smiltīs norisināsies viens no gaidītākajiem un spraigākajiem pludmales volejbola pasaules notikumiem, kurā startēs gan pasaules, gan Latvijas labākie volejbolistu dueti vīriešu un sieviešu kategorijā – "Beach Pro Tour Elite-16" turnīrs, informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Vīriešu konkurencē sacensības no kvalifikācijas kārtas uzsāks Edgars Točs un Kristians Fokerots, Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, Dāvis Teteris un Olivers Bulgačs, kā arī Rūdolfs Stankevičs un Ernests Puškundzis.

Duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš savu pirmo spēli aizvadīs jau pamatturnīrā pret Itālijas pāri Daniele Lupo/Alekss Rangjeri.

Dāmu komanda Anastasija Kravčenoka/Tīna Graudiņa pamatturnīra pirmajā mačā stāsies pretī Brazīlijas pārim Barbara Seišasa de Freitasa/Karolina Salgado un Marta Ozoliņa/Luīze Skrastiņa dosies cīņā pret ASV duetu Sāra Hjūza/Kellija Kolinske. Savukārt Varvara Brailko/Deniela Konstantinova un Anete Namiķe/Līva Ēbere dalību turnīrā uzsāks ar kvalifikācijas kārtu.

"Beach Pro Tour" jaunais koncepts ir unikāls ar to, ka tas apvieno sporta un izklaides pasākuma pasauli. Apmeklētāji varēs vienuviet redzēt pasaules spožāko pludmales volejbola zvaigžņu cīņu par labākās komandas titulu.

Turnīra apmeklētāji tiks apburti ar festivālam līdzīgo atmosfēru un enerģisko, dzīvo mūziku, kas aicinās fanus izklaidēties līdz pat saulrietam. Kvēlākajiem pludmales volejbola faniem būs iespēja izbaudīt fanu zonu, kurā varēs nepiespiestākā atmosfērā vērot spēles un iegādāties gan atspirdzinošus dzērienus, gan garšīgus ēdienus. Turnīru atbalstītāji rūpēsies par dažādām izklaidējošām aktivitātēm gan priekš mazākajiem, gan lielākajiem pludmales volejbola entuziastiem.

Jau vēstīts, ka, sākot ar jauno sezonu, Pasaules tūri kalendārā aizstās "Beach Pro Tour" turnīri, kas būs sadalīti trīs līmeņos – "Elite16", "Challenge" un "Futures". Augstākā līmeņa jeb "Elite16" turnīros katrā piedalīsies pa 16 vīriešu un sieviešu duetiem, kas būs sadalīti četrās apakšgrupās. Pēc grupu turnīra norisināsies izslēgšanas spēles.

Kvalifikācijas kārtas spēļu grafiks (01.06.):

9:00 Namiķe/Ēbere LAT VS Sponcil/Cannon USA

9:50 Brailko/Konstantinova LAT VS Nuss/Kloth USA

12:20 Bedrītis/Rinkevičs LAT VS Ehlers/Wickler GER

13:10 Točs/Fokerots LAT VS Bourne/Crabb Tr. USA

14:00 Stankevičs/Puškundzis LAT VS Nicolai/Cottafava ITA

15:00 Teteris/Bulgačs LAT vs Seidl, R./Waller AUT

Sacensību programma:

01.06. Trešdiena, 1. un 2. laukums

9.00-20.00

Kvalifikācijas turnīrs sievietēm un vīriešiem

02.06. Ceturtdiena, 1. un 2. laukums

9.00-14.00

Rīta spēles sievietēm un vīriešiem

17.00-22.00

Vakara spēles sievietēm un vīriešiem

03.06. Piektdiena, 1. un 2. laukums

9.00-14.00

Rīta spēles sievietēm un vīriešiem

17.00-22.00

Vakara spēles sievietēm un vīriešiem

04.06. Sestdiena, 1. un 2. laukums

11.00-14.00

Rīta ¼ fināla spēles sievietēm un vīriešiem

17.00-22.00

Vakara ½ fināla spēles sievietēm un vīriešiem

05.06. Svētdiena, 1. laukums

11.00 – Spēle par 3. vietu sievietēm

14.30 – Spēle par 3. vietu vīriešiem

16.00 – Fināls sievietēm

17.30 – Fināls vīriešiem

18.30 – Apbalvošana