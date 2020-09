Kēls par spēli pret Spāniju: komanda varēs justies brīvi un riskēt

Pēc uzvaras piecos setos pār Moldovu Latvijas izlases panākumu komentēja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Avo Kēls un jubilejas spēli aizvadījušais Ingars Ivanovs, kuram tas bija 50. oficiālais mačs izlases rindās. Latvija uzvarēja Moldovu ar 3-0 (25:22, 25:17, 25:22), ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pirmais sets bija smags, un mēs diezgan ilgi dzināmies pakaļ," par spēli saka Latvijas izlases galvenais treneris Avo Kēls. "Noķērām viņus pie 13:13, bet moldāvi joprojām bija pussoli priekšā. Vadībā izvirzījāmies tikai seta galotnē. Tas bija pats grūtākais šajā spēlē, un pats nervozākais. Otrajā setā viss bija ļoti labi. Visu laiku bijām lielā vadībā, un nebija sajūtas, ka varētu notikt lūzums."

"Komanda spēlēja ļoti pārliecinoši. Un trešajā setā jau sākām gaidīt uzvaru, bijām vadībā pat ar pieciem punktiem (11:6. – LVF Preses dienests), arī četrus un trīs punktus, bet pretinieki seta noslēgumā gandrīz mūs panāca, pietuvojoties līdz punkta deficītam. Tik ātri un pārliecinoši gribējām pabeigt setu, ka droši vien radās tādas kļūdas, kuras nerastos, spēlējot mierīgāk," izsakās treneris.

"Ja skatāmies ciparos, mums viss ir ļoti labi, atskaitot varbūt tikai kļūdas servēs, kas mums bija 13, bet pretiniekiem – septiņas. Visos pārējos rādītājos mēs bijām nedaudz labāki," uzvaru pamato Kēls.

"To nekad nevar zināt, vai moldāvi pirmo setu spēlēs tikpat labi, kā viņi aizvadīja spēli pret Spāniju," par pirmos setu vēl piebilst treneris. "To nevar zināt pat pēc pirmā uzvarētā seta. Tomēr vizuāli bija jūtams, vērojot moldāvi laukumā un viņu treneri laukuma malā, ka viņi mentāli ir gatavi spēlēt no visa spēka – kā būs, tā būs. Un tas ir pats bīstamākais – ja nevari pretinieku apspēlēt, pretinieks var būt ļoti bīstams."

"Moldovu jau esam aizmirsuši. Atliek rīt uzvarēt. Un es domāju, ka rīt komanda varēs justies brīvi, riskēt, spēlēt gudri – visu varēsim darīt laukumā," turpmākos plānus komentē speciālists.

Spēle ar Moldovu Latvijas izlases rindās oficiālās spēlēs bija jubilejas mačs komandas "libero" Ingaram Ivanovam. Viņš šodien laukumā devās 50. reizi.

"Es pat nezinu, ko lai saka, jo tikko uzzināju šo faktu, tomēr prieks dzirdēt, ka esmu aizvadījis jau tik daudz spēļu valstsvienībā," pēc mača teica labi uzņemšanā un aizsardzībā nospēlējušais volejbolists. "Jūtos labi, jo grūtā spēlē uzvarējām. Viegli nebija, jo moldāvi ļoti labi nospēlēja pret spāņiem un uzvarēja. Varbūt spāņi nespēlēja labākajā sastāvā, bet spēlēt moldāvi māk. Nav tā, ka ar pusspēku var iet laukumā un viņus vinnēt."

"Jau ne reizi vien kvalifikācijas turnīros ir bijis tā, ka, sākot turnīru kā autsaideriem, vienam uzvarētam setam seko otrs, trešais, un apetīte rodas ēdot. Viņi jūt, ka var aizķerties cīņā par vietu finālturnīrā, un spēlē uz urrā. Paldies čaļiem, ka šodien viņus nospiedām, uzservējām labi, salikām blociņus, aizsardzībā pašaizliedzīgi cīnījāmies, un domāju, ka bijām pelnījuši šo uzvaru," atzina volejbolists.

"Man pašam nebija grūti šodien aizsardzībā un servju uzņemšanā, jo visus servju un uzbrukumu virzienus zinājām," par "libero" pozīcijas spēlētāja pienākumu pildīšanu laukumā piektdien saka Ivanovs. "Servēs pāris "balodīši" iekrita, un viņi arī labi servēja. Viņiem nebija ko zaudēt, bija maksimāli jāriskē un jācenšas izsist mūs no servju uzņemšanas, ko viņi brīžiem arī veiksmīgi izdarīja. Viegli nebija servju uzņēmējiem, bet izturējām."

Sestdien Latvijai izšķirošais mačs par pirmo vietu grupā, pulksten 17:00 tiekoties ar Spānijas valstsvienību, kas piektdien ar rezultātu 0-3 (25:27; 22:25; 23:25) zaudēja Kiprai.

Latvijas izlases spēļu grafiks:

30.08. Latvija – Moldova 3:0 (25:10, 25:21, 25:20)

31.08. Latvija – Spānija 1-3 (22:25, 21:25, 25:16, 19:25)

01.09. Latvija – Kipra 3-0 (25:17, 25:16, 25:11)

04.09. Latvija – Moldova 3-0 (25:22, 25:17, 25:22)

05.09. Latvija – Spānija 17:00, tiešraide LTV7 kanālā

06.09. Latvija – Kipra 20:00, tiešraide LTV7 kanālā