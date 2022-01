Kravčenoka/Bella izcīna trešo vietu 'King of the Court' finālā

Anastasija Kravčenoka duetā ar austrālieti Fēbi Bellu sestdien izcīnīja trešo vietu "King of the Court" sacensību finālā.

Kravčenoka un Bella fināla pirmajā kārtā sakrāja piecus punktus, dalot trešo vietu. Lielāko punktu summu - astoņus punktus - sakrāja vācu duets Sandra Itlingere un Izabela Šneidere, bet no sacensībām izstājās čehu duets Marie Sāra Štohlova/Barbora Hermannova.

Otrajā kārtā Latvijas/Austrālijas duets pēc puscīņas izrāvās vadībā ar deviņiem punktiem, būtībā nodrošinot vietu trešajā kārtā. Ar 13 punktiem Kravčenoka un Bella piekāpās vien vācietēm, kas sapelnīja 15 punktus.

No cīņas izstājās ceturto vietu ieņēmušais duets Šantala Laborere (Vācija)/Gerda Grudzinskaite (Lietuva), kas guva divus punktus.

Fināla spēlē ar triju duetu līdzdalību ar trim punktiem uzreiz vadībā izrāvās vācietes. Pēc tam arī francūzietes Lezana Plaseta un Aleksija Rišāra guva divus punktus, vēlāk ar pieciem punktiem izvirzoties vadībā.

Tomēr likumsakarīgi uzvarēja Vācijas duets, sakrājot 15 punktus. Francijas pāris ar pieciem punktiem ieņēma otro vietu, bet Latvijas/Austrālijas duets ar diviem punktiem - trešo vietu.

Jau ziņots, ka Kravčenoka un Bella piektdien pusfinālā cīņā par pirmo vietu apsteidza vācietes.

Jau ziņots, ka arī Latvijas pludmales volejbolists Mihails Samoilovs duetā ar slovēni Nejcu Zemļaku ceturtdien iekļuva "King of the Court" pusfinālā, bet piektdien neiekļuva finālā.

Tāpat ziņots, ka Aleksandrs Samoilovs duetā ar austrieti Moricu Pristaucu ceturtdien nepārvarēja pirmo kārtu grupu turnīrā.

Edgars Točs pārī ar norvēģi Matīasu Berntsenu neveiksmīgi aizvadīja "play-off" mačus un neiekļuva grupu turnīrā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci un trim ir vieta trešajā kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet punktu zaudējušie. Duets, kas ieguva punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukumā līdz zaudē punktu. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielu priekšrocību. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.