Kravčenoka/Konstantinova cīnīsies 'Queen of the Court' izslēgšanas kārtā

Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Kravčenoka un Deniela Konstantinova trešdien Utrehtā "Queen of the Court" turnīra pamatsacensību pirmajā kārtā piedzīvoja neveiksmi, taču turpinās cīņu par vietu ceturtdaļfinālā izslēgšanas kārtā.

Latvijas duets spēlēja B grupā, kur spēkojās ar nīderlandietēm Raisu Shonu/Katju Stamu, ukrainietēm Innu un Irinu Mahno, Dānijas pāri Klāra Vindelefa/Sofija Bosgārda un čehietēm Mariju Sāru Štohlovu/Barboru Hermannovu.

Kravčenoka/Konstantinova savas grupas mačā izstājās jau pirmajā kārtā, jo sakrāja vien trīs punktus un ierindojās pēdējā pozīcijā.

Pirmajā kārtā labākās ar 15 punktiem bija ukrainietes, taču otrajā un trešajā kārtā nepārspētas bija Shona/Stama, kurām izdevās sakrāt 11 un 15 punktus.

Latvijas duetam vēl būs iespēja pacīnīties par vietu ceturtdaļfinālā izslēgšanas kārtā, kurā cīnīsies četras vienības, kas izstājās savu grupu mačos pirmajā kārtā.

Ceturtdien "King of the Court" turnīru sāks arī Jānis Šmēdiņš kopā ar Artūru Rinkeviču.

Jau ziņots, ka Edgaram Točam ar Kristianu Fokerotu neizdevās kvalificēties turnīra pamatsacensībām.

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercsacensību Eiropas finālturnīru uzņem no 6. līdz 11.septembrim.

Jūnijā Hamburgā notikušajā turnīrā Kravčenoka pārī ar vācieti Kiru Valkenhorstu izcīnīja dalītu sesto vietu, bet Aleksandrs Samoilovs/Šmēdiņš ierindojās 11.pozīcijā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.