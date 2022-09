Kravčenoka/Konstantinova ierindojas dalītā 17.vietā 'Queen of the Court' sacensībās

Latvijas duets Anastasija Kravčenoka un Deniela Konstantinova piektdien Utrehtā ierindojās dalītā 17.vietā "Queen of the Court" turnīrā.

Kravčenoka un Konstantinova "play-off" otrajā kārtā pirmajā sacensību raundā piecu duetu konkurencē palika bez punktiem un dalīja ceturto vietu ar slovēnietēm Tjašu Kotniku un Tajdu Lovšinu.

Ceturtdaļfinālam kvalificējās ukrainietes Valentina Davidova un Jevgeņija Bajeva.

Otrajā raundā, kurā piedalījās četri dueti, Latvijas pāris sakrāja divus punktus un ierindojās trešajā vietā, ceturtdaļfinālā ar astoņiem punktiem iekļūstot uzvarētājām dānietēm Klarai Vindelefai un Sofijai Bisgordai.

Trešajā raundā latvietes sakrāja četrus punktus un ierindojās otrajā vietā. Viņas piekāpās slovēnietēm, kuras ieguva sešus punktus, taču apsteidza igaunietes Līsu Sometsu un Helēni Hollasu, kuras guva divus punktus.

Kopā ar igaunietēm Latvijas duets tika klasificēts 17.vietā.

Jau ziņots, ka grupas turnīrā Kravčenoka un Konstantinova pirmajā raundā ierindojās pēdējā vietā, bet "play-off" pirmajā kārtā ceturtdien ar uzvaru pirmajā raundā iekļuva izslēgšanas spēļu turnīra otrajā kārtā.

Jau ziņots, ka Jānis Šmēdiņš/Artūrs Rinkevičs sacensības beidza pirmajā "play-off" kārtā, bet Edgaram Točam ar Kristianu Fokerotu neizdevās kvalificēties grupu turnīram.

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercsacensību Eiropas finālturnīru uzņem no 6. līdz 11.septembrim.

Jūnijā Hamburgā notikušajā turnīrā Kravčenoka pārī ar vācieti Kiru Valkenhorstu izcīnīja dalītu sesto vietu, bet Aleksandrs Samoilovs/Šmēdiņš ierindojās 11.pozīcijā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.