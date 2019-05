Latvijas izlase Zelta līgā ar domu par volejbola nākotni

Latvijas volejbola izlase Eiropas Zelta līgas turnīrā iespēlēs tuvākās rezerves un dos iespēju jaunajiem volejbolistiem, bet lielais mērķis ir domāts par valsts volejbola tuvāko nākotni un iekļūšanu 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Latvijas volejbolisti pērn spēlēja Eiropas Sudraba līgā, izcīnot trešo vietu. Vairākas komandas atteicās no dalības pakāpi augstākās sacensības – Zelta līgā, bet Latvija izmantoja iespēju un šogad Zelta līgas grupu turnīrā tiksies ar spēcīgajām Turcijas, Beļģijas un Slovākijas izlasēm. Eiropas izlašu rangā beļģi ir septītie, Slovākija ieņem 14. vietu, bet Turcija ir uzreiz aiz slovākiem. Latvija šajā rangā atrodama 26. vietā.

Latvijas izlase Eiropas Zelta līgas pirmo spēli aizvadīs šo svētdien, 26. maijā, Turcijas pilsētā Sivasā. Pēc divu apļu turnīra labākās komandas aizvadīs finālturnīru Igaunijā, kurā tiks sadalītas divas ceļazīmes uz prestižāko turnīru – FIVB Nāciju līgu (jeb Pasaules līgu).

Latvijas volejbola izlase treniņus sāka 6. maijā, aizvadītas divas pārbaudes spēles pret Baltkrieviju (uzvara un zaudējums), kurās dota iespēja sevi parādīt daudziem jaunajiem spēlētājiem. Šogad valstsvienības kandidātu lokā ir ļoti daudz nesen 20 gadu slieksni sasniegušie un jaunāki volejbolisti. Šovasar Latvijas izlasē nebūs viena no komandas līderiem Hermaņa Egleskalna, kura ģimenē nesen bija pieaugums.

"Kopumā ar spēlētāju fizisko kondīciju esmu apmierināts. Pirmdien jau labas lietas treniņā puiši rādīja. Domāju, ka cīņas būs interesantas," saka Latvijas izlases galvenais treneris Āvo Kēls. Runājot par pretiniekiem, igauņu treneris norāda uz neskaidrību par Slovākijas izlasi. "Pērn viņi spēlēja ar gados jaunajiem spēlētājiem, bet tagad sastāvā ir pieredzējušie. Viņi nopietni piegājuši spēlēm Zelta līgā. Turcija būs labākajā sastāvā, jo šorīt parunāju ar "spiegiem" turku nometnē. Viņi runā, ka apakšgrupa nav noietna, izņemot Beļģiju, un grib uzvarēt un tikt uz "Final Four", bet pēc tam uz Nāciju līgu."

Kēla rīcība ir video no trīs spēlēm ar Beļģijas dalību. Pēc Kēla teiktā var noprast, ka beļģi varētu kādās spēlēs taupīt spēkus, jo ārus Zelta līgas viņiem vēl ir starts olimpisko spēļu atlasē un Eiropas čempionāta finālturnīrs. "Bet arī viņi grib tikt uz Nāciju līgu, tāpēc redzēsim, vai būs spēcīgākajā sastāvā."

"Mums mērķis ir palikt Zelta līgā. Nezinu, vai riskējam, nepaņemot visus 100% labākos. Mums vasarā ir ļoti laba iespēja dot spēlēt tiem spēlētājiem, kuri mazāk vai vispār nav spēlējuši izlasē. Iespējas būs visiem tikt laukumā," uzsver Kēls. "Galvenais ir nākamā vasara, kad Eiropas čempionāta kvalifikācija. Komanda cer, ka tādu kļūdu nevar vairs pieļaut, kāda pirms gada bija spēlē ar Izraēlu (pēc šī mača Latvijai zuda cerības uz Eiropas čempionāta finālturnīru). Bumba ir apaļa, tā mēdz gadīties. Ir diemžēl momenti, kad nav nospļeēts tik labi. Ja Zelta līgā kāda spēle neaizies no rokas, tas būs vieglāks trieciens. Bet viss darbs pakārtots nākamajam gadam."

Kēls uzsver, ka Egleskalna prombūtnē spēlēs ar Baltkrieviju labi sevi parādījis 19 gadus vecais diagonāles spēlētājs Kristaps Platačs. Tāpat ar apņēmību izcēlušies citi jaunie – Jānis Jansons, Renārs Jansons, Somijā "atrastais" Markuss Cielavs un Atvars Ozoliņš, kuram šī jau būs otra vasara valstsvienībā.

Turcijas izlases sastāvā vairāki spēlētāji ir krietni raženāki augumā par Latvijas volejbolistiem, tomēr Kēls uzskata, ka latvieši var dot pretsparu. "Mums ir daudz iespēju pēc laba bloka un spēles aizsardzībā. Labi "pieceļamies", laba aizsardzība, labi slāpējam pretinieku uzbrukumus. Ja aizmugurē "celsimies" kājās, tad būs iespējas tikt pie punktiem."

Domājot par nākotni, Kēls uzsver, ka daudziem gados jaunajiem spēlētājiem pēc Zelta līgas sezona nebeigsies un nevarēs doties baudīt vasaras priekus. Jūlijā Kēls plānojis pulcēt šos jaunos volejbolistus, aizvadīt treniņnometnes, lai jau gada vai diviem būtu vēl lielāks pienesums valstsvienībā.

Jauniešu jeb nākamās paaudzes piesaisti uzsvēra arī Latvijas Volejbola federācijas (LVF) valdes loceklis Kaspars Timermanis. "Spēlējam Zelta līgā, bet sportiskais mērķis ir 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs. Tāpēc ar jaunajiem sponsoriem arī sadarbiba uz diviem gadiem – nākamgad atkal spēlēsim Zelta līgāun un tad tikšana uz Eiropas čempionāta finālturnīru."

Lai gan Latvijas Volejbola federācijas (LVF) jaunā vadība pēc ilggadēja prezidenta Ata Sausnīša atkāpšanās strādājusi nepilnu pusgadu un bijušas zināmas finansiālas grūtības, nav bijusi doma atteikties no dalības tik prestižās sacensībās. "Izvēle par labu Zelta līgai nāca mantojumā, tā kā laika periods, lai sagatavotos Zelta līgai, bija īss. Tāpēc arī galvenais lūgums no CEV bija pretimnākšana dažos jautājumos. Viens no jautājumiem bija atļauja spēlēt sporta namā "Daugava", kas īsti neatbilst prasībām. CEV grib, lai spēlē lielās arēnās, bet viņi mums nāca pretī. Vienlaikus mums gan jāapņemas, ka nākamgad spēlēsim lielākā arēnā."

"Mums pirms dažām dienām izlasē debitēja četri spēlētāji. Svarīga ir saskaņa komandā. Gribam kādu uzvaru Zelta līgā, gribam būt viltīgāki par tām nācijām, kuras jau aizmirsušas par Latviju kā volejbola valsti," norāda Timermanis. "Piemērs ir kaut vai (17 gadus vecais) Renārs Jansons, kurš spēlē pret Baltkrieviju sita pāri Krievijas superlīgas klubu spēlētāju blokam. Neslēpsim, ka – kā teica Kēls - Lavijas volejbolam ir liels potenciāls ar labu cīnītāju raksturu. Tas pats Platačs daudz punktus guva ar lielu apņēmību. Rakstura stiprināšanai bija arī saliedēšanās pasākums, jo cīnītāju raksturs ir vajadzīgs. Degunu nokārt mēs mākam, bet jārada arī cīnītāja gars."

Apņēmību un cīnīšanos treniņos jauno kolēģu vidū pamanījis Latvijas izlases kapteinis Toms Švans. "Katrs grib sevi pierādīt. Tas ir pozitīvi. Katrs gribēs sevi pierādīt spēlē, visi cītīgi strādā. Zelta līgā iesim un cīnīsimies. Neskriesim pa priekšu vilcienam. Nospēlēsim Turcijā, analizēsim, mācīsimies no kļūdām, kas cerams daudz nebūs."

Pēc spēles Turcijā 29. maijā Latvijas volejbolisti Rīgā tiksies ar Slovākiju, bet jau 1. jūnijā uzņems Beļģiju. Tad Latviju 8. jūnijā gaida spēle Beļģijā, 12. jūnijā – Slovākijā, bet Zelta līgu Latvijas volejbolisti noslēgs 16. jūnijā ar spēli mājās pret Turciju.