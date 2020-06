Latvijas pludmales volejbola čempionāta 'Ergo Open 2020' Ventspils posma vēstneši – brāļi Šmēdiņi

Šajā nedēļas nogalē, 4. un 5. jūlijā, Ventspils pludmales volejbola stadionā, tiks atklāta "ERGO Open" jeb Latvijas čempionāta pludmales volejbolā 2020. gada sezona. Pirmā posma vēstneši – brāļi Toms un Jānis Šmēdiņi – atklāj, ka Ventspils viņu karjeras pirmsākumos bijusi nozīmīga sacensību norises vieta.

Ņemot vērā, ka atceltas vairākas starptautiskas sacensības, šovasar Latvijas čempionātā pulcēsies visi labākie Latvijas pludmales volejbolisti, tostarp arī divi olimpiskie pāri – Mārtiņš Pļaviņš/ Edgars Točs un Tīna Graudiņa/ Anastasija Kravčenoka. Kopumā "ERGO Open" tūrē šovasar plānoti pieci posmi vīriem un četri dāmām.

Ventspils posma vēstneši – brāļi Toms un Jānis Šmēdiņi – atklāj, ka pirmos soļus pludmales volejbola sacensībās spēruši tieši Ventspils pludmales smiltīs.

"Pirmie turnīri mums bija deviņu vai desmit gadu vecumā. Es spēlēju ar tēvu, bračka ar Ilmāru Vensbergu. Vēlāk jau kopā," atceras Ventspilī dzimušais Toms Šmēdiņš, kurš šogad sezonu plāno atklāt kopā ar Artūru Kiseļevu. "Patiesībā jau sākumā mēs bumbojām ar mammu. Tētis piedalījās turnīros, bet mēs ar kotlešu grozu braucām atbalstīt viņu un paralēli ar mammu uzspēlējām," vecāko brāli papildina Jānis Šmēdiņš, neslēpjot, ka Ventspils ir viena no viņa iecienītākajām turnīra norises vietām Latvijā. "Kad mēs sākām, laukumi nebija tādi, kā tagad. Tagad Ventspilī pludmales volejbolam radīti lieliski apstākļi – labiekārtots stadions," turpina titulētākais no Latvijas pludmales volejbolistiem Jānis Šmēdiņš.

Tāpat Ventspils posma vēstneši atminas U18 izlases nometnes, kuras toreiz organizējis treneris Aigars Birzulis. "Dzīvojām augstskolas kopmītnēs, forši laiki. Braucām ar tandēma ričukiem, ēdām ļoti foršā vietā "Ērmanītis", slodzes bija pamatīgas, taču arī progress ievērojams, gājām soli pa solītim," atceras Toms, kurš, līdzīgi kā brālis, šobrīd pārstāv Ventspils pludmales volejbola klubu "Bloks".

Jānis atminas, ka pirmie turnīri pieaugušo konkurencē bijuši grūti: "Priecājāmies par katru gūto punktu. Bija spēles, kurās guvām vienu, divus vai trīs punktus, taču prieks bija liels," neslēpj Jānis, kurš kopā ar Aleksandru Samoilovu būs viens no Ventspils posma favorītiem.

Brāļi savulaik Ventspilī izcīnījuši godalgas arī Latvijas Olimpiādē: pludmales volejbolā – sudrabu, klasiskajā volejbolā – zeltu! Jānis neslēpj nožēlu, ka koronavīrusa pandēmijas rezultātā šī pludmales volejbola sezona ir tāda, kāda tā ir. Pirmssezonas nometnēs ielikto darbu dueta Samoilovs/ Šmēdiņš jaunā galvenā trenera Marko Solustrī vadībā pa īstam šosezon pārbaudīt neizdosies, taču Jānis neslēpj, ka labprāt spēlēs Latvijas čempionātā.

Latvijas čempionāta "ERGO Open" organizatoriem rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami koronavīrusa "Covid-19" izplatības risku mazināšanai, skatītāju vietu skaits klātienē būs ierobežots, un ierasti pilnas skatītāju tribīnes šogad nedrīkstēs būt.

Visas svētdienas spēles tiešraidē būs vērojamas "Delfi" un "sportacentrscom". Finālspēles translēs LTV7.

"ERGO OPEN 2020" Ventspils posma kalendārs:

3. jūlijs no 17.00 - kvalifikācijas spēles

4. jūlijs no 9.00 – kvalifikācijas spēles, atklāšana, pamatturnīra spēles

5. jūlijs no 10.00 – 1/4 finālu un 1/2 finālu spēles (tiešraide Sportacentrs.com TV un "Delfi")

5. jūlijs no 14.00 – spēles par medaļām (tiešraide LTV7)