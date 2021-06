Latvijas pludmales volejbola sezonu aizsāks 'Saulkrastu kokteilis' skatītāju klātbūtnē

Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ Latvijas pludmales volejbola čempionāta sezona "ERGO Open" sāksies mazliet vēlāk nekā ierasts. No 17. līdz 19. jūnijam Saulkrastu Jūras parkā notiks pirmais posms jeb "Saulkrastu kokteilis", kurā sacentīsies vīriešu komandas, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Šovasar norisināsies Tokijas olimpiskās spēles, kur sieviešu un vīriešu pludmales volejbola turnīrā būs pārstāvēta arī Latvija. Tādējādi Latvijas labākās komandas ne vienmēr varēs piedalīties "ERGO Open" posmos. Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš patlaban gatavojas no 23. līdz 26. jūnijam gaidāmam Kontinentālā kausa finālturnīram, kurā viņiem būs pēdējā iespēja nopelnīt olimpisko kvotu, līdz ar to nestartēs Latvijas čempionāta pirmajā posmā.

Saulkrastos savu meistarību rādīs olimpiskās ceļazīmes ieguvēji Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un šī gada U-22 Eiropas vicečempioni Artūrs Rinkevičs/Ardis Daniels Bedrītis. Tāpat mačiem gatavojas Toms Šmēdiņš/Rihards Finsters, Arnis Reliņš/Rinalds Aišpurs, Mihails Samoilovs/Rūdolfs Stankevičs, kā arī viesi no Lietuvas – Patriks Stankevičs/Audrjuss Knašs, Artūrs Vasiļjevs/Roberts Juhņevičs un Edvīns Vaškelis/Lins Petravičs.

Kopumā pieteiktas 30 komandas. Pagājušā gada posma zelta mačā Pļaviņš/Točs pārspēja Samoilovu/Šmēdiņu (21:17 un 21:17).

17. jūnijā plkst. 18.00 "Saulkrastu kokteilis" sāksies ar kvalifikācijas cīņām, nākamajā dienā norisināsies grupu turnīrs un izslēgšanas spēļu pirmā kārta, savukārt 19. jūnijā izšķirošos mačus būs iespēja vērot arī televīzijas tiešraidēs. Varēs baudīt ne tikai pludmales volejbolu, bet arī muzikālos pārsteigumus, karsējmeiteņu uzstāšanos un servju konkursu skatītājiem. Šajā turnīrā tradicionāli ir lielākais "ERGO Open" naudu balvu fons – 5000 eiro.

Saulkrastos sacensības varēs apmeklēt skatītāji ar sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanu (tikmēr spēlētāji un organizatori varēs piedalīties arī ar negatīvu testu). Personām līdz 12 gadu vecumam netiks prasīts kāds no minētajiem sertifikātiem.

Skatītājiem nevajadzēs obligāti valkāt sejas maskas un ievērot divu metru distanci, taču būs atsevišķa ieeja, lai nenotiktu saskarsme ar spēlētājiem un organizatoriem. Ieeja būs bez maksas, tomēr vietu skaits klātienē tiks ierobežots valstī noteikto ar pandēmiju saistīto drošības pasākumu dēļ. Pasākums notiks ierobežotā teritorijā, kur vienlaicīgi drīkstēs uzturēties līdz 300 cilvēkiem, no kuriem apmēram 200 varētu būt skatītāji.

Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs Kaspars Timermanis: "Tagad šis laiks ir izaicinošs. Esam pateicīgi ERGO par uzticību, ejot kopā vairāku gadu garumā. Saulkrastu posmā ir spēcīgs dalībnieku sastāvs, bet pēc divām nedēļām "ERGO Open" sezona turpināsies ar turnīru Ventspilī, kur redzēsim arī Aleksandru Samoilovu/Jāni Šmēdiņu un labākās dāmu komandas – Tīnu Graudiņu/Anastasiju Kravčenoku un Aneti Namiķi/Varvaru Brailko."

Jau devīto gadu par sacensību aizraujošu norisi palīdz gādāt čempionāta ģenerālsponsors – apdrošināšanas sabiedrība ERGO. Šogad čempionāta etapus atbalsta Saulkrastu, Ventspils, Cēsu, Jūrmalas un Liepājas pilsētas domes. Kurzemes pilsētā Liepājā pirmoreiz notiks valsts pludmales volejbola meistarsacīkšu posms: 20.-22. augustā tur būs finālturnīrs, kurā tiks noskaidroti Latvijas čempionāta medaļnieki.

"ERGO Open 2021" Saulkrastu kokteiļa kalendārs

17. jūnijā no plkst. 18.00 kvalifikācijas spēles

18. jūnijā no plkst. 9.00 pamatturnīrs 24 komandām astoņās grupās

18. jūnijā no plkst. 19.50 izslēgšanas spēles 12 komandām

19. jūnijā no plkst. 11.00 ceturtdaļfināli (tiešraide Sportacentrs.com no 13.00)

19. jūnijā no plkst. 18.10 pusfināli (tiešraide LTV7)

19. jūnijā plkst. 21.30 spēle par 3. vietu (tiešraide LTV7)

19. jūnijā plkst. 22.30 spēle par 1. vietu (tiešraide LTV7)

"ERGO Open 2021" posmu kalendārs

Pirmais posms: 17.-19. jūnijs, Saulkrasti (vīriešiem)

Otrais posms: 2.-4. jūlijs, Ventspils (vīriešiem/sievietēm)

Trešais posms: 16.-18. jūlijs, Cēsis (vīriešiem/sievietēm)

Ceturtais posms: 23.-25. jūlijs, Jūrmala (vīriešiem/sievietēm)

Finālturnīrs: 20.-22. augusts, Liepāja (vīriešiem/sievietēm)

Papildu informācija par Saulkrastu posmu: http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/ergo-open-2021-viriesiem/1posms-saulkrasti