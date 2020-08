Latvijas pludmales volejbolistiem Eiropas čempionātā Jūrmalā ielozēti titulēti pretinieki

Latvijas pludmales volejbolistiem tenisa centrā "Lielupe" notikušajā Jūrmalā gaidāmā Eiropas čempionāta grupu turnīra izlozē pretiniekos tika titulēti sportisti.

Vīriešu konkurencē divkārtējie Eiropas čempioni un pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums tika ielozēti A grupā kopā ar Eiropas eksčempioniem Jāni Šmēdiņu un Aleksandru Samoilovu, kā arī ziemeļu kaimiņiem no Igaunijas Kusti Nelvaku un Martu Tīsāru un austriešiem Aleksandru Hūberu un Kristofu Dresleru.

B grupā pretī pasaules čempionus krievus Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovskis saņēma Ardis Bedrītis un Arnis Reliņš. Vēl grupā tika ielozēti savulaik pasaules ranga līderi poļi Pjotrs Kantors un Bartošs Lošjaks, kā arī francūži Kinsijs E un Arno Gotjē-Ra.

C grupā Mihailam Samoilovam un Aleksandram Solovejam pretī nāks pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, vairākkārtējais pasaules čempionātu medaļnieks un 2015.gada Eiropas bronzas ieguvējs Kristians Fārenhorsts un Stēvens van de Velde un poļi Mihals Brils un Mikolajs Miščuks.

Tikmēr Mārtiņam Pļaviņam un Edgaram Točam D grupā izloze piespēlējusi divkārtējo Eiropas meistarsacīkšu finālistu un 2016.gada olimpisko spēļu pusfinālistu Konstantīnu Semjonovu un Iļju Ļešukovu no Krievijas, 2017.gada pasaules vicečempionus Klemensu Dopleru, kurš ir arī divkārtējs Eiropas eksčempions, un Aleksandru Horstu, kā arī Latvijā labi zināmos nīderlandiešus Drīsu Kokelkorenu un Tomu van Valli.

Sievietēm Martai Ozoliņai un Luīzei Skrastiņai B grupā nāks pretī visu iespējamo pludmales volejbola titulu īpašniece vāciete Laura Ludviga, kuras pāriniece ir Margareta Kozuha, krievietes Jekaterina Birlova un Jevgeņija Ukolova, kā arī čehietes Mihaela Kubičkova un Mihala Kvapilova.

G grupā Kristai Paeglei un Kristīnei Briedei būs jāspēlē ar nīderlandietēm - divkārtējo Eiropas eksčempioni Sanni Kaizeri un vienreiz titulu izcīnījušo Madeleinu Mepelinku, 2013.gada pasaules eksčempioni Karlu Borgeri un vairākkārtējo Eiropas meistarsacīkšu bronzas laureāti Jūliju Zūdi no Vācijas un spānietēm Anhelu Lovato un Amarantu Navarro.

F grupā Anete Namiķe un Varvara Brailko tiksies ar 2018.gada Eiropas mēroga sacensību bronzas medaļniecēm čehietēm Marketu Slukovu un Barboru Hermanovu, ar 2011.gada Eiropas čempioni Martu Menegati un Viktoriju Orsi Totu no Itālijas un francūzietēm Aleksandru Župitē un Alinu Šamero.

Tikai Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras E grupā tika iekļautas no pirmā groza, tika pie salīdzinoši vieglākām pretiniecēm - austrietēm Lēnas Pleziučnigas un Katarīnas Šicenhoferes, Krievijas dueta Ksenija Dabiža un Darja Rudiha un somietēm Rīkas Lehtonenas un Nīnas Ahtiainenas.

Spēcīgā konkurencē Latviju Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kas no 16. līdz 20.septembrim notiks Jūrmalā, pārstāvēs astoņi dueti. Turnīrs pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīru duetus no 17 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāvēs Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt gribēs pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlēs pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.