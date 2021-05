Latvijas U-17 volejbolisti Eiropas čempionāta kvalifikācijā uzvar arī spēcīgo Franciju

Latvijas U-17 puišu izlase turpina cīņu par iekļūšanu Eiropas čempionāta finālturnīrā un kvalifikācijas otrās kārtas sacensībās Horvātijā šovakar ar 3-0 (25:23, 25:23, 25:16) pieveica tradicionāli spēcīgo Francijas valstsvienību, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par spīti piesardzīgajām prognozēm, pirmajā setā Latvijas jaunie volejbolisti darbojās ļoti pārliecinoši (14:10) un kontrolēja notikumus laukumā (20:15). Galotnē pretinieki centās izglābties, un viņu bloks deva jau 23:24. Pēc nelielas pauzes Kristians Fokerots ar jaudīgu un precīzu sitienu neatstāja frančiem cerības - 25:23.

Arī otrajā setā mūsu sportisti spēlēja ļoti labi (14:8), turpinot pārsteigt Francijas pārstāvjus. Tuvojoties galotnei, pretinieki tika tuvāk (18:15) un tomēr izlīdzināja (19:19). Ilga izspēle noslēdzās ar Ņikitas Dimitrijeva bloku (21:19), turklāt Armands Rokjāns pievienoja eisu - 22:19. Kad rezultāts bija 24:23, pēc Francijas volejbolista serves bumba trāpīja pa trosi un pārvēlās pāri, bet tad piesteidzās Kristofers Niklāvs Kļaviņš un izglāba, savukārt Fokerots panāca 25:23.

Trešajā setā Latvijas izlase demonstrēja augstvērtīgu sniegumu, panākot 9:4. Tādā situācijā pretiniekiem neradās daudz iespēju lauzt cīņas gaitu. Mūsu volejbolisti bija nostiprinājuši pārliecību par saviem spēkiem un nebija apturami (15:6). Pie tik ievērojama pārsvara varēja atļauties arī kādu kļūdu, tajā pašā laikā nedrīkstēja pretiniekiem dot sajūtu, ka viņiem ir reāla cerība uz panākumu (16:10). Trīs punkti pēc kārtas (19:10) mūsu komandai atjaunoja iegūto pārākuma apziņu. Spēles pēdējo punktu guva Rokjāns - 25:16.

Latvijas izlases sastāvā vismaz 10 punktus sakrāja četri spēlētāji - Kristians Fokerots (18), Kristers Landzāns (14) Armands Rokjāns (13) un Ņikita Dimitrijevs (10). Pretinieku rindās tādu līmeni sasniedza tikai Matiss Enno (10).

Latvijas U-17 izlases galvenais treneris ir Mārcis Obrumans, viņam palīdz treneri Ģirts Mārtiņsons un Boriss Kolčins, statistiķis Aivis Kokins, kā arī fizioterapeite Ilva Mazure.

Vai mums izdevās Franciju ar kaut ko pārsteigt? "Zinājām pietiekoši daudz, lai uzvarētu, tas ir noteikti - to arī izpildījām. Puišiem bija vieglāk izpildīt nekā iepriekš pret Horvātiju," pēc uzvaras atklāja Latvijas izlases galvenais treneris Mārcis Obrumans, kura vadīto spēlētāju izpildījumā šoreiz bija daudz māņu sitienu. "Tieši to mēs pirms spēles atzīmējām - uz spēka sitieniem franči ir diezgan labi, bet māņu sitienu gadījumā viņi arī iepriekš nebija īpaši veiksmīgi, un to mēs izmantojām." Gatavojoties nākamajai spēlei pret Balkrieviju, lielas pārmaiņas nav gaidāmas.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas sacensības Horvātijas pašvaldībā Bibinjē plānotas no 7. līdz 9. maijam. Finālturnīrā iekļūs grupas uzvarētājas, kā arī divas labākās otro vietu ieguvējas. Finālsacensības plānotas jūlija vidū Albānijā.